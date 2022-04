Создатель революционной архитектуры ARM отказался от мятежной китайской «дочки» ради быстрого IPO

ARM делает ход конем

Британский разработчик чипов ARM передал свою долю в совместном предприятии (СП) ARM China проектной компании (SPV, Special Purpose Vehicle), которая принадлежит ему самому и его материнской компании – японской SoftBank Group, пишет Nikkei Asia.

ARM China – совместное предприятие британской ARM (Ltd) и консорциума китайских инвестиционных фондов. ARM владеет 47,33% долей в ARM China, остальные принадлежат китайцам, в частности 36% – Hopu Investment. Во главе СП находится Аллен Ву (Allen Wu).

В результате сделки ARM China, как и прежде, останется поставщиком технологий ARM на территории КНР, а ARM Ltd продолжит собирать отчисления с китайский лицензиатов. Однако с правовой точки зрения участие в капитале ARM China для британцев теперь можно считать инвестицией. Это, в свою очередь, позволяет ARM Ltd не отчитываться перед регуляторами о финансовых результатах деятельности ARM China при подготовке к проведению IPO, что важно, поскольку с руководством последней у материнской компании серьезный конфликт – «дочка» ей фактически не подконтрольна.

Укрощение строптивого

ARM China – важный источник дохода для британского чипмейкера, примерно четверть всей его выручки приходится на китайское СП. По словам главного исполнительного директора ARM Рене Хааса (Rene Haas), в период с 2018 по 2021 г. выручка СП увеличилась на 250%.

ARM ищет способы ускорить проведение IPO

В июне 2020 г. безуспешно пыталась отстранить Аллена Ву от занимаемой с 2013 г. должности из-за нарушения им неких правил поведения. Вопреки голосованию совета директоров компании со счетом 7-1 в пользу смещения CEO с поста, сам топ-менеджер просто отказался уходить и де-факто остается действующим главой. Законность данного решения оспаривается в суде.

Противоречия между британской компанией и СП с китайскими инвесторами затрудняют проведение финансового аудита. Другими словами, Ву финансовыми результатами с ARM Ltd не делится. В то же время перед IPO ARM обязана раскрыть данные показатели регуляторам и потенциальным инвесторам. Таким образом, ARM China фактически блокирует первичное размещение акций на бирже высокотехнологичных компаний Nasdaq, которое запланировано на март 2023 г. Чтобы уложиться в срок, ARM Ltd необходимо провести анализ финансового состояния бизнеса в период с июня по сентябрь 2022 г. Отказ от сотрудничества со стороны ARM China делал данную цель недостижимой.

Теперь же, когда ARM Ltd напрямую не владеет долей в ARM China, эта проблема, казалось бы, решена. Однако на горизонте появилась иная, тоже связанная с приснопамятным Ву. Под вопросом остается то, одобрит ли глава ARM China данный маневр ARM Ltd и SoftBank. По информации Caixin, руководства ARM Ltd и ARM China соответствующую транзакцию не обсуждали.

Несостоявшаяся продажа ARM американской Nvidia

В сентябре 2020 г. американский разработчик графических ускорителей Nvidia объявил о намерении приобрести ARM у японского холдинга SoftBank за $40 млрд.

Сделка предусматривала превращение ARM в одно из подразделений Nvidia с сохранением собственной штаб-квартире в Кембридже (Великобритания). Nvidia уверяла, что ARM «продолжит реализовывать собственную модель открытого лицензирования технологий и будет сохранять нейтралитет перед всеми своими клиентами».

Однако далеко не все в это поверили – против сделки выступили регуляторы и правительства разных стран. В итоге в феврале 2022 г. Nvidia отказалась от проведения сделки.

Тогда же стало известно о намерении SoftBank провести IPO ARM в Нью-Йорке. В середине марта 2022 г. CNews сообщил о том, что ARM планирует уволить около 15% персонала в ходе оптимизации расходов, которая предшествует первичному размещению акций на бирже.

ARM является разработчиком крайне популярной одноименной архитектуры. Процессоры на ее базе используются в большинстве современных планшетов и смартфонов. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании.