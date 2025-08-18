Разделы

Asana приложение для управления проектами в командах

Asana - приложение для управления проектами в командах

УПОМИНАНИЯ


Управление задачами 1
18.08.2025 Управление задачами 2025: от личной эффективности до корпоративных процессов 1
04.04.2025 Особенности управления цифровым проектом: Agile, Waterfall и Hybrid – что выбрать? 1
08.10.2024 Лидеры ИТ-сферы, госкорпораций и крупных предприятий обсудят развитие отечественного ИТ-продукта на SimpleOne DAY 24 в Москве 1
21.03.2024 Российский продукт Directum Projects заменит Asana 1
19.01.2024 Как управлять задачами всей команды из единого центра 1
04.10.2023 В корпоративном мессенджере Compass доступны интеграции с 50+ сервисами для работы 1
07.09.2023 Российский вендор Naumen предлагает решения для замены Jira и Confluence от Atlassian 1
15.08.2023 Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
18.05.2022 Как перейти на российский софт, обезопасить бизнес и экономить миллионы рублей? 1
20.04.2022 «СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса 1
06.12.2021 Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM 1
17.02.2021 ФРИИ инвестирует в платформу для мотивации и обучения ИТ-команд 1
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
18.11.2020 Microsoft Teams расширяет возможности благодаря интеграции новых приложений 1
22.05.2018 Abbyy стала эксклюзивным дистрибьютором Yva.ai в России и СНГ 1
25.10.2017 В GMail разрешили добавлять расширения сторонних разработчиков. Какие уже доступны? 1
15.05.2014 Facebook начал прием заявок на участие в FbStart 1
05.09.2012 Один из основателей Facebook продал 450 тыс. акций соцсети 1
01.02.2012 Andreessen Horowitz открыла новый венчурный фонд объемом $1,5 млрд 1
28.10.2011 Andreessen Horowitz открывает новый инвестфонд с капиталом в $900 млн 1
06.10.2010 Основатель Facebook профинансировал легализацию «травы» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Asana и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce 439 5
Wrike 28 5
Oracle Corporation 6792 5
Microsoft Corporation 25009 3
Meta Platforms - Facebook 4490 3
Telegram Group 2345 3
SAP SE 5369 3
Oracle Siebel Systems 512 3
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 3
Google LLC 12056 2
Ростелеком 10076 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5110 2
Zynga Game Network 132 2
Jawbone 37 2
Intel Corporation 12398 2
8664 2
Directum - Директум 1144 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 18 2
Atlassian 129 2
Zendesk 37 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4303 2
Box inc - box.com - box.net 366 2
ClickUp 5 2
Boku - Fortumo 3 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
GitHub 914 1
Yva.AI Inc - Findo 7 1
Apple Inc 12364 1
Citrix Systems 828 1
Adobe Systems 1563 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 340 1
Monday.com 1 1
RingCentral 14 1
DocuSign 18 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
Merlion iRU - Деловой офис 322 1
1С-Битрикс - Bitrix 603 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 928 1
Airbnb 97 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 2
Ренессанс Страхование 168 2
Лента - Сеть розничной торговли 2201 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
TMT Investments 113 1
L’Oreal 57 1
Vista Equity Partners 7 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
ГПБ - Газпромбанк 1133 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7827 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1095 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 75 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 914 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 155 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 119 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1892 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 42 1
Visa International 1959 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 497 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1260 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4603 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12362 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Федеральное казначейство России 1834 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6167 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3224 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2639 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ASF - Apache Software Foundation 216 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3276 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25357 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21678 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7274 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3406 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11011 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31131 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10797 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6725 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7744 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7869 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2199 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5982 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5761 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11979 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7903 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22248 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1422 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25025 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16090 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9078 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4975 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4280 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8562 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9530 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26455 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11788 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5702 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10982 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2714 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12598 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1821 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 658 3
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 284 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 80 13
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 286 11
Google Android 14433 6
Apple iOS 8050 5
Notion Labs - Notion 39 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 567 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 214 4
Linux OS 10556 4
Microsoft Office 3870 3
Atlassian - Confluence 135 3
Qsoft amoCRM 120 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Pinterest 71 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 2
Terrasoft Creatio 97 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Microsoft Dynamics 365 135 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 249 2
Microsoft Windows 16077 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 498 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3011 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 2
Microsoft Visual Studio 414 1
Microsoft Teams - MS Teams 591 1
Microsoft Office 365 965 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 102 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Google Forms - Google Формы 64 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Google Gmail 968 1
Intuit MailChimp - Почтовый сервис 13 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Hootsuite 6 1
Google Lens - Google Объектив 63 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5075 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 2
Кондратенко Кирилл 19 2
Андрианов Павел 84 2
Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 12 2
Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 11 2
Шушкин Дмитрий 95 1
Ян Давид 68 1
Ольхов Алексей 1 1
Филев Андрей 6 1
Сенг Ирина 2 1
Смелкова Алиса 1 1
Салатов Булат 1 1
Меденцев Константин 98 1
Натрусов Артем 297 1
Шадаев Максут 1091 1
Сотин Денис 216 1
Плешков Алексей 67 1
Чернышев Андрей 69 1
Воронин Павел 156 1
Истомин Константин 58 1
Микрюков Валерий 28 1
Шкурпела Полина 12 1
Бобрецов Сергей 13 1
Лессар Георгий 8 1
Тарасов Владимир 13 1
Гимранов Ринат 125 1
Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Киселёв Алексей 74 1
Дроздов Константин 6 1
Кирьянова Александра 141 1
Ерошкин Павел 35 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Порошин Тимур 30 1
Русин Максим 5 1
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Житнушкина Ксения 1 1
Сургунд Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152071 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52892 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17737 2
Япония 13415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
США - Калифорния 4691 1
Ирландия - Республика 1019 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 1
Новая Зеландия 723 1
Украина - Киев 1133 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
Ирландия - Дублин 160 1
Австралия - Мельбурн 112 1
Германия - Федеративная Республика 12841 1
Земля - планета Солнечной системы 10526 1
Азия - Азиатский регион 5663 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3275 1
Беларусь - Белоруссия 5922 1
Индия - Bharat 5597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50025 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5340 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14509 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3076 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6107 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11248 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25225 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16984 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3496 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19701 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6049 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5135 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6640 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6143 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11450 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7143 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1017 2
Импортозамещение - параллельный импорт 538 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10380 1
Английский язык 6807 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7691 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6229 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7687 1
Аудит - аудиторский услуги 2908 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5851 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8808 1
Экономический эффект 1148 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 1
Энергетика - Energy - Energetically 5360 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5739 1
Forbes - Форбс 880 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1236 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1313 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Инновация года - награда 126 1
Forbes 400 3 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 1
CNews AWARDS - награда 532 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1169 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
CNews FORUM Кейсы 276 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 151 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
