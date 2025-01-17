Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Куйвашев Евгений



17.01.2025 РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью 1
06.06.2024 «МегаФон» и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 1
04.03.2024 Резидент «Сколково» запустил пилот информационной системы для студентов 1
20.11.2023 «Ростелеком» обеспечит доступом в интернет новый туристический центр в уральском поселке Гари 1
15.11.2023 Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу 1
12.07.2023 Гендиректор «СКБ Контур» и губернатор Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.06.2023 «Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области 1
01.12.2022 «Сбер» открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов 1
05.07.2022 «СКБ Контур» подписал соглашение с губернатором Свердловской области 1
04.07.2022 В реализации проекта «Контур-парк» поможет администрация Екатеринбурга 1
07.06.2021 В России не удалось найти министра для областного Минцифры 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
02.04.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области 1
10.08.2018 «Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле 2
15.02.2018 «Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики» 2
05.06.2017 «Ростелеком» и Свердловская область договорились о сотрудничестве в сфере энергосбережения и энергоэффективности 2
21.03.2016 «Корус АКС» реализовал проект по строительству ЦОВ «Системы-112» в Свердловской области 1
30.05.2013 РТРС готовит площадку для строительства новой телебашни в Екатеринбурге 2
14.06.2012 Сколько зарабатывает и сколько тратит главная выставка инноваций Урала. ЦИФРЫ 1
07.10.2011 «Ростелеком» снизит тарифы на интернет в Новом Уренгое 2
29.11.2007 Системы видеонаблюдения обойдутся тюменским школам в 30 млн. рублей 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Куйвашев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Philips 2053 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Ланит - Корус АКС - Quorus AKS 15 1
УГМК Телеком 24 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
МегаФон 8803 1
Ovision - Овижн 46 1
Софтмедиалаб - Softmedialab 3 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Транснефть 299 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 1
DuPont - Дюпон 100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Екатеринбурггаз 4 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Рапид Био 101 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 67 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Галактика MES 7 1
Ростех - Швабе - Светлый город 12 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
СКБ Контур - Контур-Парк 3 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Сродных Михаил 63 3
Путин Владимир 3171 2
Осеевский Михаил 315 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Пичугин Иван 31 2
Исхизова Александра 81 2
Ожгихин Иван 31 1
Кузяев Андрей 64 1
Борисов Юрий 116 1
Мальков Антон 44 1
Мантуров Денис 106 1
Рязанцев Олег 2 1
Козак Дмитрий 22 1
Жевак Сергей 3 1
Банных Сергей 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Волин Алексей 120 1
Фролов Сергей 34 1
Чемезов Олег 3 1
Романченко Андрей 20 1
Кобылкин Дмитрий 6 1
Садовский Алексей 12 1
Гущин Юрий 11 1
Куйвешев Евгений 1 1
Суховерхов Дмитрий 12 1
Кузнецов Станислав 127 1
Атрашкин Антон 1 1
Орлов Алексей 20 1
Белевцев Андрей 63 1
Пономарьков Михаил 7 1
Пьянков Алексей 1 1
Мальцев Вячеслав 2 1
Котлярова Ольга 1 1
Антонян Эмин 10 1
Хватов Георгий 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 12
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 11
Россия - Средний Урал 78 4
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Европа 21767 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 153 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 56 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 176 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 1
РИА Новости 917 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще