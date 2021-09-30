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MVP
Minimum Viable Product
Продукт с минимально необходимым набором возможностей


30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
28.09.2021 Минэкономразвития ускорит цифровую трансформацию регионов 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 3
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
21.09.2021 Компания Only сократит сроки запуска проектов за счет авторской технологии экспресс-оценки 1
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении 1
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 2
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
26.08.2021 Представлена цифровая платформа Farmlink для аграриев 1
29.07.2021 Минцифры приглашает ИТ-компании к участию в бесплатной программе акселерации 1
28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile 1
27.07.2021 CorpSoft24 перенес в облако документооборот ИТ-стартапа «Эйлер» 1
12.07.2021 Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов 1
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 1
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
26.04.2021 Accenture разработала для НЛМК сервис предиктивной аналитики для измерения температуры стали 1
14.04.2021 Parallels внедрила систему управления тестированием Test IT 1
16.03.2021 «Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины 1
05.03.2021 Открывается сбор заявок на Demo Day от акселератора возможностей при ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова и RuSIEM 1
01.03.2021 Microsoft и Pulsar VC поддержат развитие российских инновационных стартапов 1
27.01.2021 «Логика бизнеса» получила государственный грант от РФРИТ на разработку ПО 1
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов 1
09.12.2020 В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы 1
08.12.2020 «Сбер» поможет раскрыть предпринимательские таланты у школьников 1
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
25.11.2020 «Пятерочка» и «Татпатент» выберут инновационные решения для ритейла 1
02.09.2020 Х5, «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках RITA запускают отбор стартапов в Европе 1
04.08.2020 Стартап-студия группы АДВ проинвестировала первые стартапы 1
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя 2
15.05.2020 RITA провела первый отбор из 395 заявок 17 стран 1
22.04.2020 Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года 1
14.04.2020 Retail Innovation Tech Alliance запускает первый отбор стартапов в России 2
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
04.02.2020 Георгий Лагода, «Программный Продукт»: Мы хотим внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью 1
12.12.2019 Райффайзенбанк запускает виртуального помощника 1

Публикаций - 62, упоминаний - 73

MVP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 3
SAP SE 3218 3
Крок 1221 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Криптонит ГК - Kryptonite 30 2
Nvidia Corp 2036 1
VR Concept - ВР Концепт 9 1
Oracle Siebel 130 1
O.Vision 6 1
USM Management 7 1
Логика Бизнеса 141 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Google LLC 7168 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Malivar - Маливар 4 1
Dasha.AI - Даша.АИ 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
ADV LaunchPad 1 1
BenefittY - Бест-РК 2 1
Synpatic 3 1
Revolut 3 1
Умный житель - Smart resident 4 1
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
SweetCard - Свиткард 2 1
Ziax - Зиакс 3 1
Citrix Systems 571 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
Facebook 3767 1
Intel Corporation 4198 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
3770 1
Oracle Corporation 3360 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
X5 Group 599 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
LP&P - Lafayette Plug and Play 3 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 3
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 3
Gotech Innovation 8 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Открытие ФК 538 2
Glorax Group 4 1
Starta Ventures - венчурный фонд 11 1
ЗапСибНефтехим 19 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Da Vinci Capital 16 1
Intouch - Интач Страхование 19 1
AltaIR Capital 11 1
Mindrock Capital 2 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
НИУ ВШЭ Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 3 1
Almaz Capital Partners 118 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
ВТБ Лизинг 34 1
Уралхим ОХК АО 43 1
ФосАгро 54 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Газпром нефть 382 1
Татнефть 114 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Банк Зенит 131 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Норникель - Норильский никель 178 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Правительство Москвы 653 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Linux Foundation 157 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
Big Data - Большие данные 1136 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
On-demand - "по требованию" 28 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Proptech - Property Technologies - технологии в строительстве и недвижимости 3 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 11 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
PnP - Plug&Play 94 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
JavaScript - Язык программирования 633 2
Java - Язык программирования 1179 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Legium - Легиум 4 1
Cisco Kinetic 4 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
Крок Акселератор 2 1
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 1
Terrasoft Creatio Sales 4 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Microsoft Excel 436 1
Fred the Hippo 4 1
OverPro - киберспортивная платформа 4 1
Yoloco 3 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Docrobot FactorEx 12 1
Сбербанк Agile Home 3 1
Т1 CRM 1 1
SAP MRS - SAP Multiresource Scheduling 4 1
Oracle Siebel CRM 166 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Directum - DirectumRX 62 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Skype 1476 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 271 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Linux OS 4272 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Хасис Лев 96 3
Греф Герман 205 2
Фурсин Алексей 100 2
Gregersen Martin - Грегерсен Мартин 1 1
Эрман Михаил 4 1
Гаврилов Антон 12 1
Капаев Дмитрий 1 1
Абрамзон Евгений 1 1
Шестаков Иван 2 1
Кочетов Иван 1 1
Щиров Илья 26 1
Биржин Андрей 5 1
Калашникова Ирина 3 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
Енин Андрей 1 1
Губарев Валентин 7 1
Заболотный Даниил 2 1
Максишко Данила 1 1
Дусалеев Вячеслав 8 1
Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 1
Жариков Данил 4 1
Дьяков Вадим 3 1
Балтиков Алексей 1 1
Стрешинский Иван 33 1
Сергунина Наталья 163 1
Лысенко Эдуард 209 1
Добродеев Борис 83 1
Галицкий Александр 82 1
Черепенников Антон 52 1
Чехонин Антон 60 1
Серебряникова Анна 47 1
Кузнецов Станислав 64 1
Кучугин Илья 41 1
Белозеров Андрей 35 1
Марчева Ирина 4 1
Аникин Денис 31 1
Ермолаев Артем 340 1
Варламов Кирилл 33 1
Сергеев Алексей 26 1
Завадский Марк 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Казахстан - Республика 2646 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа 3781 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Испания - Королевство 1258 2
США - Сан-Франциско 696 2
Россия - Калининград 675 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Великое Герцогство Люксембург 217 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Финляндия - Финляндская Республика 822 2
Россия - Находка 80 1
Северный полярный круг 25 1
Нидерланды 977 1
Эстония - Эстонская Республика 419 1
Румыния 345 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Томск 450 1
Латвия - Латвийская Республика 451 1
Кения - Республика 61 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Литва - Литовская Республика 331 1
Россия - Крайний Север 93 1
Северный Кавказ 138 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
Япония 2808 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Торговля розничная 77 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Private Banking 16 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 17 1
500 Startups 23 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2196 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Криптонит Startup Challenge 13 2
Glorax Infotech - Акселератор проектов в сфере недвижимости 5 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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