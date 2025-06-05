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Naumen Network Manager


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Naumen подписала партнерские соглашения с Softline, Arenadata и «ЗащитаИнфоТранс» 1
16.07.2024 Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow 1
10.04.2018 Система Naumen Network Manager включена в реестр российского ПО 1
22.05.2015 Альянс российских ИТ-компаний создал отечественный аппаратно-программный комплекс стоимостью от $140 тыс. 1
18.09.2014 «Ай-Теко» будет использовать в своих проектах решения Naumen 2
10.06.2013 Оборот Naumen по направлениям ITSM и call-центры вырос более чем на 40% 1
09.04.2013 «Казахойл Актобе» автоматизировала управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk 4.0 1
06.10.2011 Новый Naumen Service Desk обеспечит полноценный мониторинг ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Naumen Network Manager и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 653 7
Microsoft Corporation 24865 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Naumen Казахстан 3 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 66 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Вайнах Телеком 47 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 18 1
Softline - Софтлайн 2994 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 61 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Лента - Сеть розничной торговли 2153 1
ТрансКонтейнер 38 1
Альфа-Банк 1800 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 1
Казахойл Актобе 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6085 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 5
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 575 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 917 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 250 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 773 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11905 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 359 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1959 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11430 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 15 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 155 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12912 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5601 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4111 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5166 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6351 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 787 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 459 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 480 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 172 5
Naumen BI - Naumen Business Intelligence 1 1
Naumen Inventory 6 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 156 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 36 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Naumen University 9 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 288 1
FinalWire AIDA64 14 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 7 1
IBM Aspera 12 1
Рубин Дмитрий 52 2
Застрожный Алексей 4 2
Никифоров Николай 1136 1
Голованов Максим 4 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Кириченко Игорь 50 1
Ведехин Игорь 30 1
Эскин Сергей 38 1
Ким Евгений 7 1
Урусов Виктор 131 1
Заславский Алексей 13 1
Кузнецов Ян 9 1
Саттыбаев Болат 1 1
Наборщиков Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52613 1
Казахстан - Республика 5652 1
Беларусь - Белоруссия 5846 1
Украина 7672 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Филиппины - Республика 573 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5602 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16739 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2779 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6370 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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