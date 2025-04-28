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Индексная книга (каталог) CNews*
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Globus IT Глобус-ИТ Мобильные бизнес-решения e-Legion

Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion

Судебные дела (8) на сумму 5 637 128 ₽
в качестве истца (6) на сумму 4 917 836 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 270 434 ₽


28.04.2025 Альянс в сфере ИИ представил Кодекс этики в сфере ИИ в медицине и здравоохранении 1
13.11.2024 В НИУ ВШЭ разработан инструмент для контроля ИИ-технологий в медицине 1
02.04.2024 Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции 1
31.01.2024 Globus IT помогает автоматизировать бизнес-процессы на базе «1C» 1
25.01.2024 Globus IT интегрировала «1С:ЗУП» в сервис для 2 тыс. сотрудников сети дискаунтеров Smart 1
22.01.2024 Globus IT создала нейросеть для контроля качества продукции машиностроительного завода 1
27.12.2023 Compo Soft разработала систему интеграции с маркетплейсами 1
27.11.2023 Власти потратят десятки миллиардов на миллионы планшетов, чтобы раздать их учителям, врачам и полицейским 1
13.11.2023 Globus IT представила сервис для оплаты с помощью QR-кода 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» 1
15.08.2023 Globus IT представил сервис РИПРО — полноценный аналог Trello 1
06.07.2023 Альянс в сфере искусственного интеллекта займется этическими вопросами применения ИИ в медицине 1
06.06.2023 Компания Compo Soft вошла в состав группы компаний Globus IT 1
22.03.2023 Globus IT разработала сервис дистрибуции мобильных приложений AppRunner 2
28.02.2023 Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет 1
06.02.2023 Безбумажный офис F.Doc стал доступен в CRM-системе «Битрикс24» 1
26.01.2023 Globus IT осуществил интеграцию «Безбумажного офиса» F.Doc c «Битрикс24» 2
26.10.2022 Globus IT и Compo Soft объявили о партнерстве 1
02.06.2022 Globus IT запустила новый юнит — Globus Consulting 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 3
30.12.2021 Globus IT открыл направление автоматизации и регламентации бизнес-процессов 3
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
16.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 2
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
06.06.2018 Вышел рейтинг крупнейших разработчиков мобильного ПО CNewsMobile 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1
15.06.2017 «Открытая Мобильная Платформа» и группа компаний DZ Systems формируют экосистему вокруг Sailfish Mobile OS RUS 1
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 2
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1
07.10.2014 «Тэглайн» опубликовал рейтинг мобильных разработчиков России 1
13.05.2014 23 мая в Москве пройдет мобильная конференция #MBLT14 1
25.03.2014 В России создана новая компания-разработчик бизнес-приложений для госсектора 1
24.03.2014 DZ Systems и Webparadox создают совместную компанию-разработчика бизнес-приложений и корпоративных систем 1
25.02.2014 Российские программисты придумали способ отказаться от логина-пароля в мобильных приложениях 1
25.04.2013 К 2016 г. рынок мобильных бизнес-приложений в России составит $62,9 млн 1
26.02.2013 В Москве пройдет мобильная конференция #MBLT13 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Globus IT и организации, системы, технологии, персоны:

RedMadRobot - Рэдмэдробот 70 12
InfoShell - ИнфоШелл 15 9
Yandex - Яндекс 7633 7
Agima - Агима 22 6
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 5
UseTech - Юзтех Интеграция 52 5
DZ Systems - ДЗ Системс 15 5
Apple Inc 12237 4
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 4
Touch Instinct - Тачин 13 4
65apps - 65 Гигабайт 8 4
Samsung Electronics 10350 3
SAP SE 5321 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 3
KODE 12 3
Agima.Mobile 8 3
8413 3
Unreal Mojo - Моджо 10 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5008 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 2
Ростелеком - РТЛабс 180 2
data.ai - App Annie 85 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Ланит - Artezio - Артезио 83 2
Cleverence - Клеверенс 21 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Крок - Croc 1783 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
Microsoft Corporation 24798 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2944 2
X Corp - Twitter 2877 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1576 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 2
SimbirSoft - СимбирСофт 81 2
Google LLC 11919 2
MediaSoft - МедиаСофт 6 2
Atlassian 122 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Magento Inc 37 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 4
Альфа-Банк 1790 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
X5 Group - Перекрёсток 566 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
TripAdvisor 41 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АСТ Бауинжиниринг 2 1
101Hotels.com 456 1
Русагро Группа Компаний 288 1
Группа Самолет 82 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
Газпром ПАО 1359 1
Газпром нефть 633 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 742 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1414 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 1
Сладкая жизнь ГК 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 262 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3015 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3195 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1399 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 743 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 30 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11440 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 13
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Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 14 1
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