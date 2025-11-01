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Индексная книга (каталог) CNews*
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MVP Minimum Viable Product Продукт с минимально необходимым набором возможностей

 

Станислав Тульчинский, Управляющий директор ДИТ, РСХБ "Можно ли использовать Low-code не только для создания для создания MVP?" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024

 

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01.11.2025 Запуск MVP экосистемы Universe и Hero для студентов и работодателей

ООО «Оператор Газпром ИД» запускает MVP экосистемы, в которую входят приложения Universe и Hero. Первые версии приложений показывают ключевую идею проекта — объединение студентов и работодателей в едином цифровом пространстве. Об
14.11.2024 Опубликована бесплатная запись вебинара «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» от компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»

доступом к бесплатной записи вебинара компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм», посвященного вопросам разработки MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта) для крупных компаний. Веби
12.11.2024 MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) является важным шагом на пути к успеху любого стартапа или нового проекта. Однако, когда речь идет о крупных корпорациях, этот процесс сталкивается с уникальными вызовами и особенностями.

16.10.2024 Бесплатный вебинар «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» от компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»

рыта регистрация на бесплатный вебинар компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм», посвященный вопросам разработки MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта) для крупных компаний. Веби
17.04.2007 Microsoft: в утечке Home Server виновен MVP?

аниченной предварительной версии для сообщества (CTP) Windows Home Server. В утечке подозревают одного из участников узкой группы бета-тестеров, имеющих статус «наиболее ценных партнёров» корпорации (MVP) по имени Ричард, сообщил Geek.com. Некто Ричард разместил свежую предварительную версию в блоге Hotfix.net. Глава сообщества тестеров Windows Home Server Кевин Бирес (Kevin Beares) разосла
19.12.2000 MVP.com уволит почти половину работников

есс-секретаря компании Паулы Дэвис (Paula Davis), сообщает CNET. Увольнения, в результате которых работы лишатся 79 человек, происходят на фоне недавнего отказа компании SportsLine.com сотрудничать с MVP.сom в рамках заключенного соглашения стоимостью в $120 млн., так как последняя не смогла вовремя произвести два платежа, а также задолжала в общей сложности $107 млн. Пресс-секретарь заявил
09.08.2000 Спортивный сетевой магазин MVP.com планирует купить PlanetOutdoors.com

Спортивный сетевой магазин MVP.com, в консультативном совете которого состоят такие спортивные знаменитости как Уэйн Гретцки (Wayne Gretzky) и Майкл Джордан (Michael Jordan), объявил 8 августа о своих намерениях приобрес

Публикаций - 732, упоминаний - 792

MVP и организации, системы, технологии, персоны:

9594 71
Microsoft Corporation 25775 49
SAP SE 5601 39
Telegram Group 2940 34
Ростелеком 10948 33
Yandex - Яндекс 9216 33
Oracle Corporation 7074 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 26
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Intel Corporation 12811 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 17
Google LLC 12688 17
Softline - Софтлайн 3743 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Broadcom - VMware 2610 15
Diasoft - Диасофт 1144 14
МегаФон 10742 13
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 12
Comindware - Колловэар 202 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Газинформсервис - ГИС 496 10
Nvidia Corp 4002 10
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 10
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 10
Napoleon IT - Наполеон Айти 79 10
Samsung Electronics 11064 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Монолит-Инфо 138 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 37
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
Газпром ПАО 1493 16
Альфа-Банк 1979 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
Фора Банк 86 11
Почта России ПАО 2370 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 10
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Русагро Группа Компаний 379 9
Газпром нефть 725 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
Кофемания 85 7
ВкусВилл - Избёнка 216 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Силовые машины 166 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
МИК - Московский инновационный кластер 185 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 6
ФРИИ Акселератор 59 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
OSTA - Optical Storage Technology Association - Ассоциация технологий оптического хранения данных 4 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Ассоциация российских дистрибьюторов 2 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
Ассоциация АКОН 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 287
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 235
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 233
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 196
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 191
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 160
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 137
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 134
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 126
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 112
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 104
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 98
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 94
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 94
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 83
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 83
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 76
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 76
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 75
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 70
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 69
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 68
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 67
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 66
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 65
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 64
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 59
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 57
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 57
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 57
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 55
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 54
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 52
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 51
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
Linux OS 11533 47
Microsoft Office 4170 36
Microsoft Windows 16882 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 29
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 24
Oracle Java - язык программирования 3469 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 23
Google Android 15243 21
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apple iOS 8583 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
JavaScript - JS - язык программирования 1425 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 14
ELMA 365 Low-code BPM 184 14
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 14
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 12
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Docker - Платформа распределённых приложений 543 12
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
C/C++ - Язык программирования 894 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
1С:ERP Управление предприятием 841 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 10
OpenAI - ChatGPT 719 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 9
Шадаев Максут 1210 16
Кирьянова Александра 169 11
Тульчинский Станислав 93 11
Ульянов Николай 176 10
Гребеник Геннадий 68 10
Натрусов Артем 313 10
Фурсин Алексей 158 9
Слученков Антон 18 9
Сергунина Наталья 375 9
Семенов Александр 166 8
Тятюшев Максим 215 8
Путин Владимир 3454 8
Галкин Николай 140 7
Чурсин Дмитрий 87 7
Чепакин Андрей 27 7
Урусов Виктор 157 7
Врацкий Андрей 175 7
Новожилов Алексей 20 7
Рустамов Рустам 548 7
Нестеров Алексей 175 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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