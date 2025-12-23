Разделы

Ивин Владимир


СОБЫТИЯ


23.12.2025 Владимир Ивин, замглавы ФТС России в интервью CNews: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет 26
26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД 1
18.07.2012 ФТС передаст контроль на таможне компьютерам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 28

Ивин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Alibaba Group 450 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 295 1
Черникова Елена 13 1
Возмилов Андрей 8 1
Зуйкова Юлия 3 1
Нейман Борис 1 1
Беларусь - Белоруссия 6040 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4100 1
Казахстан - Республика 5808 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 665 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
РБК Daily 91 1
