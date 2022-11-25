Разделы

Мавродиев Александр


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация госсектора 2022 2
25.11.2022 Александр Мавродиев -

Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям

 1
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Мавродиев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 159 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 1
Код Безопасности 668 1
Ростелеком 10106 1
ОТР ГК - ОТР 2000 219 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1066 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
AMT Group - АМТ-Груп 397 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4314 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 559 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 361 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 316 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 924 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 441 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 426 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 746 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 560 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 292 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 253 1
N3 Group - Netrika - N3.Проектное управление 2 1
N3 Group - Netrika - N3.Закупки и контракты 1 1
Ильин Алексей 24 1
Мошков Артем 14 1
Петров Михаил 138 1
Мылицын Роман 111 1
Коростелев Павел 34 1
Черникова Елена 13 1
Куликов Григорий 7 1
Струков Денис 6 1
Уварова Мария 2 1
Гольцов Александр 81 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 347 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews Tenders 18 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
