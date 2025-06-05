Получите все материалы CNews по ключевому слову
Naumen Network Manager
УПОМИНАНИЯ
Naumen Network Manager и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6085 1
|Рубин Дмитрий 52 2
|Застрожный Алексей 4 2
|Никифоров Николай 1136 1
|Голованов Максим 4 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Кириченко Игорь 50 1
|Ведехин Игорь 30 1
|Эскин Сергей 38 1
|Ким Евгений 7 1
|Урусов Виктор 131 1
|Заславский Алексей 13 1
|Кузнецов Ян 9 1
|Саттыбаев Болат 1 1
|Наборщиков Дмитрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.