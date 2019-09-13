Индексная книга CNews*
Ростех Электронный паспорт России государственная программа
Публикаций - 117, упоминаний - 117
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 10
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Акимов Максим 170 7
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Никифоров Николай 1161 6
|Шадаев Максут 460 5
|Орловский Виктор 325 4
|Артюхов Анатолий 5 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Путин Владимир 2542 3
|Касперская Наталья 248 3
|Носков Константин 221 3
|Аюпов Артём 7 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Минкин Илья 2 2
|Катамадзе Анна 74 2
|Кирьянов Виктор 4 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Михайловский Сергей 1 1
|Танеева Любава 1 1
|Ванцев Виталий 1 1
|Белогорцев Алексей 1 1
|Воронина Анфиса 1 1
|Самошин Алексей 2 1
|Мустафаев Мурад 2 1
|Николаева Наталья 21 1
|Ашенбреннер Инна 15 1
|Носов Михаил 17 1
|Минниханов Рустам 101 1
|Грачев Андрей 16 1
|Исанин Антон 9365 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Когогин Сергей 13 1
|Мартынов Владислав 111 1
|Al Zafeen Saif - Аль-Зафин Саиф 1 1
|Егоров Александр 67 1
|Радзиевский Георгий 6 1
|Казакова Валентина 3 1
|Конягин Кирилл 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|Technavio 24 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
|ABI Research 230 1
|CNews Tenders 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.