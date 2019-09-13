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Индексная книга CNews*
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Ростех Электронный паспорт России государственная программа



13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт
16.07.2014 «Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей
01.10.2013 Электронный паспорт будет работать в инфраструктуре УЭК
20.08.2013 Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт
07.12.2012 Электронный паспорт гражданина России. Каким он будет

Публикаций - 117, упоминаний - 117

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 7
Gemalto 175 6
РТИ Микрон - Micron 851 5
Yandex - Яндекс 5015 3
Peak Systems - Пик Системз 24 3
SAP SE 4595 3
Восход ФГБУ НИИ 529 3
InfoWatch - Инфовотч 842 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Ситроникс - Sitronics 941 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Microsoft Corporation 22497 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 226 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Барс груп 499 2
Микротест 276 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Ланит Интеграция 121 2
OpenText - Micro Focus 75 1
Stins Coman - Стинс Коман 98 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 88 1
ГКС - Группа компаний Систематика 307 1
Philips 1960 1
Unicon - Юникон БС - Юникон Бизнес Солюшнс 51 1
Ниеншанц 90 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 176 1
SAP EMEA 12 1
Сервис Плюс 177 1
Cisco Systems 4720 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 93 1
Программный продукт ГК 3960 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
Oracle Corporation 6035 1
Астерос Лабс 25 1
Галактика - Корпорация 1077 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
FF Group - Federal Finance Group 23 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 2
Ак Барс Банк 212 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 116 2
Почта России ПАО 1853 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 27 1
Мострансавто 65 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Tesco 74 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Альфа-Банк 1476 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 1
Лента - Утконос 124 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 11 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 52 1
Евросеть 1393 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 1
Agora Freight 1 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 21 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 15
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 12
Президент Российской Федерации 3770 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Таможня - Таможенная служба 421 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Федеральное казначейство России 1345 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Администрация Президента РФ 904 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 2
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 52 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 358 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 5
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 4
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 4
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 3
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 2
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 13
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 8
Microsoft Windows 2000 2856 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 3
Linux OS 7669 3
Superjob 217 3
Google Android 11959 3
Samsung eID - решение для электронной идентификации 13 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 2
AADHAAR - Индийская биометрическая система 9 2
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Apple iOS 6422 2
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 55 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 216 1
ЭОС Дело СЭД 4365 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 186 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 91 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
PayOnline - электронная платёжная система 56 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Apple macOS 1457 1
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 1
РСА Помощник ОСАГО 9 1
Visa Electron 63 1
Nasjonalt ID-kort - Норвежское удостоверение личности - Norwegian identity card 1 1
SAP for Automotive - mySAP Automotive 6 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Попов Алексей 329 10
Медведев Дмитрий 1604 7
Акимов Максим 170 7
Чернышенко Дмитрий 320 7
Никифоров Николай 1161 6
Шадаев Максут 460 5
Орловский Виктор 325 4
Артюхов Анатолий 5 3
Мишустин Михаил 376 3
Путин Владимир 2542 3
Касперская Наталья 248 3
Носков Константин 221 3
Аюпов Артём 7 2
Рудычева Наталья 89 2
Минкин Илья 2 2
Катамадзе Анна 74 2
Кирьянов Виктор 4 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Лебедев Георгий 50 1
Михайловский Сергей 1 1
Танеева Любава 1 1
Ванцев Виталий 1 1
Белогорцев Алексей 1 1
Воронина Анфиса 1 1
Самошин Алексей 2 1
Мустафаев Мурад 2 1
Николаева Наталья 21 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Носов Михаил 17 1
Минниханов Рустам 101 1
Грачев Андрей 16 1
Исанин Антон 9365 1
Постолатий Виталий 22 1
Когогин Сергей 13 1
Мартынов Владислав 111 1
Al Zafeen Saif - Аль-Зафин Саиф 1 1
Егоров Александр 67 1
Радзиевский Георгий 6 1
Казакова Валентина 3 1
Конягин Кирилл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Европа 12319 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Африка - Африканский регион 2928 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Россия - ЦФО - Тульская область 965 5
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 351 4
Индия - Республика 4263 4
Япония 10069 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 3
Сингапур - Республика 1574 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Россия - СФО - Омская область 517 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 613 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Новая Зеландия 621 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 2
Россия - ЦФО - Орловская область 218 2
Россия - ЦФО - Калужская область 767 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 130 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 7
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Федеральное законодательство 1944 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Экономический эффект 694 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
СТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства 1 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Денежные переводы 775 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 27 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
Ведомости 375 4
РИА Новости 766 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Forbes - Форбс 591 2
Россия 24 - телеканал 98 2
CreditCardsOnline 15 2
Times 500 1
The Times 74 1
USA Today 125 1
CNews TV 524 1
Independent 98 1
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