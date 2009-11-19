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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Африка Южная Южно-Африканского плоскогорье

Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье


19.11.2009 «Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Южной Африке
05.08.2009 Российские суперкомпьютеры добрались до Южной Африки
23.01.2004 В Южной Африке создается новая телекоммуникационная компания
14.08.2000 Более 6% населения Южной Африки пользуется интернетом
12.07.2000 Компании Южной Африки выходят на мировые рынки B2B
16.09.1999 Хакеры поместили ругательства на страницу Агенства национальной статистики Южной Африки

Публикаций - 340, упоминаний - 369

Африка Южная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22476 26
IBM - International Business Machines Corp 8934 18
Huawei 3216 14
Apple Inc 10673 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 10
Google LLC 10316 9
Samsung Electronics 9325 8
Intel Corporation 11251 8
Oracle Corporation 6026 7
SAP SE 4580 6
Cisco Systems 4715 6
Vodafone Group 1318 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 5
Sony 6141 5
Dell EMC 4727 5
LG Electronics 3369 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 4
Huawei Technologies 389 4
Globe Telecom 29 4
Ростех - Электронный паспорт 114 4
Fujitsu 1896 4
Lenovo Motorola 3459 4
Adobe Systems 1440 4
AOL Inc 1525 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Amazon Inc - Amazon.com 2646 4
HP Inc. 5306 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3877 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1497 3
Twitter 2483 3
Toshiba Corporation 2830 3
АФК Система ПАО 1638 3
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1465 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2709 3
Acer Group 2307 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 174 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 5
BNP Paribas 61 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 219 3
Naspers 70 2
АТАК - сеть магазинов 2946 2
Lockheed Martin 730 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 2
UMG - Universal Music Group 253 2
WMG - Warner Music Group 201 2
Electrolux - Электролюкс Рус 176 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Открытие ФК 2657 2
Почта России ПАО 1853 2
Visa International 1802 2
Альфа-Банк 1470 2
Marks & Spencer 24 1
ЕВРАЗ ДМЗ имени Петровского - Днепровский металлургический завод - Днепропетровский металлургический завод имени Петровского 1 1
АвтоВАЗ 186 1
Enron - Enrongate 121 1
Arianespace 83 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Deutsche Lufthansa AG 105 1
Liebherr Group 42 1
Enel Group - Энел Россия 39 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 45 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 1
Miele - Миле 120 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 1
Тинькофф ГК - TCS Group 73 1
Accel Partners 48 1
ГПБ - Газпромбанк 840 1
Tate Britain - Тейт Британская галерея 2 1
Square 186 1
Nike 156 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 913 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 15
Правительство РФ 8171 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
World Bank Group - Всемирный банк 278 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 783 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 224 3
Президент Российской Федерации 3713 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2333 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2383 2
Федеральное казначейство России 1331 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 529 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Правительство Франции - Gouvernement Français 41 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2512 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 209 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10519 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3009 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 2012 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5434 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11569 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3265 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 5
Сервер - Серверные платформы 10468 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2464 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 2492 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2251 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8400 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5699 4
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5697 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6938 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3371 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4197 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3342 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3454 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3039 4
Website - Вебсайт 9248 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2057 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 610 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1936 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1973 3
Google Android 11952 11
Microsoft Windows 10 11643 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 9
Linux OS 7656 8
Microsoft Skype 1937 6
Apple iOS 6419 6
Apple iPad 3657 5
SAP Sybase 280 5
Microsoft Office 3239 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 4
Apple - App Store 2434 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 412 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2653 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Oracle Java - язык программирования 2550 3
Apple iTunes Store 1051 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 3
ЭОС Дело СЭД 4107 3
WhatsApp Messenger 743 3
Google YouTube - Видеохостинг 2275 3
Microsoft Azure 1275 3
AWS - Amazon Web Services 650 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 528 3
Google Play - Google Store - Android Market 2731 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4102 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 224 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 2
МКС - Международная космическая станция 1430 2
Microsoft Outlook 1240 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1349 2
Microsoft Windows Phone OS 1546 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 21 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 435 2
Google Gmail 801 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Linux MeeGo Core Software Platform 242 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1504 2
Huawei Mate - серия смартфонов 249 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
Никифоров Николай 1161 3
Исанин Антон 9311 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Наволокин Алексей 16 2
Рязанов Денис 2 2
Натрусов Артем 142 2
Blair Tony - Блэр Тони 56 2
Лядов Кирилл 17 2
Басин Павел 6 2
Путин Владимир 2539 2
Христенко Виктор 41 2
Кривошеев Евгений 8 2
Эйгес Павел 70 2
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Ганеева Эльза 10 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 1
Плуготаренко Сергей 56 1
Петров Сергей 57 1
Дмитриев Алексей 26 1
Полтавченко Георгий 21 1
Богачев Игорь 174 1
Кучугин Илья 42 1
Воробьев Андрей 149 1
Волин Алексей 114 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Зайцев Михаил 164 1
Шадаев Максут 459 1
Демидов Сергей 57 1
Тарасов Максим 5 1
Larry Page - Ларри Пейдж 180 1
Brin Sergey - Сергей Брин 183 1
Добродеев Борис 92 1
Врублевский Павел 88 1
Левин Леонид 112 1
Носков Константин 221 1
Россия - РФ - Российская федерация 108032 147
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 135
Африка - Африканский регион 2841 85
Индия - Республика 4257 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 83
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 64
Австралия - Австралийский Союз 2783 58
Германия - Федеративная Республика 8849 57
Канада 3294 53
Европа 12132 52
Бразилия - Федеративная Республика 1945 50
Франция - Французская Республика 5638 46
Ближний Восток 2547 39
Япония 10019 35
Земля - планета Солнечной системы 7381 34
ЮАР - Южно-Африканская Республика 435 32
Сингапур - Республика 1573 31
Италия - Итальянская Республика 3296 30
Турция - Турецкая республика 1704 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 27
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 26
Южная Корея - Республика 4341 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 25
Испания - Королевство 2901 24
Швеция - Королевство 2057 22
Малайзия 744 21
Азия - Азиатский регион 3794 20
Индонезия - Республика 788 20
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 20
Филиппины - Республика 456 19
Нидерланды 2189 18
Чехия - Чешская Республика 1051 17
Израиль 1756 17
Таиланд - Королевство 671 17
Саудовская Аравия - Королевство 492 17
Чили - Республика 435 16
Америка Северная 2648 16
Америка Южная 680 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1560 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 13
Русский язык 5146 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 5
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 4
Мошенничество - Махинации 2058 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 14965 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 3
Английский язык 746 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4549 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 17259 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 251 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1615 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 139 2
Денежные переводы 768 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 597 2
Кредитование 1411 2
Образование в России 452 2
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7686 2
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 3883 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2570 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1233 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1519 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 1
Информационное общество - Государственная программа 1236 1
Modus operandi - Образ действия 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2265 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
New Scientist 1447 6
Scientific American 80 5
Phys.org 972 4
TerraDaily 141 4
Future - Space.com 195 4
The Guardian - Британская газета 320 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NEWSru.com 221 2
Flight International 64 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
National Geographic 81 2
Physical Review Letters 111 2
Android Authority 37 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 2
The Verge - Издание 482 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1151 2
The Register 1286 2
Inquirer 462 1
Business Insider 192 1
Maeil Business Newspaper 79 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Der Spiegel 143 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Reddit 221 1
WikiLeaks 113 1
Forbes - Форбс 590 1
Die Welt 68 1
DatacenterDynamics 4 1
The Economist 43 1
Times 495 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
SamMobile 44 1
Nature 769 1
Engadget - Блог о технологиях 410 1
Gartner 3301 9
IDC - International Data Corporation 4666 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 2
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 2
Microsoft Research 128 2
Forrester Research 810 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Datamonitor 83 1
ITResearch 110 1
Gartner Dataquest 340 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Technavio 24 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
IBM Research 107 1
Music Ally 3 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
NPD DisplaySearch 282 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
PEX Network 2 1
Microsoft Worktrend Index 7 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
SimilarWeb 28 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 755 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 4
РАН - Российская академия наук 1387 3
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 15 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 2
Princeton University - Принстонский университет 139 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги 48 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 6989 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 438 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 817 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1168 2
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 7 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 17 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 5 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Висконсинский университет в Мадисоне 25 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 33 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 70 1
PIPSC - Professional Institute of the Public Service of Canada - Профессиональный институт государственной службы Канады 1 1
IAA - Instituto Antártico Argentino - Аргентинский антарктический институт - Институт Антарктики Аргентины 1 1
Yale University - Йельский университет 116 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 54 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 440 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 54 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 2 1
Высшая школа КГБ СССР 4 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 353 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 617 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 610 2
Infosecurity - выставка 62 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 767 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 291 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 61 1
РИФ - Российский Интернет Форум 45 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 14 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
МТС Телеком Идея 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3306 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 74869.
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