Globus IT - Compo Soft - Компо Софт

|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
|Наумкин Максим 6 2
|Андреев Константин 3 2
|Петросян Вадим 17 1
|Вирясов Владислав 31 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Жук Павел 5 1
|Суханос Олеся 6 1
|Полевой Сергей 3 1
|Иванов Александр 103 1
|Гоц Станислав 11 1
|Иваньков Иван 1 1
|Лексин Олег 21 1
|Семенкин Максим 8 1
|Тимофеев Кирилл 9 1
|Зельдец Игорь 25 1
|Чалей Алексей 2 1
|Шелег Анна 1 1
|Санин Александр 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
