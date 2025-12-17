Разделы

Андреев Константин


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Globus IT и KozhinDev подписали соглашение о партнерстве в сфере ИИ 1
15.08.2023 Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello 1
06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 1
26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Андреев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 3
Atlassian 139 2
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 12 2
PimCore 11 2
SAP SE 5435 2
Akeneo 2 1
Magento Inc 37 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Visa International 1974 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 304 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 459 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 138 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 348 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 139 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 88 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 2
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - Compo PIM 13 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 313 2
Oracle Java - язык программирования 3332 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 2
Google Android 14707 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 102 1
Notion Labs - Notion 47 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 1
VK RuStore - Рустор 512 1
X-Com - Xcom-Shop 9 1
Oracle Commerce 16 1
Вторушин Максим 1 1
Наумкин Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 3
Беларусь - Белоруссия 6037 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 235 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
