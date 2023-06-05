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N3 Group Netrika N3.Проектное управление

СОБЫТИЯ

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05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях 1
25.11.2022 Александр Мавродиев -

Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям

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Публикаций - 3, упоминаний - 3

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика 176 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 42 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Oracle Corporation 7074 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Ростелеком 10948 1
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N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
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Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
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Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 77 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
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Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
N3 Group - Netrika - N3.Закупки и контракты 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
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Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
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