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Иннопром Innoprom Международная промышленная выставка
СОБЫТИЯ
|23.07.2019
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«1C» представила инновации на «Иннопроме 2019»
«1С» приняла участие в выставке «Иннопром 2019» и четырех тематических сессиях деловой программы, подписала стратегическое сог
|09.07.2019
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«Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил интеллектуальные приборы учета электроэнергии для цифровой электросети на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Планируется, что с 2020 года суммарные производственные мощности позволят серийно выпускать до 2 млн приборов учета в год. Для обеспечения киберзащищенности приборов «Росэлектро
|05.07.2019
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«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»
а «Умный город», и уже имеет богатый опыт по внедрению инновационных технологий. Представленные на «Иннопроме» продукты призваны повысить не только уровень комфорта граждан, но и их безопасност
|10.07.2018
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«Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ
вают сотрудничество в рамках проекта создания единого цифрового пространства промышленности России 4.0 RU. Соответствующее соглашение было подписано участниками на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Компании будут совместно вести разработку архитектуры нового цифрового производства и создавать системные решения и сервисы. Также в рамках
|06.07.2018
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Ростех представит элементы «города будущего» на выставке «Иннопром-2018»
широкий спектр новейших разработок для «города будущего» на 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018». В рамках экспозиции на стенде госкорпорации будут представлены высокотехнолог
|10.07.2017
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«Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме»
Россия» представили интерактивный проект «Робот-художник» на 8 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. С 10 по 13 июля делегаты и спикеры выставки смогут принять участие
|29.03.2017
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«Иннопром» представил площадку Sfactory для продвижения технологий в производство
Оператор Международной промышленной выставки «Иннопром» объявил о запуске нового интернет-ресурса Sfactory (sfactory.tech). Как рассказали
|11.07.2013
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Об УЭК расскажут на ИННОПРОМЕ-2013
С 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге пройдет международная выставка ИННОПРОМ-2013, которая в этом году станет площадкой для обсуждения проекта «Универсальная эле
|14.06.2012
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Сколько зарабатывает и сколько тратит главная выставка инноваций Урала. ЦИФРЫ
поддержать проведение в июле в Екатеринбурге третьей ежегодной выставки инноваций и промышленности «Иннопром». Свое участие в выставке в этом году подтвердили «Ростелеком», «Роснано», Агентство
|16.07.2010
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«МегаФон» представил реанимобиль и «Ситуационный центр» на выставке «Иннопром-2010»
егаФон» представил ряд инновационных решений в области телекоммуникаций в рамках выставки и форума «Иннопром 2010». Участники форума получили возможность ознакомиться с принципом работы реанимо
|14.07.2010
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15 июля в Екатеринбурге откроется международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010»
й элиты страны – здесь пройдет Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010». Выставка и форум «ИННОПРОМ-2010» – первое в России специализированное
Иннопром и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3446 10
|Богачев Игорь 183 5
|Куйвашев Евгений 21 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Евтушенко Олег 145 4
|Владимиров Дмитрий 18 3
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Эйгес Павел 108 3
|Мантуров Денис 126 3
|Духвалов Андрей 27 2
|Баранова Екатерина 8 2
|Черкасов Дмитрий 43 2
|Недельский Виталий 9 2
|Овсянников Анатолий 2 2
|Иванов Евгений 46 2
|Акимов Максим 192 2
|Ожгихин Иван 31 2
|Нестеров Алексей 174 2
|Мальков Антон 46 2
|Калинин Александр 186 2
|Бровко Василий 59 2
|Парменова Наталия 63 2
|Ушаков Анатолий 46 1
|Певнев Сергей 22 1
|Касимов Денис 23 1
|Лукошков Дмитрий 56 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Растопшин Павел 52 1
|Smith Brad - Смит Брэд 103 1
|Бочерова Елена 46 1
|Шпак Василий 279 1
|Скачков Юрий 52 1
|Папа Ростислав 2 1
|Белов Александр 76 1
|Витязь Александр 43 1
|Постников Александр 5 1
|Суворов Андрей 47 1
|Патока Андрей 110 1
|Лавров Андрей 12 1
|Исаев Максим 55 1
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