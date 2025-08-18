Получите все материалы CNews по ключевому слову
Asana приложение для управления проектами в командах
УПОМИНАНИЯ
Asana и организации, системы, технологии, персоны:
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 346 2
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Андрианов Павел 84 2
|Moskovitz Dustin - Мошкович Дастин 12 2
|Moskovitz Dustin - Московиц Дастин 11 2
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Ян Давид 68 1
|Ольхов Алексей 1 1
|Филев Андрей 6 1
|Сенг Ирина 2 1
|Смелкова Алиса 1 1
|Салатов Булат 1 1
|Меденцев Константин 98 1
|Натрусов Артем 297 1
|Шадаев Максут 1091 1
|Сотин Денис 216 1
|Плешков Алексей 67 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Воронин Павел 156 1
|Истомин Константин 58 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Бобрецов Сергей 13 1
|Лессар Георгий 8 1
|Тарасов Владимир 13 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Horowitz Ben - Хоровиц Бен 5 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Киселёв Алексей 74 1
|Дроздов Константин 6 1
|Кирьянова Александра 141 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Порошин Тимур 30 1
|Русин Максим 5 1
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Сургунд Роман 5 1
|Forbes - Форбс 880 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1236 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1313 1
|AP - Associated Press 2006 1
