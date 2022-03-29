Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

31 марта в Москве пройдет конференция «Импортозамещение 2022», организованная CNews. В центре внимания на мероприятии окажутся актуальные вопросы перехода на российское программное обеспечение и оборудования. Среди участников — представители Минцифры, крупных предприятий и банков, технологических компаний и другие эксперты.

Импортозамещение, с одной стороны, становится необходимостью из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. С другой стороны, заказчики понимают, что внедрение новых решений обязательно должно быть выгодным. Участники конференции обсудят, какие продукты могут считаться соответствующими политике импортозамещения в полной мере, как лучше организовать замену иностранных решений и существуют ли кейсы, доказывающие экономическую эффективность внедрения российского ПО.

Российская ИТ-компания Haulmont, разработчик СЭД ТЕЗИС и платформы для быстрой разработки корпоративных систем Jmix, выступит партнером конференции. Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков представит доклад, центральной темой которого станет реальный опыт проектов по замене иностранных решений.

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Из доклада можно будет узнать: