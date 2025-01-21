Черникова Елена
Черникова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Возмилов Андрей 8 1
|Ивин Владимир 2 1
|Мавродиев Александр 3 1
|Петров Михаил 138 1
|Мылицын Роман 110 1
|Коростелев Павел 30 1
|Куликов Григорий 7 1
|Струков Денис 6 1
|Гольцов Александр 77 1
|Нейман Борис 1 1
|Зуйкова Юлия 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 11
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
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