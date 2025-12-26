Разделы

Правительство ЯНАО Ямало-Ненецкого автономного округа органы государственной власти

Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


26.12.2025 ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота 1
10.09.2025 ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365 2
10.09.2025 Отечественный ИИ внедрят на Ямале в строительстве и ЖКХ 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
10.04.2025 Итоги ИТ-форума «Цифра.Док 2025» 2
18.03.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ямале» 1
19.02.2025 В России открылся первый испытательный центр для дронов в рамках нацпроекта 1
01.10.2024 «Кружки» и «голосовухи» для внучат: «Ростелеком» на Ямале научит пенсионеров пользоваться современными гаджетами 1
23.08.2024 «Ростелеком» в Арктическом регионе расширяет цифровую систему весогабаритного контроля 2
17.06.2024 «Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале 1
04.06.2024 «МегаФон»: весной на автодороге Надым-Салехард мобильный трафик вырос в 7,7 раза 1
29.12.2023 Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора 1
08.11.2023 На Ямале мосты впервые оснастят комплексами систем обеспечения транспортной безопасности 1
15.09.2023 Новые версии гос. сборки СЭД ТЕЗИС 4.1.0 и 4.1.1 1
08.06.2023 «Ростелеком» в Арктическом регионе создаст цифровую систему весогабаритного контроля 1
17.03.2023 Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source 1
23.12.2022 CNews Analytics выпустил рейтинг 157 региональных ИТ-чиновников по доходам 1
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 3
25.04.2022 Решение «Бумк энтерпрайз» помогло кратно повысить производительность запускаемой СЭД в ДИТиС ЯНАО 2
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
29.03.2022 Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
18.11.2021 «Почта России» и «Аэромакс» провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 2
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 2
04.12.2020 Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020 3
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 3
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 2
09.07.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект по экологическому мониторингу на Ямале 1
27.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 1
20.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 2
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1

Публикаций - 84, упоминаний - 115

Правительство ЯНАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10348 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 6
Microsoft Corporation 25266 5
Oracle Corporation 6882 4
InterTrust - ИнтерТраст 335 4
Правительство ЯНАО - Ресурсы Ямала ГКУ 4 3
Криста НПО 69 3
МегаФон 9958 3
Прайм Груп - Prime Group 73 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 3
Alfresco Software 148 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 136 2
АвтоТрекер 100 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 33 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1517 2
Ред Софт - Red Soft 1017 2
Telegram Group 2597 2
9037 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2518 2
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Fujitsu Russia - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз - Фуджитсу Сименс Компьютерс 19 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 39 1
Хост ГК - HostVM 65 1
Инверсия - Инверсия НПФ 148 1
Открытые технологии 716 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
ИИ-Технологии 234 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
GreenData - Гриндата 50 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 6
ПСБ - Промсвязьбанк 904 4
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 2
Ямалавтодор ГУП ЯНАО 2 2
Газпром ПАО 1420 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 2
Ингосстрах СПАО 453 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Газпром трансгаз 154 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 1
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз 3 1
Салехарджилстройсервис МП 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 22 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 6 1
Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1
Севергазпром 3 1
Юникорбанк - Юникор-Банк - Юникор Финанс - Коммерческий инвестиционно-кредитный банк 4 1
Турбоэнергоремонт 2 1
Кубанская библиотека 1 1
ЦИАН - CIAN 166 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
Почта России ПАО 2253 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1331 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 24
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 8
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 8
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 7
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 7
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 6
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 6
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 241 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 5
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 5
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 4
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 4
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 4
Правительство Челябинской области 75 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 1
Ассоциация менеджеров 101 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 33
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 13
Электронный документ - Electronic document 1531 11
Оповещение и уведомление - Notification 5388 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 7
Оцифровка - Digitization 4937 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 883 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 8
Haulmont - Тезис СЭД 91 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 5
Архивный фонд РФ 111 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 4
Linux OS 10943 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 4
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 164 4
Google Android 14734 4
Microsoft Windows 2000 8663 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 3
Криста НПО АС Смета 10 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 3
НКТ - Р7-Офис 481 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 334 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
МТС 3G-сеть 121 2
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 30 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 520 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1328 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 2
Microsoft Windows 16365 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Apple iPad 3942 2
Apple iOS 8272 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 2
Щелгачев Дмитрий 28 4
Кобылкин Дмитрий 6 3
Зайчиков Илья 20 3
Албычев Кирилл 9 2
Третьяк Константин 34 2
Симайченков Сергей 9 2
Оболтин Константин 7 2
Орловский Виктор 398 2
Климов Иван 28 2
Ежов Василий 45 1
Андреев Артем 11 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 25 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Ермаков Антон 13 1
Гаттаров Руслан 144 1
Журавлев Сергей 16 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Пекарь Алексей 1 1
Нечаев Иван 60 1
Юргелас Мария 41 1
Фролов Сергей 35 1
Линев Андрей 25 1
Шпиль Дмитрий 3 1
Сергушев Сергей 10 1
Новожилов Алексей 20 1
Каклюгина Ирина 18 1
Ахметшин Сергей 3 1
Кречетов Николай 25 1
Мартынов Александр 53 1
Фридлянд Виталий 27 1
Грачев Антон 8 1
Андрианов Иван 11 1
Золотухин Илья 2 1
Горбунов Виктор 4 1
Чернышев Андрей 70 1
Ечкалова Наталия 2 1
Ефремов Олег 6 1
Токарев Олег 9 1
Савельев Игорь 7 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 953 76
Россия - РФ - Российская федерация 157438 53
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 406 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 21
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 163 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 14
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 9
Россия - ПФО - Самарская область 1460 9
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 117 9
Россия - СФО - Омская область 735 8
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 8
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 165 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 7
Россия - УФО - Тюменская область 1262 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1675 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 6
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 666 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 6
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 894 6
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале - Ханымей 40 5
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 5
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 43 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 5
Россия - УФО - Свердловская область 1760 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 5
Россия - ЦФО - Курская область 700 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 5
Россия - УФО - Челябинская область 1401 5
Россия - СЗФО - Псковская область 672 5
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 362 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 59
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 17
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 16
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 11
Энергетика - Energy - Energetically 5530 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 7
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 7
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 6
НКО - Некоммерческая организация 592 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 6
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Ведомости 1256 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 426 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Ростелеком - Азбука интернета 30 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Единый день голосования 139 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Цифра.Док 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
