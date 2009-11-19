Получите все материалы CNews по ключевому слову
Африка Южная Южно-Африканского плоскогорье
СОБЫТИЯ
|19.11.2009
|
«Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Южной Африке
«Лаборатория Касперского» сообщила об открытии регионального офиса в Южной Африке (Йоханнесбург). Новый офис будет обеспечивать управление операционной деятельностью компании, предоставляя полномасштабную поддержку партнерам и пользователям в регионе, говорится
|05.08.2009
|
Российские суперкомпьютеры добрались до Южной Африки
Российская компания «Т-Платформы» и Национальный суперкомпьютерный центр Южной Африки подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные планы предполагают использован
|23.01.2004
|
В Южной Африке создается новая телекоммуникационная компания
Южноафриканская компания Altech и международный холдинг TSMI сообщили, что они объединят усилия для создания в Южной Африке телекоммуникационной компании, первоначальные активы которой оцениваются приблизительно в $140 млн. Новое СП, сформированное на паритетных началах, получит полный контроль над акти
|14.08.2000
|
Более 6% населения Южной Африки пользуется интернетом
Несмотря на то, что число пользователей Сети в азиатско-тихоокеанском регионе превышает показатели Южной Африки - 68,9 млн., пользователей (из общего числа жителей более 1 млрд.), в процентном
|12.07.2000
|
Компании Южной Африки выходят на мировые рынки B2B
6 млрд. долларов в год. По мнению представителей Commerce One и PwC, новое соглашение поможет компании SASOL найти новых партнеров среди лидирующих компаний. Аналитики из Commerce One утверждают, что Южная Африка уже присоединилась к семье торгующих наций, и понадобится от 18 до 24 месяцев для полной интеграции. Первая фаза глобального внедрения B2B в ЮАР, в которой 200 компаний потенциальн
|16.09.1999
|
Хакеры поместили ругательства на страницу Агенства национальной статистики Южной Африки
Адресатом ругательств и вызывающей графики, помещенных на Web-сайт Агенства национальной статистики Южной Африки, была государственная телекоммуникационная компания Telkom, которая и поддерживает сайт. Атака была приурочена к трудовому конфликту внутри Telkom, причем потому как она имела мест
Африка Южная и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.