Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Globus IT Compo Soft Компо Софт

Globus IT - Compo Soft - Компо Софт

УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2023 1
Цифровизация ритейла 2024 1
Импортозамещение 2024 1
31.07.2024 «Лига Цифровой Экономики» будет внедрять ecom-продукты Compo Soft 1
02.07.2024 Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM 1
02.04.2024 Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 1
27.12.2023 Compo Soft разработала систему интеграции с маркетплейсами 1
06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 2
26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Globus IT и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5383 6
PimCore 10 5
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 4
8728 4
Oracle Corporation 6803 4
X-Com - Икс ком 159 3
Magento Inc 37 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 2
Salesforce - Informatica 128 2
Atlassian 134 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
МегаФон 9587 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Cisco Systems 5183 1
Quillis - Квиллис 6 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 75 1
Авантелеком 31 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
1С-Рарус 919 1
Эвотор - Evotor 201 1
SafeTech - СэйфТек 101 1
Microsoft Corporation 25046 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
ОБИТ 96 1
К2Тех 201 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 18 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
1С-Битрикс - Bitrix 606 1
3data - 3дата 91 1
Элком-Электро 4 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 909 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 174 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
GFG - Lamoda - Купишуз 183 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 93 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Уралэнерго 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 8
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 136 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 5
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 332 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1152 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 630 3
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 3
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 570 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 395 2
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 6
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 147 3
Oracle Java - язык программирования 3281 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 3
1С:ERP Управление предприятием 667 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 130 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 294 1
Oracle Commerce 16 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 81 1
X-Com - Xcom-Shop 9 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1102 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Google Android 14473 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
Apple iOS 8112 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 11 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 623 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 37 1
Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 14 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 64 1
3data - RCloud by 3data 15 1
Севен Груп - 7Tech MDM 2 1
Yandex DataLens 48 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 23 1
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 32 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 6 1
Salesforce - Informatica MDM - Informatica Master Data Management 4 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 599 1
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 18 1
Oracle Customer Hub - Siebel UCM - Siebel Universal Customer Master 10 1
Наумкин Максим 6 2
Андреев Константин 3 2
Петросян Вадим 17 1
Вирясов Владислав 31 1
Тимофеев Степан 2 1
Дзвинко Роман 18 1
Матюшин Михаил 16 1
Жук Павел 5 1
Суханос Олеся 6 1
Полевой Сергей 3 1
Иванов Александр 103 1
Гоц Станислав 11 1
Иваньков Иван 1 1
Лексин Олег 21 1
Семенкин Максим 8 1
Тимофеев Кирилл 9 1
Зельдец Игорь 25 1
Чалей Алексей 2 1
Шелег Анна 1 1
Санин Александр 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 218 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 167 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1323 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
CNews Fast рейтинг 48 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще