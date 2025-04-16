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G&D Giesecke & Devrient Гизеке и Девриент Технология ГД Тех

G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех

СОБЫТИЯ

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16.04.2025 Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России 1
22.11.2024 Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно 1
02.09.2024 В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты 1
25.12.2023 Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут 1
19.12.2023 «Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза 1
18.08.2023 Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет 1
12.05.2023 «Микрон» готовится выпускать российские SIM-карты на замену китайским 1
21.06.2022 Россиян ждут новые поборы: Операторы ввели плату за SIM-карты 1
22.04.2019 Easy4 внедряет платформу по управлению SIM-картами с поддержкой eSIM 1
25.12.2014 Эксперты: будущее загранпаспортов - гибридные смарт-карты 1
11.09.2014 Аналитики: госсектор будет активно внедрять е-паспорта третьего поколения 1
12.08.2014 Завод «Микрон»: сердце российского хайтека 1
04.07.2014 К 2015 г. в мире будет более 500 млн электронных паспортов 1
27.05.2014 Правительство Германии собралось торговать ID-картами 1
16.05.2014 Рынок смарт-карт в госсекторе будут расти на 10% в год 1
09.04.2014 ЕС планирует ввести пан-европейский идентификационный ключ 1
26.02.2014 Мобильные операторы заменят пароли номером телефона 1
23.12.2013 Международный М2М Альянс представил первое межоператорское М2М-решение 1
08.11.2013 Запад пророчит России широкое внедрение бесконтактных смарт-карт 1
15.10.2013 Филиппины выпустили 8 млн. электронных загранпаспортов 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
24.09.2013 Названы имена лидеров рынка электронных паспортов 1
25.02.2013 Международный М2М-альянс запустил пилотный проект единой SIM-карты на основе М2М-платформы 1
14.06.2012 G&D интегрирует технологию NXP Mifare в защищенные SIM-карты 1
21.03.2012 Apple заставляет производителей перейти на собственный стандарт SIM-карты 1
14.11.2011 Потерять SIM-карту всё проще... 1
18.02.2011 NXP и G&D представили совместное NFC-решение с функциями защиты для мобильных устройств 1
20.05.2010 Владимир Гаев: Микропроцессор надежнее магнитной полосы 1
29.04.2010 «Ситроникс» довёл долю в «Ситроникс Смарт Технологии» до 100% 1
24.03.2010 «Роснано» готовит рынок RFID для 90-нм чипов «Ситроникса» 1
18.02.2010 Giesecke & Devrient: закрытие завода и продажа доли в «Ситроникс Смарт Технологии» не означает ухода из России 4
12.02.2010 Немцы научили «Ситроникс» делать SIM`ки и были выдавлены из России 1
12.02.2010 Крупнейший производитель денег закрывает завод SIM-карт в России 5
27.11.2009 SIM-карты: «Ситроникс» добрался до «Мегафона» и становится лидером рынка 1
30.10.2009 SAP, Nokia и Giesecke & Devrient создадут новую компанию по защите торговых марок 1
25.04.2008 «Ситроникс Смарт Технологии» поставил 185 тыс. SIM-карт для МТС в Беларуси 1
14.05.2007 Македония: евроинтеграция через биометрию 1
23.04.2007 "Ситроникс" вступил в международную ассоциацию Eurosmart 1
03.04.2007 10 апреля откроется конференция «Роль микроэлектроники в развитии экономики России» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 60

G&D и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 16
Thales - Gemalto 189 16
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
МегаФон 10742 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 8
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 4
Thales - Gemalto - GemPlus 52 4
Intel Corporation 12811 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 3
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 3
Eastcompeace Technology - Eastcompeace Rus - Исткомпис Рус 7 3
Thales - Gemalto - Axalto 9 2
ITG - Алиот - Alioth 42 2
Samsung Electronics 11065 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
КСК Технологии 47 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Analog Devices - ADI 105 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 2
Открытые технологии 732 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
Visa International 1993 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Русский стандарт Банк 509 3
Diners Club International - платёжная система 82 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
American Express - Amex 338 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Этажи 0 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Беларусбанк АСБ 19 1
101Hotels.com 456 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Филиппин - органы государственной власти Республики Филиппины 7 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Ассоциация менеджеров 107 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 11
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 5
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 5
Электронный документ - Electronic document 1579 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 80 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 3
Социальная карта - Social card 252 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 3
CDMA - R-UIM, RUIM - Removable User Identity Module - сменная идентификационная карточка пользователя 39 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 3
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
СБС-Агро АКБ - Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Compass Plus - TranzWare 24 1
Diebold Nixdorf - Cumulus AFX 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Dell Mobile Connect 23 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Adobe Photoshop 804 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
Intel Inside 29 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Pixabay 257 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 1
FreePik 1841 1
Евросоюз - EU eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services - регламент электронной идентификации и услуг 5 1
НКК - РСТ-Инвент - PatchTag RFID-метка 7 1
Aquino Benigno - Акино Бенигно 2 2
Попов Андрей 116 2
Кусков Денис 221 2
Гончарук Александр 92 2
Панагушин Андрей 17 2
Красников Геннадий 73 2
Уткин Евгений 53 2
Гаев Владимир 11 2
Дрелихов Владимир 1 1
Ardevol Henri - Ардевол Анри 4 1
Hamann Ulrich - Хаманн Ульрих 1 1
Королев Андрей 13 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Шпак Василий 279 1
Зверева Татьяна 9 1
Патока Андрей 110 1
Изумрудов Олег 41 1
Малышкин Сергей 8 1
Асланян Сергей 104 1
Покровский Иван 136 1
Брыкин Арсений 57 1
Горшков Георгий 28 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Заренин Андрей 51 1
Косек Ярослав 1 1
Филимонов Сергей 46 1
Филиппов Сергей 36 1
Панкратов Александр 18 1
Касьянова Любовь 8 1
Резников Шагит 5 1
Демидович Юрий 4 1
Агуреев Дмитрий 2 1
Баранов Илья 2 1
Волконская Екатерина 1 1
Чернова Алёна 2 1
Наумовский Лу 3 1
Рогова Наталья 2 1
Коуфал Станислав 1 1
Калинин Вячеслав 4 1
Suominen Antti-Jussi - Суоминен Антти-Юсси 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Европа 24964 18
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Франция - Французская Республика 8177 8
Азия - Азиатский регион 5920 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Индия - Bharat 5870 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Филиппины - Республика 599 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Канада 5082 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Ирландия - Республика 1051 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2031 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Ближний Восток 3154 2
Индонезия - Республика 1058 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Малайзия 922 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Северная Македония - Республика 101 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Сингапур - Республика 1953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Паспорт - Паспортные данные 2848 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 245 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Всероссийская перепись населения 189 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1466 1
heise online - heise security 122 1
Times 661 1
Technavio 29 3
Juniper Research 131 1
Research and Markets 26 1
Allied Business Intelligence 16 1
ONSIDE 19 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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