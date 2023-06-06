Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT

Создатель единой ИТ-платформы для развития онлайн-торговли Compo Soft присоединился к группе компаний Globus IT — российского интегратора, разработчика сложных корпоративных систем и приложений. Объединение сил двух организаций предоставит торговым и промышленным компаниям широчайший спектр ИТ-услуг и программных решений для автоматизации бизнес-процессов с учетом любых отраслевых особенностей. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

Globus IT обладает опытом разработки и внедрения высоконагруженных веб-порталов, омниканальных систем и мобильных приложений, а также компетенциями по управлению проектами с гарантированным контролем качества на всех этапах.

Compo Soft как создатель микросервисной платформы Compo Platform, используемой для развития онлайн-торговли и автоматизации бизнес-процессов торговых, производственных и B2B-компаний, имеет развитую внутреннюю экспертизу, опыт кастомизации и интеграции с различными информационными системами. Compo Platform состоит из десяти ИТ-продуктов, каждый из которых может работать как самостоятельно, так и в рамках единой ИТ-платформы.

Благодаря сотрудничеству с Globus IT Compo Soft получает возможность развивать свои продукты и осваивать новые рынки.

«Сотрудничество между Globus IT и Compo Soft началось около года назад, когда обе компании заключили партнерское соглашение о совместной разработке и внедрении решений для крупных заказчиков, — сказал коммерческий директор Globus IT Константин Андреев. — В течение этого периода была достигнута значительная синергия и выработаны механизмы успешного взаимодействия между командами. Сочетание технической экспертизы и качественных продуктов стало основой для комфортного и эффективного сотрудничества».

«Коллаборация Globus IT и Compo Soft — очень своевременное решение, так как Compo Platform — крайне востребованный продукт в нашей стране в условиях импортозамещения, — отметил генеральный директор Compo Soft Максим Наумкин. — В данный момент на базе Compo Platform мы совместно разрабатываем пять крупных проектов для торговых компаний. А также внедряем большой проект по замещению Sap Commerce Cloud».

Продукты Compo способны заменить более 20 западных решений, среди которых SAP Commerce Cloud (Hybris), Pimcore, Scallium, Magento. В том числе и тех, кто уже ушел с российского рынка или только это планирует.

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Однако коллаборация с Globus IT не ограничивает сотрудничество Compo Soft с другими ИТ-интеграторами для продажи и внедрения Compo Platform.

«Мы понимаем, что в условиях импортозамещения потребность в нашем продукте будет только нарастать. Нам нужны профессионалы, которые смогут грамотно, оперативно и максимально безболезненно для бизнеса осуществить переход с иностранного ПО на нашу платформу. Так что мы открыты к сотрудничеству с другими крупными интеграторами», — сказал Максим Наумкин.

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Globus IT — российский интегратор и разработчик сложных корпоративных систем, приложений, ИТ-продуктов полного цикла. В портфеле компании более 400 проектов для финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических и ИТ-компаний.

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Compo Platform — это единая ИТ-платформа для развития онлайн-торговли и автоматизации бизнес-процессов торговых, производственных и B2B-компаний. Платформа разработана на enterprise-технологиях, имеет высокий уровень защиты доступа и сохранности конфиденциальной информации. Архитектура способна выдерживать большие нагрузки и обрабатывать миллионы SKU. Compo Platform разработана на open-source- и enterprise-технологиях (Java, Spring, PostgreSQL, Elasticsearch), аналогичных тем, что использованы в Sap Commerce Cloud.