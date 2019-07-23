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Иннопром Innoprom Международная промышленная выставка

Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка

СОБЫТИЯ


23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019»

«1С» приняла участие в выставке «Иннопром 2019» и четырех тематических сессиях деловой программы, подписала стратегическое сог
09.07.2019 «Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил интеллектуальные приборы учета электроэнергии для цифровой электросети на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Планируется, что с 2020 года суммарные производственные мощности позволят серийно выпускать до 2 млн приборов учета в год. Для обеспечения киберзащищенности приборов «Росэлектро
05.07.2019 «Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»

а «Умный город», и уже имеет богатый опыт по внедрению инновационных технологий. Представленные на «Иннопроме» продукты призваны повысить не только уровень комфорта граждан, но и их безопасност
10.07.2018 «Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ

вают сотрудничество в рамках проекта создания единого цифрового пространства промышленности России 4.0 RU. Соответствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках

06.07.2018 Ростех представит элементы «города будущего» на выставке «Иннопром-2018»

широкий спектр новейших разработок для «города будущего» на 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018». В рамках экспозиции на стенде госкорпорации будут представлены высокотехнолог
10.07.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме»

Россия» представили интерактивный проект «Робот-художник» на 8 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. С 10 по 13 июля делегаты и спикеры выставки смогут принять участие
29.03.2017 «Иннопром» представил площадку Sfactory для продвижения технологий в производство

Оператор Международной промышленной выставки «Иннопром» объявил о запуске нового интернет-ресурса Sfactory (sfactory.tech). Как рассказали

11.07.2013 Об УЭК расскажут на ИННОПРОМЕ-2013

С 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге пройдет международная выставка ИННОПРОМ-2013, которая в этом году станет площадкой для обсуждения проекта «Универсальная эле
14.06.2012 Сколько зарабатывает и сколько тратит главная выставка инноваций Урала. ЦИФРЫ

поддержать проведение в июле в Екатеринбурге третьей ежегодной выставки инноваций и промышленности «Иннопром». Свое участие в выставке в этом году подтвердили «Ростелеком», «Роснано», Агентство
16.07.2010 «МегаФон» представил реанимобиль и «Ситуационный центр» на выставке «Иннопром-2010»

егаФон» представил ряд инновационных решений в области телекоммуникаций в рамках выставки и форума «Иннопром 2010». Участники форума получили возможность ознакомиться с принципом работы реанимо
14.07.2010 15 июля в Екатеринбурге откроется международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010»

й элиты страны – здесь пройдет Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010». Выставка и форум «ИННОПРОМ-2010» – первое в России специализированное


Публикаций - 94, упоминаний - 138

Иннопром и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3434 16
Ростелеком 10871 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5599 8
МегаФон 10635 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 6
SAP SE 5579 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 233 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 511 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 4
SAP CIS - САП СНГ 867 4
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 48 4
GE Fanuc - Фанук 44 3
Siemens AG - Siemens Group 2666 3
9516 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 3
Google LLC 12617 2
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15588 2
Apple Inc 13081 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2991 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 595 2
Telegram Group 2888 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 2
Галактика - Корпорация 1538 2
Jolla - Sailfish Holding 85 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 64 2
ICL ГК - ICL Group 477 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
iDVP Консорциум 6 1
Digma 248 1
Ростех - РТ-Информ 147 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 4
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 11 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8764 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 70 3
Синара ГК - Sinara Group 121 3
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1110 2
Почта России ПАО 2348 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 2
Связной ГК 1400 2
ГПБ - Газпромбанк 1260 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
BMW Group 481 2
Роснефть НК - нефтяная компания 557 2
Газпром нефть 711 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Локотех - Локомотивные технологии 66 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 195 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова - Ижорские заводы Карьерные тяжёлые экскаваторы 1 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
DuPont - Дюпон 101 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3837 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13659 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1435 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3662 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1532 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2834 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 90 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 101 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 6 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Администрация Екатеринбурга - ЕМУП ТТУ Городской транспорт - Единое трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга 3 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1675 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5604 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 965 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 100 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
ГосИнформСистемы 160 1
ПАПИТ - Пермская Ассоциация профессионалов Информационных технологий 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25288 25
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Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 3
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Linux OS 11442 2
Microsoft Windows 16811 2
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C/C++ - Язык программирования 884 1
Киберника Сибрус - мессенджер 29 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 223 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1020 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
ООН Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 4 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
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Путин Владимир 3446 10
Богачев Игорь 183 5
Куйвашев Евгений 21 4
Кабанов Владимир 178 4
Евтушенко Олег 145 4
Владимиров Дмитрий 18 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Эйгес Павел 108 3
Мантуров Денис 126 3
Духвалов Андрей 27 2
Баранова Екатерина 8 2
Черкасов Дмитрий 43 2
Недельский Виталий 9 2
Овсянников Анатолий 2 2
Иванов Евгений 46 2
Акимов Максим 192 2
Ожгихин Иван 31 2
Нестеров Алексей 174 2
Мальков Антон 46 2
Калинин Александр 186 2
Бровко Василий 59 2
Парменова Наталия 63 2
Ушаков Анатолий 46 1
Певнев Сергей 22 1
Касимов Денис 23 1
Лукошков Дмитрий 56 1
Шаронов Андрей 60 1
Растопшин Павел 52 1
Smith Brad - Смит Брэд 103 1
Бочерова Елена 46 1
Шпак Василий 279 1
Скачков Юрий 52 1
Папа Ростислав 2 1
Белов Александр 76 1
Витязь Александр 43 1
Постников Александр 5 1
Суворов Андрей 47 1
Патока Андрей 110 1
Лавров Андрей 12 1
Исаев Максим 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 66
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4458 48
Россия - УФО - Свердловская область 1922 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3316 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19406 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18986 7
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 6
Япония 13767 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54495 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3422 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 4
Европа 24910 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1423 3
Южная Корея - Республика 7020 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1761 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1204 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 2
Азия - Азиатский регион 5891 2
Беларусь - Белоруссия 6257 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8501 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1820 2
Россия - СФО - Новосибирск 4846 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2268 2
Узбекистан - Республика 1984 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1767 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1507 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1760 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 578 2
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Россия - УФО - Курганская область 639 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 287 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 227 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 134 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57237 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11217 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4404 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15900 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9085 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10825 6
Энергетика - Energy - Energetically 5803 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3944 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10229 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1016 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5999 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3935 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5722 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6602 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6686 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5711 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18031 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6140 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2092 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4480 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6672 3
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5529 3
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 343 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3960 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3130 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1230 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4612 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1475 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1249 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2358 2
Мобильные системы 118 1
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IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
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IDC - International Data Corporation 4968 1
Forrester Research 833 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 218 3
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 457 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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