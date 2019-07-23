Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка

«1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» «1С» приняла участие в выставке «Иннопром 2019» и четырех тематических сессиях деловой программы, подписала стратегическое сог

«Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил интеллектуальные приборы учета электроэнергии для цифровой электросети на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Планируется, что с 2020 года суммарные производственные мощности позволят серийно выпускать до 2 млн приборов учета в год. Для обеспечения киберзащищенности приборов «Росэлектро

«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019» а «Умный город», и уже имеет богатый опыт по внедрению инновационных технологий. Представленные на «Иннопроме» продукты призваны повысить не только уровень комфорта граждан, но и их безопасност

«Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ вают сотрудничество в рамках проекта создания единого цифрового пространства промышленности России 4.0 RU. Соответствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках

Ростех представит элементы «города будущего» на выставке «Иннопром-2018» широкий спектр новейших разработок для «города будущего» на 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018». В рамках экспозиции на стенде госкорпорации будут представлены высокотехнолог

«Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме» Россия» представили интерактивный проект «Робот-художник» на 8 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. С 10 по 13 июля делегаты и спикеры выставки смогут принять участие

«Иннопром» представил площадку Sfactory для продвижения технологий в производство Оператор Международной промышленной выставки «Иннопром» объявил о запуске нового интернет-ресурса Sfactory (sfactory.tech). Как рассказали

Об УЭК расскажут на ИННОПРОМЕ-2013 С 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге пройдет международная выставка ИННОПРОМ-2013, которая в этом году станет площадкой для обсуждения проекта «Универсальная эле

Сколько зарабатывает и сколько тратит главная выставка инноваций Урала. ЦИФРЫ поддержать проведение в июле в Екатеринбурге третьей ежегодной выставки инноваций и промышленности «Иннопром». Свое участие в выставке в этом году подтвердили «Ростелеком», «Роснано», Агентство

«МегаФон» представил реанимобиль и «Ситуационный центр» на выставке «Иннопром-2010» егаФон» представил ряд инновационных решений в области телекоммуникаций в рамках выставки и форума «Иннопром 2010». Участники форума получили возможность ознакомиться с принципом работы реанимо