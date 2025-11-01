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MVP Minimum Viable Product Продукт с минимально необходимым набором возможностей
Станислав Тульчинский, Управляющий директор ДИТ, РСХБ "Можно ли использовать Low-code не только для создания для создания MVP?" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.11.2025
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Запуск MVP экосистемы Universe и Hero для студентов и работодателей
ООО «Оператор Газпром ИД» запускает MVP экосистемы, в которую входят приложения Universe и Hero. Первые версии приложений показывают ключевую идею проекта — объединение студентов и работодателей в едином цифровом пространстве. Об
|14.11.2024
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Опубликована бесплатная запись вебинара «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» от компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»
доступом к бесплатной записи вебинара компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм», посвященного вопросам разработки MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта) для крупных компаний. Веби
|12.11.2024
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MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?
Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) является важным шагом на пути к успеху любого стартапа или нового проекта. Однако, когда речь идет о крупных корпорациях, этот процесс сталкивается с уникальными вызовами и особенностями.
|16.10.2024
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Бесплатный вебинар «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» от компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»
рыта регистрация на бесплатный вебинар компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм», посвященный вопросам разработки MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта) для крупных компаний. Веби
|17.04.2007
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Microsoft: в утечке Home Server виновен MVP?
аниченной предварительной версии для сообщества (CTP) Windows Home Server. В утечке подозревают одного из участников узкой группы бета-тестеров, имеющих статус «наиболее ценных партнёров» корпорации (MVP) по имени Ричард, сообщил Geek.com. Некто Ричард разместил свежую предварительную версию в блоге Hotfix.net. Глава сообщества тестеров Windows Home Server Кевин Бирес (Kevin Beares) разосла
|19.12.2000
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MVP.com уволит почти половину работников
есс-секретаря компании Паулы Дэвис (Paula Davis), сообщает CNET. Увольнения, в результате которых работы лишатся 79 человек, происходят на фоне недавнего отказа компании SportsLine.com сотрудничать с MVP.сom в рамках заключенного соглашения стоимостью в $120 млн., так как последняя не смогла вовремя произвести два платежа, а также задолжала в общей сложности $107 млн. Пресс-секретарь заявил
|09.08.2000
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Спортивный сетевой магазин MVP.com планирует купить PlanetOutdoors.com
Спортивный сетевой магазин MVP.com, в консультативном совете которого состоят такие спортивные знаменитости как Уэйн Гретцки (Wayne Gretzky) и Майкл Джордан (Michael Jordan), объявил 8 августа о своих намерениях приобрес
MVP и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 16
|Кирьянова Александра 169 11
|Тульчинский Станислав 93 11
|Ульянов Николай 176 10
|Гребеник Геннадий 68 10
|Натрусов Артем 313 10
|Фурсин Алексей 158 9
|Слученков Антон 18 9
|Сергунина Наталья 375 9
|Семенов Александр 166 8
|Тятюшев Максим 215 8
|Путин Владимир 3454 8
|Галкин Николай 140 7
|Чурсин Дмитрий 87 7
|Чепакин Андрей 27 7
|Урусов Виктор 157 7
|Врацкий Андрей 175 7
|Новожилов Алексей 20 7
|Рустамов Рустам 548 7
|Нестеров Алексей 175 6
|Борисов Алексей 33 6
|Булгаков Кирилл 133 6
|Простоквашин Игорь 35 6
|Сотин Денис 216 5
|Панченко Иван 197 5
|Ведяхин Александр 180 5
|Александров Александр 86 5
|Спирин Антон 88 5
|Петухов Антон 62 5
|Стоянов Алексей 56 5
|Истомин Константин 58 5
|Алешкин Сергей 65 5
|Бирюков Артем 10 5
|Порошин Тимур 32 5
|Осипенко Наталья 12 5
|Наймарк Александр 7 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Малышев Сергей 99 4
|Маркелов Константин 42 4
|Леонов Алексей 96 4
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