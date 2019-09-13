Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа

«Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян езависимой памяти и сокращает время персонализации карт. Чип работает по контактному и радио-интерфейсу и имеет энергонезависимую память, обеспечивающую хранение данных как минимум в течение 10 лет». Электронный паспорт, победивший УЭК На данный момент идея распространить УЭК в качестве удостоверение личности уже окончательно изжила себя в контексте создания полноценного электронного паспор

Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт аботе. Последний сбой был зафиксирован в мае, когда пользователи несколько часов не могли совершать денежные переводы и использовать другие сервисы. Однако случаев подделки личности до этого не было. Электронный паспорт в России В России также есть планы по внедрению электронного паспорта, который будет представлять собой пластиковую карточку с чипом для электронной идентификации. В 2012 г.

«Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций ак среди представителей сферы управления персоналом, так и среди работников реального сектора экономики», — отметили в Peak Systems. Специалистами Peak Systems разработана автоматизированная система «Электронный паспорт работника» (АС ЭПР) для контроля квалификаций и допусков персонала с помощью смарт-карт. АС ЭПР выступает как элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квали

ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей -ридер или вставлять в банкомат документ не придется). В настоящее время чипы УЭК уже поддерживают приложения для бесконтактных платежей, сейчас идет тестирование данной функции с различными банками. Электронный паспорт, подобно УЭК, можно будет использовать в качестве идентификатора на порталах государственных и муниципальных услуг. При этом речи об объединении УЭК с системой электронных п

Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт ов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта создания электронного паспорта гражданина РФ. Такие паспорта в виде пластиковой карты с чипом планируется начать выдавать с 1 января 2016 г. «Электронный паспорт не только значительно упростит для граждан все процедуры, для прохождения которых необходимо удостоверение личности, но и поможет усовершенствовать системы учета ФМС, - сооб

Электронный паспорт будет работать в инфраструктуре УЭК 1 января 2015 года. «Срок действия УЭК – 5 лет – достаточный для формирования инфраструктуры применения универсальной электронной карты. По его истечению гражданин сможет получить уже не новую УЭК, а электронный паспорт нового поколения. Применение его будет уже абсолютно аналогичным применению УЭК», - подчеркнул Алексей Попов. «Губернаторам рекомендовано продолжать выдавать универсальные э

Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт дъявить идентификационный документ, позволяющий его подтвердить. В условиях бурного роста населения пакистанцы, лишенные идентификационного документа, «безмолвно выпадают из жизни», сообщает Tribune. Электронный паспорт гражданина Пакистана, впервые внедренный в 2000 году, представляет собой машиночитаемую пластиковую карту (Computerized National Identity Card, СNIC). Помимо стандартных пас

Каким будет электронный паспорт: Опубликован первый законопроект о время, как существующие российские паспорта сохранят акутальность до 2025 г. Таким образом, период перехода граждан России на электронные паспорта займет 10 лет. По предложенному ФМС законопроекту, электронный паспорт, или, как он называется в документе, электронная идентификационная карта, станет «основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории