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МИД РФ
Министерство иностранных дел


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 6
20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 6
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 4
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 2
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 2
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
13.04.2021 Путин подписал госполитику информбезопасности. Главные угрозы России: использование ИТ для экстремизма и подрыва суверенитета 2
05.04.2021 «Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс» 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
03.02.2021 «Ростелеком» отсудил у Минцифры 450 миллионов 3
01.02.2021 Централизованные закупки офисного и антивирусного ПО в России заморожены до 2023 года 2
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 1
08.12.2020 Orange Business Services модернизирует глобальную ИКТ-инфраструктуру МИД Бельгии 1
03.12.2020 Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы 2
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
19.11.2020 Конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» пройдет в онлайне 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
11.11.2020 По всей России можно будет ездить с электронными визами 3
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
30.09.2020 Власти «пустят Huawei в госзакупки» в обмен на технологии 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
20.08.2020 Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik 1

Публикаций - 203, упоминаний - 279

МИД РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 17
Microsoft Corporation 10997 12
Восход ФГБУ НИИ 365 10
IBM 3524 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Google LLC 7124 6
ОТР 133 5
SAP SE 3207 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Oracle Corporation 3331 4
Twitter 2204 4
Directum - Директум 643 4
Facebook 3764 4
Воентелеком 134 3
Haulmont - Хоулмонт 71 3
Huawei 2723 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
Т-Платформы 272 2
Bellsoft - БеллСофт 26 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Программный продукт ГК 92 2
Элтеза - Elteza 3 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Cisco Systems 2035 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Intel Corporation 4143 2
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
3726 1
МикроКомпонент - MicroComponent 1 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
SolarWinds 30 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта России ПАО 1570 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпром ПАО 518 2
РКС - Российские космические системы 100 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Whirlpool 44 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
IKEA - ИКЕА 81 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Global CIO 28 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Славянка ГК 18 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Uber 257 1
Расчетная палата РТС НКО 1 1
СХК - Сибирский химический комбинат 3 1
Robert Bosch GmbH 9 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 3 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 2 1
Альфа-Банк 1122 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Uber Technologies 258 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Аэрофлот 492 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
Boeing 97 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 42
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
Федеральное казначейство России 766 17
Правительство РФ 2198 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 16
Президент Российской Федерации 1439 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 14
Счётная палата РФ 459 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
4CIO 12 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
Союз машиностроителей России 26 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
Демократическая политическая партия США 36 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
DDR - Double data rate 1062 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 307 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
uCPE - Universal Customer Premises Equipment - Универсальное абонентское оборудование 4 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 465 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
ИТ-аудит 75 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
Отечественная модель классификации типов ЦОД 1 1
Website - Вебсайт 115 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Google Android 10750 7
Apple iOS 5741 7
Linux OS 4236 5
Microsoft Windows 849 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Java - Язык программирования 1166 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Oracle JDK - Java Development Kit 64 2
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 134 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 2
Haulmont CUBA Platform 24 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apache HTTP Server 222 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 1
Ред ОС 239 1
Путин Владимир 1820 17
Кирюшин Сергей 52 13
Албычев Александр 74 12
Терещенко Денис 38 12
Петрушин Андрей 64 12
Лысенко Эдуард 209 12
Рудзевич Мария 34 11
Семенов Алексей 67 11
Кудрин Алексей 63 11
Ципорин Павел 51 11
Хайруллин Айрат 39 11
Швиндт Антоний 13 11
Малков Павел 38 11
Власов Сергей 76 11
Паршин Максим 141 11
Малахов Александр 16 11
Меджитов Тимур 56 11
Симаков Олег 106 11
Казарин Станислав 100 11
Катамадзе Анна 72 11
Панов Евгений 16 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Четвернин Алексей 651 11
Кулешов Василий 11 11
Егоров Максим 23 11
Осипов Владимир 17 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Песчанских Георгий 37 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Якубовский Михаил 8 8
Соломин Никита 8 8
Бочков Евгений 8 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Христенко Павел 11 8
Рымар Максим 36 8
Медведев Дмитрий 1433 8
Никифоров Николай 1126 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 148
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 12
Германия - Федеративная Республика 3606 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 11
Россия - Калужская область 568 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Франция - Французская Республика 2109 7
Россия - Новосибирская область 810 7
Япония 2752 6
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 6
Индия - Республика 2156 6
Казахстан - Республика 2618 6
Россия - Калининградская область 531 5
Россия - Ростовская область 859 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Украина 3344 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Европа 3725 4
США - Вашингтон 334 3
Бельгия - Королевство 395 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 182 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
Россия - Республика Алтай 681 3
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Канада 1290 2
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Россия - Иркутская область 536 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - Краснодарский край 913 2
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Россия - Красноярский край 657 2
Россия - Самарская область 557 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Информационное общество - Государственная программа 282 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
Федеральное законодательство 254 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Региональное законодательство 45 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 55 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Федеральный закон 131-ФЗ - Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 1 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
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