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Черникова Елена



21.01.2025 Девять ИБ‑решений «Солара» включены в «Банк технологий» Москвы 1
09.02.2024 «Культура Инноваций»: 75% сотрудников ИT-сферы готовы покинуть место работы из-за токсичных отношений в коллективе 1
Цифровизация госсектора 2022 1
31.08.2023 Елена Черникова, «РТК-Солар»: Стандартизация процедур защиты от утечек информации усилит эффективность защиты конфиденциальных данных организаций 1
05.12.2022 «РКТ-Солар»: ущерб от утечек в банках снизился, но вырос умысел 1
24.11.2022 Елена Черникова -

Елена Черникова, «РТК-Солар»: Госсектор стремится к защите от внутренних угроз

 1
19.09.2022 «РТК-Солар» исследовал готовность российских компаний к аутсорсингу защиты от утечек 1
15.07.2022 Более 100 млн рублей – самый крупный ущерб от мошенничества сотрудников в российских организациях 1
21.12.2021 Исследование: 90% представителей госорганов видит серьезные риски в случайных утечках информации 1
02.11.2021 Исследование: в каждой пятой компании на удаленке снизилась эффективность труда и ухудшились финансовые результаты 1
26.10.2021 «Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД 1
14.07.2021 «Ростелеком»: самая «дорогая» утечка в финансовом секторе в 2020 году стоила свыше 100 млн рублей 1
28.10.2020 Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» -

Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор

 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Черникова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 9
Ростелеком 9703 3
Alibaba Group 422 1
Код Безопасности 616 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
Цифра ГК 2426 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Резонанс НПП 370 1
Invisible Force - Культура Инноваций 1 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9983 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 53 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 644 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 177 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4979 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 263 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 132 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 502 1
Оповещение и уведомление - Notification 4609 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 264 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Linux OS 9940 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Microsoft Windows 15659 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 4 1
Возмилов Андрей 8 1
Ивин Владимир 2 1
Мавродиев Александр 3 1
Петров Михаил 138 1
Мылицын Роман 110 1
Коростелев Павел 30 1
Куликов Григорий 7 1
Струков Денис 6 1
Гольцов Александр 77 1
Нейман Борис 1 1
Зуйкова Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2288 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Конституция Российской Федерации 59 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1946 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3466 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
Федеральный закон 79-ФЗ - О государственной гражданской службе Российской Федерации 8 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Tenders 18 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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