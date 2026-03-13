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Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Кембридж

Великобритания - Кембридж

СОБЫТИЯ


13.03.2026 Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ 2
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 1
14.08.2024 Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm 1
07.06.2024 «Британский Билл Гейтс», который «довел до развала HP», полностью оправдан судом 1
11.04.2024 Россия запретила въезд представителям Cisco и Micro Focus 1
01.12.2023 Проверить совместимость людей можно по профилям «Вконтакте» с помощью искусственного интеллекта 1
24.11.2023 Разработан ИИ для определения уровня интеллекта по странице «Вконтакте» 1
01.09.2023 ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах 1
15.05.2023 «Британский Билл Гейтс», который довел HP до развала, выслан в США. Ему светит срок за мошенничество 1
02.03.2023 Создатель революционной архитектуры ARM бьет под дых своей родине. IPO в Лондоне отменяется и переносится в Нью-Йрок 1
27.06.2022 МТС объявляет решения совета директоров 1
08.04.2022 Создатель революционной архитектуры ARM отказался от мятежной китайской «дочки» ради быстрого IPO 1
08.02.2022 Отменена крупнейшая сделка века, чуть не поставившая на уши весь мир ИТ 1
25.01.2022 На грани срыва грандиозная сделка, способная поставить на уши весь мир ИТ 1
10.01.2022 Разрекламированный производитель ARM-серверов исчез после двух раундов инвестиций. Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
06.08.2021 LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1
21.01.2021 Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4 1
19.10.2020 Легендарный Raspberry Pi сменил форм-фактор и «начинку», совсем не подорожав 1
13.10.2020 Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США» 2
17.09.2020 Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу 2
14.09.2020 Nvidia покупает ARM, разработчика всех мобильных процессоров мира. Основатель ARM говорит, что это катастрофа для ИТ 1
29.06.2020 Что такое виртуализация XEN, особенности, сравнение с другими гипервизорами 1
27.02.2020 Легендарный крошечный компьютер с производительностью «как у десктопа» резко подешевел 1
01.11.2019 В московском центр искусственного интеллекта Samsung назначен директор 1
06.06.2019 Таяние ледника в Гималаях может оставить без воды миллионы людей 1
16.05.2019 Солнечная система может пострадать от добычи полезных ископаемых 1
25.03.2019 HP требует $5 млрд от «британского Билла Гейтса», который довел ее до раскола 1
08.02.2019 Знаменитый крошечный ПК пошел в атаку на тех, кто не разбирается в ИТ 1
29.11.2018 Пища роботов: как хранилища данных повлияют на будущее ИИ 1
10.09.2018 Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке 1
29.05.2018 Samsung сообщил о запуске центра искусственного интеллекта в России 1
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 1
22.04.2018 Ученые впервые обнаружили у людей генетическую адаптацию к глубоководному нырянию 1
02.04.2018 InfoWatch представила дайджест крупнейших утечек I квартала 2018 года 1
14.03.2018 Стивен Хокинг – достижения главного популяризатора астрофизики 1

Публикаций - 263, упоминаний - 270

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 32
Intel Corporation 12811 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Google LLC 12690 12
InterSystems - ИнтерСистемз 137 11
Nvidia Corp 4002 11
Samsung Electronics 11065 10
Apple Inc 13156 10
HP Inc. 5883 8
Галактика - Корпорация 1545 8
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Toshiba Corporation 2980 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 5
SAP SE 5601 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Oracle Corporation 7074 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Lenovo Motorola 3566 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
ARM Holdings 95 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Dell EMC 5180 3
X Corp - Twitter 2938 3
Huawei 4677 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
AT&T Inc 1726 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
HP Autonomy 86 3
SoftBank Group 284 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Oak Investment Partners 13 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Бристоль - сеть магазинов 32 2
Геометрия НПО 165 2
Резонанс НПП 407 2
Addenbrooke's Hospital - Адденбрукский госпиталь 2 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
BMW Group 482 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Volkswagen Group - VW 308 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Google Ventures - GV 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 12 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Tesco 84 1
Meta Group 54 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Marvel Entertainment 6 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 9
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
UK Department of Trade and Industry - UK Department for Business and Trade - UK CMA - Competition and Markets Authority - UK OFT - Office of Fair Trading - Бюро честной торговли Великобритании 3 1
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 7
InterSystems Cache 144 11
Microsoft Windows 16882 9
Linux OS 11533 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Raspberry Pi Zero 31 6
Raspberry Pi A Model 10 6
Raspberry Pi B Model 29 6
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 6
Raspberry Pi Compute Module 22 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 6
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
HP Autonomy IDOL - Intelligent Data Operating Layer 6 3
Broadcom BCM chip 65 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
Paycash - Пейкэш - Алкор Пэйкэш - российская электронная платёжная система 93 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
Raspberry Pi Pico 15 3
Google Android 15244 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Software AG - ARIS Platform 180 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 2
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 2
InterSystems Ensemble 59 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
InterSystems DeepSee 7 2
InterSystems HealthShare 28 2
NASA Deep Space Network 26 2
IBM eLiza 18 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Braben David - Брэбен Дэвид 8 6
Кречетов Николай 25 6
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 6
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 6
Черникова Алевтина 51 4
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 5 4
Zeichner Daniel - Зайхнер Даниэль 4 4
Dalal Neal - Далаль Нил 4 4
Kochanek Christopher - Кочанек Кристофер 4 4
Shields Andrew - Шилдс Эндрю 9 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Ускова Ольга 174 4
Лемпицкий Виктор 3 3
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 3
Lynch Mike - Линч Майк 14 3
Upton Eben - Аптон Эбен 12 3
Колпачев Георгий 13 3
Быков Виктор 5 3
Решетов Владимир 6 3
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 3
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 3
Путин Владимир 3454 3
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 3
Чубайс Анатолий 222 3
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 3
Sushovan Hussain - Сушован Хуссейн 8 3
Ветров Дмитрий 8 2
Прянишников Николай 316 2
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 2
Blake Andrew - Блейк Эндрю 3 2
Чимиричкина Мария 30 2
Постников Василий 9 2
Kenyon Scott - Кеньон Скотт 2 2
Schellnhuber John - Шелнхубер Джон 2 2
Фараджев Игорь 6 2
Segars Simon - Сигарс Саймон 3 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Beck Stephan - Бек Стефан 2 2
Reid Mark - Рейд Марк 5 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 113
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 107
Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
США - Массачусетс 517 58
Европа 24964 37
Земля - планета Солнечной системы 10865 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Япония 13807 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 26
США - Калифорния 4829 25
США - Нью-Йорк 3180 17
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Солнечная система - Solar system 2569 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Великобритания - Лондон 2432 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Канада 5082 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Испания - Королевство 3840 10
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 9
Украина 7928 9
США - Торонто 273 9
Индия - Bharat 5870 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Израиль 2856 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Германия - Саксония - Дрезден 104 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Китай - Тайвань 4245 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Нидерланды 3746 6
Германия - Берлин 732 6
США - Иллинойс 340 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 5
Норвегия - Королевство 1858 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 75
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
Физика - Physics - область естествознания 2940 18
Английский язык 7030 17
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Образование в России 2893 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Зоология - наука о животных 2887 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
Молекула - Molecula 1102 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
New Scientist 1448 16
Nature 832 9
Space Daily 528 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Bloomberg 1627 6
Phys.org 972 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
AP - Associated Press 2007 5
SpaceDaily - Space Daily 187 4
Times 661 4
FT - Financial Times 1296 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
NYT - The New York Times 1100 3
Vnunet 224 2
Silicon.com 364 2
Future - Space.com 200 2
The Times 75 2
CERN Courier 28 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 2
The Observer 40 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Forbes - Форбс 1002 2
Fortune 211 1
GigaOM 71 1
DailyTech 96 1
Silicon 494 1
Ananova 250 1
Faulkner Information Services 100 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Die Welt 80 1
DatacenterDynamics 8 1
Information Age 2 1
Storage Newsletter 1 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Nature Geoscience 22 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Nature Nanotechnology 24 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Microsoft Research 144 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Strategy Analytics 285 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
IBM Research 111 3
Samsung Research 20 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
VDC Research Group 14 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner - AMR Research 48 1
NECSI - New England Complex Systems Institute - Институт комплексных систем Новой Англии 1 1
Yandex Research 12 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ABI Research 236 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 21
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 4
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 4
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 3
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского - Харьковский авиационный институт - ХАИ 6 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 2
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 2
IAU - MPC - Minor Planet Center - Центр малых планет 8 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
CeBIT 614 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
NeurIPS 13 1
USENIX - техническая конференция 15 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Scopus Award 1 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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