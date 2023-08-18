Россию принудительно переводят на отечественные SIM-карты. Нужных объемов производства в стране пока нет

Минпромторг готовит новые требования к локализации используемых в России SIM-карт и банковских. Первые должны будут выпускаться только в пределах страны с 1 марта 2026 г., а вторые – с 1 января 2025 г. Российские заводы пока не в состоянии покрыть спрос на эти карты. Сейчас основные поставщики SIM – Индия и Китай, смарт-карт – только Китай. В случае с банковскими картами российские фабрики даже не могут выпускать пластиковые болванки для них в нужном количестве.

Если SIM – то только отечественные

Все используемые в России SIM-карты совсем скоро будут обязаны производиться на отечественных заводах. Новые правила касаются всех без исключения SIM-карт, в том числе, по всей видимости, и тех, кто будут работать в устройствах интернета вещей и бортовых системах автомобилей.

Как пишут «Ведомости», данное ограничение – это плод труда российского Минпромторга, реализованный в виде проекта постановления Правительства России. Согласно этому документу, изменения вступают в силу 1 марта 2026 г. – с этого SIM-карты должны будут в обязательном порядке выпускаться на российских заводах.

В итоге на подготовку операторам связи и фабрикам власти выделили лишь два с половиной года, но это больше, чем в случае с чипами для банковских карт. Их 100-процентная локализация должна заработать с 1 января 2025 г.

Фото: Роскомнадзор Российским операторам - российские SIM-карты, и никак иначе, считает Минпромторг

По информации издания, проект Минпромторга разрабатывался при участии сразу нескольких отечественных компаний, занимающихся производством интегральных микросхем, смарт-карт и пр. В список вошли «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», а также компания «Микрон», на своем официальном сайте называющая себя «чипмейкером №1 в России». Как сообщал CNews, «Микрон» еще в мае 2023 г. выразил заинтересованность в выпуске российских SIM-карт. Сроки тоже обозначены – конвейер может заработать в течение 2024 г.

Многострадальное постановление

Новый проект Минпромторга – это набор изменений к постановлению Правительства России от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Этот документ содержит описание балльной системы для выявления степени «отечественнности» той или иной продукции, включая электронику. В него уже несколько десятков раз вносились изменения, и в готовится еще одно – CNews писал, что компания GS Group намерена наладить в России выпуск отечественных подложек для процессоров, для чего придется скорректировать текст постановления.

Изменения, предлагаемые к внесению в документ проектом Минпромторга и двух десятков вендоров – это распространение балльной системы на смарт-карты и RFID-метки «для оценки уровня локализации» их производства. «Указанные мероприятия направлены на реализацию механизма импортозамещения иностранной продукции и поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции, используемой в том числе в платежной инфраструктуре, а также в инструментах дистанционной идентификации товаров», – отмечено в пояснительной записке к проекту постановления Правительства.

Признание того или иного вида техники отечественным дает разработчикам массу преимуществ. Главное среди них – это возможность участия в госзакупках.

Вместо двух карт – четыре и больше

Разработанный Минпромторгом документ затрагивает далеко не только банковские и SIM-карты. Представитель министерства открыто заявил изданию, что на деле балльная система коснется еще и карт для проездных билетов.

Но и этим трио все не ограничится, поскольку персональные карты для различных систем доступа тоже подпадут под действие критериев системы оценки «российскости». «Разработанная балльная система подразумевает постепенное увеличение уровня локализации производства на территории России вплоть до применения чипов отечественного производства», – добавил представитель ведомства.

Ужесточать требования к «отечественности» смарт- и SIM-карт будут постепенно, сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. По его словам, с 1 июня 2023 г. по нынешней балльной системе отечественными могут признать SIM-карты, набравшие 55 баллов, с 1 марта 2024 г. – 70 баллов, с 1 марта 2026 г. – 100 баллов. У смарт-карт сроки и оценки другие – 1 января 2023 г. 70 баллов минимум, с 1 января 2024 г. – 85 баллов, с 1 января 2025 г. – 100 баллов.

Сиволобов не уточнил, как получить требуемое количество баллов, но отметил, что 30 баллов для SIM-карт и 50 баллов для смарт-карт можно получить за «российское налоговое резидентство, исключительные права на конструкторскую документацию, ноу-хау, патенты и ряд других показателей».

SIM-карты дорожают

До 24 февраля 2022 г. российские операторы связи не испытывали никаких проблем с закупкой SIM-карт за рубежом, чем они и пользовались на регулярной основе. Конечно, такие карты можно выпускать и в России, но только небольшими партиями, что операторам финансово невыгодно.

До всем известных событий российские операторы закупали крупные партии карт у европейских вендоров Gemalto, Giesecke & Devrient и др., поскольку итоговая себестоимость, с учетом объемов закупок, была низкой. Теперь же они вынуждены работать с азиатскими поставщиками, чья продукция стоит дороже. Но не желая нести дополнительные расходы, операторы, как сообщал CNews, поспешили переложить их на своих абонентов – SIM-карты в одночасье стали платными почти у всех крупнейших операторов.

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Полностью перейти на российские SIM-карты операторам будет не так уж просто именно из-за невысоких объемов производства, что видно на примере «Микрона», готовящегося к запуску конвейера. С точки зрения технологической оснащенности завод готов к выпуску SIM-чипов, но на первых порах он сможет отгружать их в пределах 20 млн шт. в год, тогда как операторам нужно 70-100 млн карт ежегодно.

Как операторы и производители будут решать проблему дефицита отечественных SIM-карт, на момент публикации материала известно не было. Не исключено, что к их производству приступит не только «Микрон», но и другие заводы, что позволит выйти на требующиеся операторам объемы.

Банкам немного проще

Российским банкам нужно в разы больше смарт-карт, чем операторам SIM-карт. Согласно отчету Центробанка, за один только 2022 г. в России было выпущено почти 390 млн банковских карт, и это только для физлиц.

С другой стороны, из этой массы около 182,3 млн или немногим меньше половины – это карты платежной системы «Мир», а ее чипы обязаны производиться на территории России.

Новый проект Минпромторга позволяет российским банкам выпускать карты любых платежных систем исключительно в России, но при этом чипы для них все еще могут быть иностранными. Сроки обязательного перехода на российские чипы в документе Минпромторга не обозначены.

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Причина здесь в том, что российские заводы, как и в случае с SIM-картами, все еще не могут выйти на необходимые объемы выпуска чипов для смарт-карт, хотя «Микрон» производит их для карт «Мир» с 2017 г. то же самое и самими пластиковыми картами – по словам источника «Ведомостей, к августу 2023 г. в России не было достаточного объема поливинилхлорида, и потом основным поставщиком и самих карт, и их внутренней электроники для российских банков был Китай.

Другой источник издания утверждает, что в настоящее время Национальная система платежных карт, оператор системы «Мир», сертифицирует карты, которые были собраны на территории России, но из китайских компонентов.