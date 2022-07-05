«СКБ Контур» подписал соглашение с губернатором Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных договорились о совместной поддержке интеллектуально одаренных школьников региона. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контура».

С инициативой подписать соглашение с руководством области выступил «СКБ Контур». Компания с 2008 г. поддерживает ИТ-образование в регионе, в том числе разнообразные олимпиады и летние лагеря по программированию и информатике, премии победителям олимпиад и их педагогам.

Евгений Куйвашев и Михаил Сродных обсудили, как создать в регионе систему сопровождения одаренных школьников.

Стороны предлагают выявлять таких детей с помощью различных интеллектуальных конкурсов и проектов и помогать им развивать свои способности. Будет разработан план мероприятий, которые помогут раскрыть потенциал школьников и замотивируют участвовать в олимпиадах федерального уровня.

Немало внимания уделено и вопросу популяризации знаний. Стороны также планируют рассказывать общественности о результатах работы с одаренными детьми. Это нужно еще и для того, чтобы школьники, педагоги и их родители знали, какие мероприятия проводятся, как можно поучаствовать и где получить поддержку.

Чтобы координировать совместную деятельность стороны договорились регулярно проводить встречи, совещания, круглые столы и при необходимости создать координационные и консультативные комиссии. Пока соглашение подписано на пять лет, но этот срок может быть продлен при обоюдном желании сторон.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Нам как ИТ-компании всегда нужны классные айтишники, поэтому мы уже много лет занимаемся ИТ-образованием. Нам важно, чтобы уже на школьной скамье ребята понимали, что в регионе есть, где учиться и есть где работать в дальнейшем, чтобы Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им хотелось приложить свои силы. В одиночку такие задачи не решаются, и мы рады, что находим такую мощную поддержку со стороны губернатора Свердловской области».

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В планах губернатора создать специальный фонд по поддержке студентов.

«Я искренне считаю, Свердловская область — идеальное место для получения высшего образования, а Екатеринбург – настоящая студенческая столица России. В нашем регионе учатся больше 117 тыс. студентов. У нас есть все, чтобы запустить новый региональный проект “Кампус”», – писал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

В числе мер поддержки, которые предполагается предложить студентам: скидки на посещение фитнес-центров, кафе, ресторанов, льготы на дополнительные услуги библиотек, на посещение театров, музеев, выставок, льготные кредиты на обучение, гранты на проекты, частичная компенсация оплаты арендного жилья.

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