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Haulmont примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022»

31 марта в Москве пройдет конференция «Импортозамещение 2022», организованная CNews. В центре внимания на мероприятии окажутся актуальные вопросы перехода на российское программное обеспечение и оборудования. Среди участников — представители Минцифры, крупных предприятий и банков, технологических компаний и другие эксперты.

Импортозамещение, с одной стороны, становится необходимостью из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. С другой стороны, заказчики понимают, что внедрение новых решений обязательно должно быть выгодным. Участники конференции обсудят, какие продукты могут считаться соответствующими политике импортозамещения в полной мере, как лучше организовать замену иностранных решений и существуют ли кейсы, доказывающие экономическую эффективность внедрения российского ПО.

Российская ИТ-компания Haulmont, разработчик СЭД ТЕЗИС и платформы для быстрой разработки корпоративных систем Jmix, выступит партнером конференции. Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков представит доклад, центральной темой которого станет реальный опыт проектов по замене иностранных решений.

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Из доклада можно будет узнать:

  • О крупном проекте замены иностранной СЭД в Правительстве ЯНАО, где проведена миграция более 500000 документов и в систему одновременно заведено более 28000 пользователей. Илья Зайчиков расскажет об особенностях проекта, внедренной функциональности, достигнутых результатах и преимуществах, которые заказчик получил благодаря импортозамещению.
  • О других примерах замены различных иностранных решений.
  • О самых крупных и знаковых проектах Haulmont, выполненных для МИД РФ, Администрации главы республики Коми, Минздрава РФ и Промсвязьбанк. На конференции можно будет узнать, какая была ситуация у заказчиков до внедрения, какая функциональность была реализована и какие результаты достигнуты.
  • О самом главном тезисе импортозамещения.

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