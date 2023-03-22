Globus IT разработала сервис дистрибуции мобильных приложений AppRunner

Globus IT разработала сервис дистрибуции мобильных приложений AppRunner. Решение полностью адаптировано под потребности отечественных корпораций, поскольку изначально разрабатывалось под их цели и задачи.

«В 2022 г. в связи с уходом из России мировых вендоров и поставщиков ПО возникла опасность, что иностранные сервисы по дистрибуции мобильных приложений тоже покинут нашу страну, прекратят обслуживание российских проектов или серьезно ограничат их функциональность, — сказал CTO Globus IT Антон Казенюк. — Кроме того, многие отечественные корпорации стараются свести к минимуму применение иностранного ПО в своей ИТ-инфраструктуре из соображений безопасности, а также для соблюдения законодательных норм и требований.

На данный момент большая часть разрабатываемых в России мобильных приложений дистрибутируется на системе распространения сборок и пушей Firebase, которая обеспечивает функционирование и крашлитику. Ресурс этот американский, и есть обоснованные опасения, что в любой момент его могут отключить в России, отмечают в Globus IT.

«Команда Globus IT начала разработку сервиса дистрибуции МП задолго до 2022 г., поскольку эта услуга уже была востребована у наших крупных клиентов (системообразующих банков, госкорпораций и иных компаний, заботящихся о безопасности своих ИТ-систем), — сказал Антон Казенюк. — А минувший год подтвердил важность и актуальность этого проекта для всего рынка мобильной разработки России».

На данный момент разработано MVP сервиса, проведено два крупных релиза. Функциональность MVP позволяет осуществлять полноценную дистрибуцию мобильного приложения: управление проектами; управление пользователями; поддержка сборок iOS и Android; поддержка версий сборок; рассылка уведомлений тестировщикам и иным участникам проекта при появлении новой сборки; автоматизация — возможность в процесс деплоя или сборки на проекте добавить автоматическую загрузку новой сборки в систему; возможность распространять и хранить несколько приложений; возможность поиска среди ваших приложений по ключевым словам.

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Распространение Android- и iOS-сборок осуществляется как по ссылкам, так и по личным приглашениям на почту.

Кроме того, сервис полностью адаптирован под потребности отечественных корпораций, поскольку изначально разрабатывался под их цели и задачи.

«В дальнейшем предполагается, что на платформе появятся расчет конверсии, метрики и иной полезный набор функций, — сказал Антон Казенюк. — Есть также идея создания каталога приложений с возрастными ограничениями, модерацией, цензурированием тематик, анализом на вирусное ПО и открытой регистрацией. В дальнейшем возможно развитие проекта до магазина приложений».