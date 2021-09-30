Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MVP
Minimum Viable Product
Продукт с минимально необходимым набором возможностей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 73
MVP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Linux Foundation 157 1
|Хасис Лев 96 3
|Греф Герман 205 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Gregersen Martin - Грегерсен Мартин 1 1
|Эрман Михаил 4 1
|Гаврилов Антон 12 1
|Капаев Дмитрий 1 1
|Абрамзон Евгений 1 1
|Шестаков Иван 2 1
|Кочетов Иван 1 1
|Щиров Илья 26 1
|Биржин Андрей 5 1
|Калашникова Ирина 3 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
|Енин Андрей 1 1
|Губарев Валентин 7 1
|Заболотный Даниил 2 1
|Максишко Данила 1 1
|Дусалеев Вячеслав 8 1
|Breuck Frederik De - Брейк Фредерик Де 3 1
|Жариков Данил 4 1
|Дьяков Вадим 3 1
|Балтиков Алексей 1 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Добродеев Борис 83 1
|Галицкий Александр 82 1
|Черепенников Антон 52 1
|Чехонин Антон 60 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Кучугин Илья 41 1
|Белозеров Андрей 35 1
|Марчева Ирина 4 1
|Аникин Денис 31 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Завадский Марк 11 1
|500 Startups 23 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2196 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767063, в очереди разбора - 670748.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru