Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus

МИД России объявил о санкциях в отношении представителей госорганов, ИТ-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. Всего в стоп-лист попали 22 человека, теперь им запрещен въезд на территорию России. Санкции против бывших сотрудников Micro Focus ввели потому, что компания предоставляет программное обеспечение Украине, а также въезд запретили представителям компаний Cisco, Improbable, NEC Software Solutions и др.

Санкции от Министерства иностранных дел России

Россия запретила въезд в страну 22 британцам — сотрудникам госорганов, юридических и ИТ-компаний, санкционный список опубликован на сайте МИДа. Среди британских граждан, которые внесены в санкционный список,— представители компаний Micro Focus, TechUK, Helsing Limited, Helsing АI, NEC Software Solutions, Improbable, Skyral Defence, Cisco, а также сотрудники Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы «Филдфишер».

Из числа представителей Micro Focus (речь о компаниях Micro Focus Group Limited и Micro Focus Limited) на 11 апреля 2024 г. въезд запретили директору по продажам Стюарту Макгилу (Stuart McGill), экс-финансовому директору Кристоферу Маскеру (Christopher Musker), бывшему топ-мендежеру Руперту Грину (Rupert Green), бывшему главному финансовому директору Мэтью Эшли (Matthew Ashley), члену правления компании Марку Уилкинсону (Mark Wilkinson). Также под санкции попали представители компании Cisco, директор по консалтинговым услугам Крис Ривз (Chris Reeves) и директор по государственным и корпоративным вопросам Мэтью Хулихан (Matthew Houlihan). Помимо них, под санкциями оказались представители ассоциации TechUK, компаний Helsing, Improbable, NEC Software Solutions, Skyral Defence, Министерства предпринимательства и торговли Великобритании и юридической фирмы Fieldfisher.

Photogenica - Dimaberkut Россия закрыла въезд представителям ИТ-компаний Cisco и Micro Focus

Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило британскую компанию Micro Focus в поставке Украине программного обеспечения (ПО) и услуг киберзащиты, которые, по мнению представителей ведомства, используются для сбора данных и нанесения ударов по российским войскам и объектам. В список также вошли лица, которые, как утверждает МИД, «причастны к попыткам навязать» экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение «нелегитимных и односторонних» западных санкций. На апрель 2024 г. согласно ст. 430 ТК ЕАЭС, уполномоченный экономический оператор - это юридическое лицо, деятельность которого ведется в полном соответствии с законами стран, входящих в состав Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

12 февраля 2024 г. МИД России ввело санкции против 18 высокопоставленных британских военных, чиновников и сотрудников известных университетов, таких как Оксфорд, Кембридж и Лондонский. Среди пострадавших были заместитель министра обороны Великобритании, заместитель начальника штаба обороны, командующий подводными силами и заместитель советника премьер-министра страны.

Санкции от Министерства торговли США

Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении ряда иностранных компаний: шести китайских, трех российских и двух компаний из Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В черный список попали российские «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила». В уведомлении входящего в Минторг США бюро по вопросам промышленности и безопасности говорится, что эти компании «действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США».

В документе утверждается, что российские компании занимаются закупкой аэрокосмических компонентов, которые используются для разработки и производства иранских беспилотников «Шахед». Бюро Минторга США считает, что к этому также причастна китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology, которая тоже попала в черный список.

Санкции от Европейского Союза

В феврале 2024 г. Европейским Союзом (ЕС) был принят 13-ый пакет санкций против России. Этот пакет направлен на дальнейшее ограничение доступа России к военным технологиям, например, к беспилотникам, а также на внесение в список дополнительных компаний и лиц, участвующих в военных действиях на Украине. Благодаря этому новому пакету число индивидуальных списков достигло более 2 тыс.

По информации издания Neighbourhood, пакет включает 27 российских компаний и компаний из третьих стран в список организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК). Как следует из документа приложение IV к Постановлению 833/2014, ЕС введет ограничения с начала марта 2024 г. на экспорт этих компаний в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности.

Кроме того, 13-ый пакет расширяет список передовых технологий, которые могут способствовать военно-техническому укреплению России или развитию ее сектора обороны и безопасности. В него добавлены компоненты, используемые для разработки и производства беспилотников, такие как электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы, используемые в беспилотниках, а также алюминиевые конденсаторы, которые имеют военное применение, например, в ракетах, а также в системах связи для самолетов и судов.

Комиссия ЕС продолжит оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении эффективного применения этих мер, а также тесно сотрудничать с третьими странами в борьбе с попытками их обхода. Как следует из текста документа 833/2014, В некоторых странах создаются системы мониторинга, контроля и блокирования реэкспорта. ЕС работает с партнерами, где и был согласован список санкционных товаров общего приоритета.