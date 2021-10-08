МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 6

Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1

МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 6

ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 4

Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию 1

Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1

Централизованные закупки офисного и антивирусного ПО в России заморожены до 2023 года 2

По всей России можно будет ездить с электронными визами 3