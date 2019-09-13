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Ростех Электронный паспорт России государственная программа

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13.09.2019 «Микрон» списал расходы на УЭК — провалившийся электронный паспорт для россиян

езависимой памяти и сокращает время персонализации карт. Чип работает по контактному и радио-интерфейсу и имеет энергонезависимую память, обеспечивающую хранение данных как минимум в течение 10 лет». Электронный паспорт, победивший УЭК На данный момент идея распространить УЭК в качестве удостоверение личности уже окончательно изжила себя в контексте создания полноценного электронного паспор
23.05.2019 Хакеры впервые смогли подделать электронный паспорт

аботе. Последний сбой был зафиксирован в мае, когда пользователи несколько часов не могли совершать денежные переводы и использовать другие сервисы. Однако случаев подделки личности до этого не было. Электронный паспорт в России В России также есть планы по внедрению электронного паспорта, который будет представлять собой пластиковую карточку с чипом для электронной идентификации. В 2012 г.
16.07.2014 «Электронный паспорт работника» от Peak Systems — элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квалификаций

ак среди представителей сферы управления персоналом, так и среди работников реального сектора экономики», — отметили в Peak Systems. Специалистами Peak Systems разработана автоматизированная система «Электронный паспорт работника» (АС ЭПР) для контроля квалификаций и допусков персонала с помощью смарт-карт. АС ЭПР выступает как элемент инфраструктуры национальной системы компетенций и квали
07.04.2014 ФМС и УЭК договорились сделать электронный паспорт средством платежей

-ридер или вставлять в банкомат документ не придется). В настоящее время чипы УЭК уже поддерживают приложения для бесконтактных платежей, сейчас идет тестирование данной функции с различными банками. Электронный паспорт, подобно УЭК, можно будет использовать в качестве идентификатора на порталах государственных и муниципальных услуг. При этом речи об объединении УЭК с системой электронных п
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт

ов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта создания электронного паспорта гражданина РФ. Такие паспорта в виде пластиковой карты с чипом планируется начать выдавать с 1 января 2016 г. «Электронный паспорт не только значительно упростит для граждан все процедуры, для прохождения которых необходимо удостоверение личности, но и поможет усовершенствовать системы учета ФМС, - сооб
01.10.2013 Электронный паспорт будет работать в инфраструктуре УЭК

1 января 2015 года. «Срок действия УЭК – 5 лет – достаточный для формирования инфраструктуры применения универсальной электронной карты. По его истечению гражданин сможет получить уже не новую УЭК, а электронный паспорт нового поколения. Применение его будет уже абсолютно аналогичным применению УЭК», - подчеркнул Алексей Попов. «Губернаторам рекомендовано продолжать выдавать универсальные э
20.08.2013 Почти половина пакистанцев не в состоянии получить электронный паспорт

дъявить идентификационный документ, позволяющий его подтвердить. В условиях бурного роста населения пакистанцы, лишенные идентификационного документа, «безмолвно выпадают из жизни», сообщает Tribune. Электронный паспорт гражданина Пакистана, впервые внедренный в 2000 году, представляет собой машиночитаемую пластиковую карту (Computerized National Identity Card, СNIC). Помимо стандартных пас
29.01.2013 Каким будет электронный паспорт: Опубликован первый законопроект

о время, как существующие российские паспорта сохранят акутальность до 2025 г. Таким образом, период перехода граждан России на электронные паспорта займет 10 лет. По предложенному ФМС законопроекту, электронный паспорт, или, как он называется в документе, электронная идентификационная карта, станет «основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории

07.12.2012 Электронный паспорт гражданина России. Каким он будет

инципы нового пластикового удостоверения личности». В состав рабочей группы также войдут представители Минкомсвязи, ФМС и ряда других ведомств, добавляет он. В понимании Алексея Попова по функционалу электронный паспорт должен представлять из себя схожее с УЭК изделие, только выдаваться ФМС и называться паспортом. «Паспорт должен иметь все те же возможности, которые имеет УЭК, и мы полагаем

Публикаций - 132, упоминаний - 133

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Восход ФГБУ НИИ 721 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Thales - Gemalto 189 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
9594 5
SAP SE 5601 4
Microsoft Corporation 25775 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Peak Systems - Пик Системз 26 3
Электронный паспорт АО 3 3
Интелком 22 3
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 3
Yandex - Яндекс 9216 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
БАРС Груп 579 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Микротест 284 3
Сервис Плюс 187 2
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 2
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 23 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
X Corp - Twitter 2938 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
АйТи 1519 2
Ланит Интеграция 219 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 2
Ниеншанц 124 2
Google LLC 12690 2
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Астерос Лабс 26 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 10
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
FF Group - Federal Finance Group 23 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Ак Барс Банк 283 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Почта России ПАО 2370 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Мострансавто 69 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Tesco 84 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Почта Румынии - Poşta Română 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 1
Copenhagen Economics 1 1
Моторинвест 14 1
Мостотрест ГУП 14 1
Интерпромбанк АКБ 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
FF Group - НБЭП - Национальное бюро электронных паспортов 6 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
УЭК онлайн 16 2
Linux OS 11533 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iPhone 6 4861 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 2
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Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 2
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 16 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Кредитная история онлайн 4 1
1С:Консолидация 54 1
Попов Алексей 339 15
Медведев Дмитрий 1665 15
Никифоров Николай 1138 13
Шадаев Максут 1210 10
Чернышенко Дмитрий 581 8
Акимов Максим 192 7
Касперская Наталья 319 5
Ромодановский Константин 21 4
Pandor Naledi - Пандор Наледи 5 4
Путин Владимир 3454 4
Орловский Виктор 408 4
Катамадзе Анна 133 4
Рудычева Наталья 95 3
Артюхов Анатолий 5 3
Носков Константин 241 3
Мишустин Михаил 787 3
Контрабаев Артур 70 2
Ашенбреннер Инна 15 2
Туров Алексей 10 2
Конягин Кирилл 9 2
Аюпов Артём 7 2
Казакова Валентина 6 2
Щеголев Игорь 699 2
Лебедев Георгий 57 2
Когогин Сергей 20 2
Минкин Илья 2 2
Кирьянов Виктор 5 2
Богомолов Андрей 21 2
Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 12 1
Громов Иван 102 1
Херсонцев Алексей 93 1
Китляр Владимир 19 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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