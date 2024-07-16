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Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow

Naumen выпустил новую версию решения для управления программными активами — Naumen SAM 3.0. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Naumen SAM разработан для учета и управления программными активами на протяжении всего их жизненного цикла. Продукт, вышедший на рынок в 2022 г., на данный момент насчитывает десять внедрений.

Naumen SAM 3.0 получил измененную структуру каталога программного обеспечения, которая теперь состоит из уровней «Вендор», «Семейство продуктов» и «Продукт». Стало удобнее учитывать лицензии, строить отчеты по лицензионному соответствию, распознавать установки в продукты с конкретной метрикой, в том числе при нормализации выделить внутреннюю разработку, платные и бесплатные редакции. Также реализована связь с единым реестром российских программ — для продуктов в каталоге учитывается регистрационный номер Минцифры.

Решение в новой версии позволяет влиять на конкретные показатели бизнеса. Обновленный функционал коммерческого учета лицензий помогает гибко управлять сроками действия программного обеспечения, избегать простоев в работе и обеспечивать оптимальное использование ресурсов через централизацию процесса и распределение лицензионных прав. Новые типы закупок позволят детализировать учет расходов и более точно планировать бюджет.

Готовые интеграции Naumen SAM с системами дискаверинга и инвентаризации дают возможность в автоматическом режиме собрать данные по рабочим станциям, серверам и установленным на них приложениям. В версии 3.0 расширен список готовых коннекторов, добавлены интеграции с Kaspersky Security Center, GLPI, AIDA64, Naumen Network Manager.

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В части отчетности появилась возможность контролировать лицензионное соответствие в разрезе юридических лиц внутри холдинга, валидировать данные перед расчетом лицензионного соответствия, а также рассчитывать соответствие для отдельного пула лицензий. Для контроля динамики импортозамещения в новом релизе добавлена онлайн-отчетность, в которой в различных разрезах анализируются затраты, количество прав и инсталляций отечественных и иностранных продуктов.

Дмитрий Наборщиков, руководитель практики управления ИТ-активами, Naumen: «Naumen SAM получил значительное расширение функционала в релизе 3.0. Новая версия системы позволяет заместить зарубежные платформы FlexNet Manager от Flexera, Snow License Manager, USU (ранее Aspera). Высокие стандарты безопасности, стабильная и быстрая работа при больших нагрузках обеспечивают максимальную производительность для предприятий с мощностями любого масштаба».

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