Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ

GS Group построит первый в России завод по разработке с нуля и производству смартфонов для российских компаний под заказ. Он заработает под Калининградом и будет выпускать еще и планшеты с ноутбуками. Первые образцы устройств будут показаны в июле 2023 г., а сама фабрика, в которую вложат 3,5 млрд руб., должна заработать до конца 2023 г.

Полностью российское производство

В России появится первый за всю историю страны завод, который будет заниматься контрактным производством смартфонов отечественных брендов. Фабрику собирается открыть калининградский холдинг GS Group, сообщили CNews его представители. В числе активов холдинга, помимо прочего, есть центр разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech. Предприятие занимается корпусированием микросхем для внешних заказчиков и работает по технологии SiP (System-in-Package; «Система-в-корпусе»). Также летом 2021 г. GS Group запустил крупнейшее в стране производство светодиодов.

Как сообщили CNews представители GS Group, на новый завод холдинг намерен потратить в пределах 3,5 млрд руб. Источник средств пока не определен, но строительство линии по выпуску светодиодов было реализовано за счет собственных средств холдинга – инвестиции в проект превысили 300 млн руб.

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Новая фабрика калининградского холдинга будет универсальной, то есть сможет собирать не только смартфоны. Как рассказали CNews представители GS Group, оснащение завода позволит выпускать также планшетные компьютеры и ноутбуки.

Что задумал GS Group

По сути, холдинг GS Group открывает не имеющий аналогов в России завод категории ODM или original design manufacturer по производству смартфонов. Не стоит путать это с фабриками OEM (original equipment manufacturer) – последние занимаются исключительно производством техники по тем параметрам, то передали им сторонние заказчики.

ODM-заводы обеспечивают не только выпуск готовой продукции, но и ее разработку. Другими словами, новый актив GS Group сможет создавать собственные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков для российских заказчиков.

Новая фабрика войдет в состав кластер «Технополис GS», расположенного в Гусеве (Калининградская область). Согласно имеющемуся плану, конвейер должен запуститься не позднее 31 декабря 2023 г.

Инвестиции в размере 3,5 млрд руб. будут потрачены, в том числе, на закупку необходимого ПО и оборудования. Часть средств пойдет на исследование и разработки, включая создание первых образцов устройств. Планируется, что фабрика будет собирать в пределах 30 тыс. гаджетов каждый месяц или 360 тыс. в год.

Зачем терять время

GS Group не намерен ждать, пока завод будет полностью готов к запуску – потенциальных клиентов он начнет привлекать намного раньше. Для этих целей была выбрана глобальная промышленная выставка «Иннопром», проведение которой запланировано на июль 2023 г. – на ней холдинг покажет первые образцы техники, которую сможет разрабатывать и выпускать новая фабрика.

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По словам вице-президента по развитию производства GS Group Федора Бояркова, первый интерес со стороны потенциальных заказчиков уже зафиксирован, но какие именно компании рассматривают возможность сотрудничества с холдингом, он не пояснил. Как сообщил CNews гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов, это может быть любая из российских компаний, занимающихся разработкой электроники, но вынужденная собирать технику в Китае и других странах мира. В качестве примера им были упомянуты «Сбердевайсы» и Digma, а также компании, у которых есть свои заводы на территории России – «Аквариус», Depo, Kraftway, ICL и др.

Но ими ассортимент клиентов GS Group вполне может не ограничиться, считает Максим Копосов. Существует вероятность, что выпускать технику под своим брендом заходят и другие компании, например, оператор связи «Ростелеком». Его дочерняя компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением мобильной ОС «Аврора», которая сейчас устанавливается на смартфоны сторонних производителей.

Услуги Азии больше не потребуются

В России существует несколько смартфонов позиционирующихся в качестве отечественных, но на деле таковыми не являющимися. Наиболее известный пример – смартфон «Яндекс телефон», анонс которого состоялся в ноябре 2018 г. Во время презентации, да и после нее, никто из представителей компании не говорил, что это на деле полностью китайский мобильник – из российского в нем только приложения и название.

«Яндекс телефон» – это брендированная версия смартфона Arima Z2. После смены названия он не изменился ни внешне, ни внутренне. В российской рознице аппарат провалился – в продажу он поступил по завышенной на фоне аналогов цене, которую «Яндекс» в дальнейшем регулярно и резко снижал. Второе поколение «Телефона» спустя почти пять лет с моменте дебюта оригинальной модели свет так и не увидело.

Первый, но не во всем

На 28 июня 2023 г. в России действительно не существовало ни одного ODM-завода по выпуску смартфонов, однако фабрики, собирающие планшеты и ноутбуки имеются. Как сообщал CNews, осенью 2021 г. одну из них запустила российская компания «Рикор электроникс» – производственные мощности находятся в Арзамасе (Нижегородская область). Инвестиции в проект достигли 3,2 млрд руб. (строительство – 1,2 млрд руб., разработка конструкторской документации и ПО – 2 млрд руб. , и в результате в России есть производственный комплекс по выпуску серверов, серверных платформ, СХД и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов. Мощность производства составит около 1 млн единиц продукции в год.