Индексная книга (каталог) CNews*
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G&D Giesecke & Devrient Гизеке и Девриент Технология ГД Тех
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 52, упоминаний - 60
G&D и организации, системы, технологии, персоны:
|Aquino Benigno - Акино Бенигно 2 2
|Попов Андрей 116 2
|Кусков Денис 221 2
|Гончарук Александр 92 2
|Панагушин Андрей 17 2
|Красников Геннадий 73 2
|Уткин Евгений 53 2
|Гаев Владимир 11 2
|Дрелихов Владимир 1 1
|Ardevol Henri - Ардевол Анри 4 1
|Hamann Ulrich - Хаманн Ульрих 1 1
|Королев Андрей 13 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Шпак Василий 279 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Патока Андрей 110 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Малышкин Сергей 8 1
|Асланян Сергей 104 1
|Покровский Иван 136 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Горшков Георгий 28 1
|Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
|Заренин Андрей 51 1
|Косек Ярослав 1 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Панкратов Александр 18 1
|Касьянова Любовь 8 1
|Резников Шагит 5 1
|Демидович Юрий 4 1
|Агуреев Дмитрий 2 1
|Баранов Илья 2 1
|Волконская Екатерина 1 1
|Чернова Алёна 2 1
|Наумовский Лу 3 1
|Рогова Наталья 2 1
|Коуфал Станислав 1 1
|Калинин Вячеслав 4 1
|Suominen Antti-Jussi - Суоминен Антти-Юсси 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Ведомости 1466 1
|heise online - heise security 122 1
|Times 661 1
|Technavio 29 3
|Juniper Research 131 1
|Research and Markets 26 1
|Allied Business Intelligence 16 1
|ONSIDE 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.