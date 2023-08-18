Российские процессоры спасены. В стране запускается производство подложек для CPU

Холдинг GS Group, пару недель назад сообщивший о планах по строительству в России завода для производства смартфонов, теперь хочет заняться еще и выпуском подложек для процессоров. Конвейер заработает до конца 2024 г., но в России нет производства кремниевых пластин для подложек – их придется заказывать из-за рубежа. Инвестиции в проект приблизятся к 10 млрд руб., но у холдинга уже есть несколько потенциальных клиентов.

Российские подложки для российских процессоров

Российский холдинг GS Group намерен запустить в России производство подложек для процессоров, притом в сравнительно сжатые сроки. По информации «Коммерсанта», конвейер заработает в течение менее чем полутора лет – до конца 2024 г. и находиться он будет в Калининградской области.

GS Group в последние месяцы наращивает свою активность. В конце июля 2023 г. CNews писал о планах холдинга по строительству завода по контрактному производству смартфонов – на момент выхода материала подобным ему в России не существовало. Точные сроки возведения не раскрываются, но известна примерная сумма вложений в проект – около 3,5 млрд руб. В настоящее время у холдинга несколько активов, в том числе центр разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech, который занимается корпусированием микросхем для внешних заказчиков и работает по технологии SiP (System-in-Package; «Система-в-корпусе»). Наряду с этим у холдинга с лета 2021 г. есть собственное производство светодиодов, первое в стране по своим масштабам.

Миллиарды рублей инвестиций

Никаких подробностей о новом производстве представители холдинга на 18 августа 2023 г. не раскрывали. По мнению опрошенных изданием экспертов, денег на строительство и выход на более-менее широкие объемы производства потребуется намного больше, чем для запуска завода по контрактной сборке смартфонов.

Фото: FreePik Новый проект GS Group упростит производство российских процессоров и снизит зависимость страны от иностранных государств

По их оценке, если GS Group хочет выпускать хотя бы 2000-3000 подложек в год, то вложить ему потребуется в пределах $100 млн или около 9,4 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации материала. Это в почти в 2,7 раза больше, чем требуется для запуска конвейера по выпуску мобильников.

Представители GS Group не уточнили, что станет основным источником средств, но намекнули, что не отказались бы от учатия властей в этом вопросе. «Помочь в этом направлении могут соинвестиции государства в капзатраты и изменения в 719-м постановлении Правительства России в части требований к интегральным схемам второго уровня», – сообщили изданию в холдинге.

Документ, упомянутый представителями GS Group – это постановление российского Правительства № 719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России», в котором описывается балльная система, определяющая степень «российскости» той или иной продукции, включая электронику. В холдинге не просто так упомянули возможность внесения изменений в текст постановления – за восемь лет своего существования оно претерпело несколько десятков редакций.

Импортонезависимость лишь в мечтах

Собеседники «Коммерсанта» ставят под сомнение полную импортонезависимость нового проекта GS Group ввиду особенностей процесса производства подложек для процессоров. По их словам, они делаются из кремниевых пластин диаметром 200-300 мм, но на август 2023 г. локальное их производство в России отсутствовало как таковое. В целом, российские заводы умеют выпускать кремниевые пластины – в стране есть несколько таких производств, но их выходная продукция имеет меньший диаметр и не предназначена для процессоров, заверили источники издания.

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В этой ситуации единственный выход – это обратиться за помощью к другим странам, многие из которых из-за 24 февраля 2022 г. обрушили на Россию санкции. Например, необходимое для изготовления 200- и 300-миллиметровых кремниевых пластин «железо» выпускается в Японии и Китае, но «с его приобретением на фоне санкций возникли проблемы», сказал собеседник издания.

Существует и другой вариант развития событий. По оценке экспертов компании F+ Tech, холдинг GS Group намерен организовать производство подложек далеко не полного цикла – новая его фабрика может заняться лишь резкой готовых кремниевых пластин на заготовки для дальнейшего изготовления подлодки, заявили они изданию. «В России есть производство кремния, но специализированных предприятий, которые делают из него пластины, нет, поэтому компаниям приходится отправлять заготовки на зарубежные фабрики», – добавили в F+ Tech.

А было бы неплохо

У GS Group есть опыт по частичному производству процессоров, точнее, по их корпусированию. Более того, речь именно о российских чипах – как сообщал CNews, в ноябре 2021 г. холдинг совместно с компанией «Байкал электроникс», производителем чипов «Байкал», запустили эксперимент по переносу корпусирования этих CPU в Россию. В дальнейшем GS Group планировала начать и производство корпусов для микросхем, что позволило бы снизить зависимость российской ИТ-сферы от иностранных контрактных вендоров.

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После 24 февраля 2022 г. «Байкал электроникс» стала одной из первых российских компаний, ощутивших на себе влияние санкций. Ее процессоры годами производила тайваньская TSMC, потому что в России до сих пор нет необходимых для этого мощностей, и 27 февраля 2022 г. она остановила их выпуск. Бойкот затронул и процессоры «Эльбрус» – по прошествии полутора лет их производство, как и производство «Байкалов», по-прежнему не возобновлено.

В F+ Tech сообщили изданию, что если GS Group удастся наладить производство подложек для процессоров, то у нее сразу появятся заказчики, зависимость которых от иностранных фабрик ослабнет. В компании полагают, что потенциальными клиентами холдинга являются «Микрон» и «Ангстрем-Т».