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Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello

Команда Globus IT разработала инструмент для управления проектами РИПРО— платформу систематизации информации и ведения задач по методике Kanban, аналог Trello. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

В начале августа 2023 г. разработчик софта Atlassian объявил об уходе из России и Белоруссии, предупредив, что все ру-аккаунты будут принудительно отключены от сервисов (Trello, Jira и др.) в течение 30 дней после получения уведомления.

«Методика Kanban очень удобна для работы с задачами — многие в банковской сфере, в ИТ пользуются платформами на ее основе, — сказал коммерческий директор Globus IT Константин Андреев. — Однако большинство популярных сервисов для ведения проектов и задач в виде Kanban (Miro, Notion, Asana) находятся на зарубежных серверах (вне юрисдикции России) и требуют оплаты картой, а Visa, MasterCard не принимают платежи c эмитированных в России карт».

Серверы РИПРО располагаются на территории России.

«Функциональность сервиса довольно широкая, — отметил менеджер проекта Globus IT Максим Вторушин. — Помимо привычных для аналогичных платформ возможностей, в РИПРО, например, есть трекинг времени работы специалистов, чего нет в Trello. Платформу можно синхронизировать с внутренними программами учета рабочего времени (у нас это также собственная разработка Digital ERP) и таким образом автоматизировать учет времени сотрудников».

Благодаря тому, что РИПРО разработана на основе методики Kanban, процесс адаптации сотрудников, привыкших вести проекты в аналогичных программах, будет быстрым и легким.

На платформе возможна как командная, так и индивидуальная работа. К проекту можно подключить неограниченное количество сотрудников.

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Положение карточек проектов на доске позволяют отследить статусы готовности, добавить к ним подробное описание этапов, цветовые метки, тэги, вести учет рабочего времени, затраченного на проект.

Попробовать все возможности платформы можно, подключив бесплатную версию.

Мобильное приложение РИПРО на Android размещено в Google Play и RuStore.

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Globus IT — российский интегратор и разработчик корпоративных систем, приложений, ИТ-продуктов полного цикла. В портфеле компании более 400 проектов для финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических и ИТ-компаний.

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