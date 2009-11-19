Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Африка Южная Южно-Африканского плоскогорье

Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье

СОБЫТИЯ


19.11.2009 «Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Южной Африке

«Лаборатория Касперского» сообщила об открытии регионального офиса в Южной Африке (Йоханнесбург). Новый офис будет обеспечивать управление операционной деятельностью компании, предоставляя полномасштабную поддержку партнерам и пользователям в регионе, говорится

05.08.2009 Российские суперкомпьютеры добрались до Южной Африки

Российская компания «Т-Платформы» и Национальный суперкомпьютерный центр Южной Африки подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные планы предполагают использован
23.01.2004 В Южной Африке создается новая телекоммуникационная компания

Южноафриканская компания Altech и международный холдинг TSMI сообщили, что они объединят усилия для создания в Южной Африке телекоммуникационной компании, первоначальные активы которой оцениваются приблизительно в $140 млн. Новое СП, сформированное на паритетных началах, получит полный контроль над акти
14.08.2000 Более 6% населения Южной Африки пользуется интернетом

Несмотря на то, что число пользователей Сети в азиатско-тихоокеанском регионе превышает показатели Южной Африки - 68,9 млн., пользователей (из общего числа жителей более 1 млрд.), в процентном
12.07.2000 Компании Южной Африки выходят на мировые рынки B2B

6 млрд. долларов в год. По мнению представителей Commerce One и PwC, новое соглашение поможет компании SASOL найти новых партнеров среди лидирующих компаний. Аналитики из Commerce One утверждают, что Южная Африка уже присоединилась к семье торгующих наций, и понадобится от 18 до 24 месяцев для полной интеграции. Первая фаза глобального внедрения B2B в ЮАР, в которой 200 компаний потенциальн
16.09.1999 Хакеры поместили ругательства на страницу Агенства национальной статистики Южной Африки

Адресатом ругательств и вызывающей графики, помещенных на Web-сайт Агенства национальной статистики Южной Африки, была государственная телекоммуникационная компания Telkom, которая и поддерживает сайт. Атака была приурочена к трудовому конфликту внутри Telkom, причем потому как она имела мест

Публикаций - 399, упоминаний - 422

Африка Южная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Huawei 4677 14
Apple Inc 13156 12
Google LLC 12690 10
SAP SE 5601 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Samsung Electronics 11065 9
Intel Corporation 12811 9
Dell EMC 5180 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Oracle Corporation 7074 8
Cisco Systems 5372 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
МегаФон 10742 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
LG Electronics 3735 6
Sony 6739 6
Vodafone Group 1412 6
AOL Inc - America Online 1883 5
Ростелеком 10948 5
X Corp - Twitter 2938 5
Галактика - Корпорация 1545 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Globe Telecom 32 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
ESET - ESET Software 1161 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Fujitsu 2105 4
Lenovo Motorola 3566 4
Adobe Systems 1597 4
Yahoo! 3726 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Шахты 0 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Thales - Gemalto 189 3
Visa International 1993 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 4
First National Bank (South Africa) 7 4
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 4
BMO - Bank of Montreal 17 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Naspers 85 3
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 23 3
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 10 3
BMO Financial Group 3 3
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 3
Афродита 4 3
Почта России ПАО 2370 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 2
LEGO 260 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
WMG - Warner Music Group 210 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 2
Volvo Aero 5 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Альфа-Банк 1979 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
UK Government - DEFRA - Department for Environment, Food and Rural Affairs - Royal Botanic Gardens, Kew Gardens - Королевские ботанические сады Кью 5 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Microsoft Windows 16882 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Google Android 15244 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Apple iOS 8583 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
SAP Sybase 292 5
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 5
FreePik 1841 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPad 4012 5
Microsoft Office 4170 5
Apple - App Store 3109 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Outlook 1506 4
Apple iTunes Store 1118 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 3
Microsoft Azure 1526 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Google - Gmail 1021 3
Apple iPhone 6 4861 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 3
Путин Владимир 3454 5
Machado John - Мачадо Джон 4 4
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 4
PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 4
Romero Greg - Ромеро Грег 4 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Conway Rob - Конвей Роб 12 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Никифоров Николай 1138 3
Эйгес Павел 108 2
Макаров Валентин 251 2
Михайлов Сергей 58 2
Докучаев Дмитрий 20 2
Ожегов Сергей 32 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Островский Владимир 25 2
Кривошеев Евгений 14 2
Христенко Виктор 44 2
Рязанов Денис 3 2
Лядов Кирилл 17 2
Наволокин Алексей 18 2
Басин Павел 11 2
Павленко Майкл 3 2
Malcolm Jay - Малкольм Джей 2 2
Бобринев Александр 2 2
Pandor Naledi - Пандор Наледи 5 2
Bauler Alan - Баулер Алан 2 2
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 2
Kemp Bob - Кемп Боб 2 2
Еникеева Алена 2 2
Шандабыло Евгений 2 2
Crompton Robin - Кромптон Робин 3 2
Martinez-Frias Jesus - Мартинес-Фриас Джезус 3 2
Zuma Jacob - Зума Джейкоб 3 2
Brookhart Maurice - Брукхарт Морис 2 2
Натрусов Артем 313 2
Врублевский Павел 105 2
Дуров Павел 329 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 166
Африка - Африканский регион 3641 123
Европа 24964 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 109
Индия - Bharat 5870 107
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 82
Германия - Федеративная Республика 13221 67
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 65
Бразилия - Федеративная Республика 2520 65
Канада 5082 61
Земля - планета Солнечной системы 10865 56
Ближний Восток 3154 52
Франция - Французская Республика 8177 52
Япония 13807 44
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 44
Азия - Азиатский регион 5920 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
Сингапур - Республика 1953 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 31
Италия - Итальянская Республика 4508 31
Швеция - Королевство 3782 30
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 30
Южная Корея - Республика 7052 29
Индонезия - Республика 1058 28
Турция - Турецкая республика 2620 27
Испания - Королевство 3840 27
Нидерланды 3746 25
Малайзия 922 23
Египет - Арабская Республика 1100 23
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 22
Израиль 2856 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 21
Таиланд - Королевство 926 21
Америка Южная 884 20
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 20
Филиппины - Республика 599 20
Нигерия - Федеративная Республика 339 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Зоология - наука о животных 2887 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 13
Английский язык 7030 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
Ботаника - Растения - Plantae 1167 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
New Scientist 1448 6
Scientific American 81 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Phys.org 972 4
Future - Space.com 200 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
TerraDaily 141 4
Bloomberg 1627 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Ars Technica 450 2
Nature 832 2
Android Authority 62 2
National Geographic 95 2
Physical Review Letters 164 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Cellular News 234 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NEWSru.com 229 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Flight International 64 2
Universe Today 34 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
Медуза - Meduza 48 1
9to5Google 60 1
Эксперт ГК 26 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
Gartner - Гартнер 3658 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Informa - Ovum - Omdia 156 3
SimilarWeb 62 2
Microsoft Research 144 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Forbes Global 2000 50 2
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Microsoft Worktrend Index 8 1
Vanson Bourne 49 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Technavio 29 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
Music Ally 3 1
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
Datamonitor 83 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Deloitte Technology Fast 16 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 2
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 2
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 2
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 2 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
IAA - Instituto Antártico Argentino - Аргентинский антарктический институт - Институт Антарктики Аргентины 1 1
PIPSC - Professional Institute of the Public Service of Canada - Профессиональный институт государственной службы Канады 1 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Infosecurity - выставка 63 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
Black Hat - Конференция 120 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 1
МТС - Телеком Идея 51 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще