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Опубликована бесплатная запись вебинара «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» от компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм»

Успейте воспользоваться доступом к бесплатной записи вебинара компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм», посвященного вопросам разработки MVP (Minimum Viable Product — минимально жизнеспособного продукта) для крупных компаний. Вебинар прошел в онлайн-формате 12 ноября 2024 г., а его запись уже доступна на странице мероприятия.

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Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP) является важным шагом на пути к успеху любого стартапа или нового проекта. Однако, когда речь идет о крупных корпорациях, этот процесс сталкивается с уникальными вызовами и особенностями. Главный архитектор «ЛАНИТ – Би Пи Эм» Алексей Годынский рассказывает о том, как создавать MVP для крупных компаний, какие подводные камни могут встречаться, существует ли идеальный сценарий, как соблюсти баланс и не превысить бюджет.

Ключевые вопросы вебинара:

  • Многие проекты, в основе которых — разработка ПО, со временем деградируют. Есть ли решение?
  • Большой выбор — ловушка: кажется, что это свобода, но легко ошибиться.
  • Код или инфраструктура — что важнее?
  • Как фича попадает в пром?
  • На примере проекта банка из Топ-5: как и насколько удалось сократить затраты?

Вебинар полезен разработчикам ИТ и цифровых высоконагруженных систем, архитекторам ИТ, ИТ-директорам, продакт-менеджерам. Если вы работаете в большой корпорации или управляете стартапом, стремящимся выйти на уровень крупного бизнеса, этот вебинар предоставит вам ценные инструменты и стратегии для создания успешного MVP.

Интересно узнать, как превратить идеи в работающий продукт, снизить риски и повысить конкурентоспособность вашей компании? Получите бесплатную запись вебинара «MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?» компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм» на странице мероприятия.

erid:LjN8KAm5mРекламодатель: ООО «Л-БПМ»ИНН/ОГРН: 9717105483Сайт: https://lanitbpm.ru/

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MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

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