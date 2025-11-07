Разделы

Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов

В Санкт-Петербурге арестованы организаторы убийства пропавших месяц назад в ОАЭ Романа Новака и его жены. Новак имел в России судимость за махинации с крипто-проектами.

Убийство в ОАЭ

Крипто-предпринимателя Романа Новака и его жену Анну, переставших выходить на связь в начале октября 2025 г., убили в ОАЭ, пишет издание 78.ru. Семейную пару похитили с целью вымогательства денег.

Преступление уже раскрыто. Его организаторы арестованы на территории России, куда они вернулись после совершения убийства.

Следственный комитет (СК) России сообщил в своем Telegram-канале о возбуждении в Санкт-Петербурге уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации (убийство двух лиц) в связи с поступившим заявлением родственников.

Личности подозреваемых установлены

По данным СК, 2 октября 2025 г. у Романа и Анны была запланирована встреча с неустановленными инвесторами в городе Хатта (ОАЭ, эмират Дубай). Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали, после чего связь с ними оборвалась.

krajm700.jpg

freepik/kjpargeter
Через месяц после исчезновения Новака и его жены полиция выяснила, что они убиты

Части тел бизнесмена и его жены были найдены в мусорных контейнерах возле торгового центра в городе Хатта, выяснила ужасные подробности «Фонтанка». Газета сообщила также, что число подозреваемых выросло до восьми человек.

Трое из них (два уроженца Санкт-Петербурга и один гражданин Казахстана, чьи личности установлены) якобы организовали убийство, чтобы очистить криптокошелек Новака, который оказался пуст. Остальные участники преступления являлись дропперами — посредниками в нелегальных схемах, связанных с финансовыми операциями. Еще один дроппер скрылся в Грузии.

В Дубае остались несовершеннолетние дети жертв. Их забрали родители Анны. Отец погибшей не раскрыл других деталей в ответ на просьбу 78.ru, сославшись на то, что еще ведется следствие.

Деятельность Романа Новака

В октябре 2025 г. «Московский Комсомолец» сообщил, что российский криптотрейдер Роман Новак бежал в Южную Африку с примерно $500 млн обманутых клиентов. Среди них были бизнесмены из Китая и Ближнего Востока, украинские силовики и депутат Госдумы.

Новак, по данным канал Mash, заказал у украинских разработчиков приложение Fintopio для криптопереводов и привлекал инвестиции, рассказывая о своих связях в крупных ИT-компаниях, контактах с основателем Telegram Павлом Дуровым и арабскими принцами.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Ранее Новак уже был судим. В ноябре 2020 г. СК сообщил о вынесении ему приговора (шесть лет в исправительной колонии общего режима) по обвинению в хищении в 2016 г. $100 тыс. (6,3 млн руб. по курсу ЦБ на тот момент) у инвестора проекта «Спорт в народ» «путем обмана и злоупотребления доверием».

Еще одно преступление, которое вменялось предпринимателю, относится к периоду с ноября 2017 г. по июнь 2018 г. Тогда, по информации СК, на 4 млн руб. был обманут инвестор создаваемого ПО Transcrypt для обмена криптовалют. Деньги Новак взял для выплаты зарплаты разработчикам и присвоил себе.

Анна Любавина

