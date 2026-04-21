США - Нью-Йорк

Дата-центр JPMorgan Chase получил налоговые льготы на сумму $77 млн, создав одно новое рабочее место ия, не говоря уже о том, чтобы заработать на этом проекте. «С чего бы налогоплательщикам Рокленда и Нью-Йорка выделять одной из крупнейших фирм с Уолл-стрит примерно $100 млн на удвоение размер

Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА Внедрение новой технологии Полиция Нью-Йорка будет использовать дроны-перехватчики для борьбы с дронами-нарушителями, пишет New

В США принят закон о предотвращении катастроф, вызванных ИИ прозрачности для разработчиков ИИ, пишет Tech Crunch. Документ, правда, еще не одобрила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая может подписать его или отправить на доработку,

Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет вые сети 5G. Новый местный закон требует, чтобы интернет-провайдеры с более чем 20 тыс. абонентов в Нью-Йорке предоставляли возможность малоимущим семьям подключать домашний интернет на скорост

В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески ов их схема была раскрыта, а обвиняемые были по праву приговорены», — сказал Уильямс. Чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески В аэропорту имени Джона Кеннеди таксистам обычно приходится

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески Как русские помогли американцам Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Register со ссылкой на американский Минюст. Целью кибератаки был заработок на таксистах, предпочитающих искать пассажиров в аэропортах, но не желающих ждать в очереди

МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи (ADR) компании. Это произойдет 13 июля 2022 г. В соответствии с депозитарным договором, JPMorgan в ближайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены. Также акции МТС котируются на Московской бирже. Как российские компании уходят из зарубежных бирж

Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке капитализации. К моменту закрытия биржи котировки выросли до 4600 руб. Котировки "Яндекса" на Московской бирже На бирже NASDAQ складывается аналогичная ситуация. В 10:45 13 апреля 2021 г. по времени Нью-Йорка стоимость акции составляла $63,27, то к 16:40 того же дня она находилась на уровне $59,85. В чем обвиняют «Яндекс» Еще в конце февраля 2021 г. служба выдала «Яндексу» предупреждение о

США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии» Сбой в сетях CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, передает информационное агентство Associated Press. Сбой начался рано утром в четверг, и только поздней ночью CenturyLink сообщила в Twitter, что ее инженеры обнаружили

Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США иссия составит 5-8%, что, по данным компании, значительно ниже, чем в других сервисах, работающих в Нью-Йорке. «inDriver продолжает доказывать состоятельность своей бизнес-модели, выходя на все

Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta Группа Starta Ventures объявила старт программы седьмого набора Starta Accelerator на февраль 2019 г., завершающий программу Демо День стартапов состоится в Нью-Йорке в середине мая. Последний день подачи заявки в акселератор для участия в седьмом батче - 15 ноября 2018 г. В шестой набор было подано более 1000 заявок, отбор прошел 21 стартап. Всего

Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке Samsung Electronics объявила об открытии нового центра искусственного интеллекта (ИИ) в Нью-Йорке, США. Новый центр призван расширить возможности компании в сфере ИИ. Центр искусств

Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка сновным способом подключения к интернету во время последней поездки на транспорте. Для сравнения, в Нью-Йорке такого мнения придерживаются только 29%, в Лондоне – 28%. По данным «Максимателеком

Аналитика: интернет-доступ в Москве в 10 раз дешевле чем в Нью-Йорке дов.Средняя стоимость проводного широкополосного доступа в интернет в Москве в 10 раз меньше, чем в Нью-Йорке, а мобильного – в 8 раз. Ежемесячные расходы жителя столицы России на интернет не п

Samsung Galaxy Note7: сегодня в Нью-Йорке, скоро - в России Gear 360 и очками виртуальной реальности Gear VR. Samsung Galaxy Note7 был представлен 2 августа в Нью-Йорке. В России появление фаблета назначено на 26 августа. Его рекомендованная розничная

Нью-йоркский инвестор спас российский стартап олжны помочь два выигранных компанией в 2016 г. гранта Microsoft (на $60 тыс. и $120 тыс.) на использование серверных мощностей этой корпорации. Следующей страной присутствия ParkApp могут стать США (Нью-Йорк) летом 2016 г. Другие новости проекта Как рассказывает Либерманн, за последнее время в проекте произошел ряд важных изменений. В серверной части приложения был с нуля переписан весь ко

Столичный ИТ-департамент сравнил уровень развития электронных сервисов в Москве и Нью-Йорке ским городам. Так, доля московских домохозяйств, имеющих персональные компьютеры, на 2% выше, чем в Нью-Йорке и составляет 84,7%, а уровень проникновения широкополосного интернета больше на 7,5

Жители Нью-Йорка получат биометрическую карту резидента способ защиты гарантирует, что на удостоверении нельзя будет переклеить фото. В настоящий момент в Нью-Йорке проживает около 8 млн. человек. Довольно большая группа населения испытывает затруд

В аэропорту Нью-Йорка расширена система автоматического прохождения границы В терминале 5 аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке поставили 41 новый киоск для автоматического прохождения границы. В этот терминал п

Бунт гомосексуалистов против Mozilla: Нью-Йоркский сайт знакомств спрятался от Firefox Администрация нью-йоркского сайта знакомств OkCupid присоединились к акции гомосексуалистов, требующих отставки нового гендиректора Mozilla Брендена Айка (Brendan Eich). При попытке зайти на сайт в браузере

Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365 е $3 млн ежегодно. Миграция на Office 365 станет первым подобным проектом в государственных органах Нью-Йорка и станет основой для проведения таких внедрений в других организациях штата, отмеча

GetTaxi получила $12 млн инвестиций и поехала в Нью-Йорк tTaxi инвестиций составила $42 млн. Одновременно компания объявила о запуске полноценного сервиса в Нью-Йорке, где компания будет работать под брендом G-Cars. Новым инвестором GetTaxi стал фонд

Нью-Йорк хотят перевести на энергию солнца и ветра Новое исследование показывает, что американский штат Нью-Йорк можно перевести на альтернативные экологически чистые источники энергии. Более того,

ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка ее 1200 бесплатных точек доступа WiFi). Кроме того, в Сингапуре действуют сразу три оператора LTE: одна сеть была запущена в декабре 2011 г., еще две – в сентябре 2012 г. По раскрытию данных лидирует Нью-Йорк – на сайте города размещено более 1300 датасетов (на 500 больше, чем годом ранее). При том, что в среднем на городских сайтах OpenData представлено, как правило, 100-150 дата-сетов. В

Мобильный сервис GetTaxi запущен в режиме тестирования в Нью-Йорке В Нью-Йорке запущен в режиме тестирования международный сервис GetTaxi, который за последние тр

Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке «Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпо

Фото с iPhone покажут в галерее в Нью-Йорке с 22 по 28 февраля этого года шедевры победителей будут выставлены в Soho Gallery For Digital Art в Нью-Йорке.

Infor открыла штаб-квартиру в Нью-Йорке Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, открыла новую штаб-квартиру в Нью-Йорке. Штаб-квартира, расположенная в самом сердце нью-йоркской «силиконовой аллеи», имее

ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура енения в отрасли он посетил «самые прогрессивные» с его точки зрения города: Сингапур, Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон. «Если более конкретно - Сингапур – отличный пример работы с решениями, позв

Планшеты iPad mini на сумму $1,5 млн похищены в Нью-Йорке iPad mini из 3,6 тыс. устройств на сумму $1,5 млн была похищена из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. Партия прибыла из Китая и должна была поступить в мест

Ekleft осваивает североамериканский рынок: новый офис в Нью-Йорке а новое представительство в США. Четвертый по счету офис продаж Ekleft в мире будет располагаться в Нью-Йорке. Как отмечается, Ekleft уже 4 года успешно работает на рынке аутсорсинга в Европе и

Российский онлайн-сервис штурмует Нью-Йорк а октября доступ к нему планируется сделать открытым, говорит Макаров. За перемещениями автобусов в Нью-Йорке присматривает российский сервис «Нью-Йорк сейчас активно развивает подобные сервисы

Будущие покупатели iPhone 5 начали занимать очередь в Нью-Йорке Вчера утром, 16 сентября, возле фирменного магазина Apple на Пятой Авеню в Нью-Йорке появились покупатели, которые рассчитывают первыми приобрести iPhone 5. Однако жела

В Нью-Йорке запускают систему "Большой брат" орых расположены в районе деловых центров Манхэттена. Сеть постоянно расширяется и на другие районы Нью-Йорка.

«ЭР-Телеком» запустил тарифный план «Нью-Йорк» во всех городах присутствия Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») во всех 42 городах своего присутствия запустил тарифный план «Нью-Йорк». Ключевой характеристикой тарифа является высокая скорость доступа в интернет – до 100 Мбит/с на внешние интернет-ресурсы. «ЭР-Телеком» обеспечивает высокие скорости доступа в интерне

Apple проведет в январе таинственную «важную презентацию» В конце января 2012 г. Apple созовет в Нью-Йорке «важное, но не крупное» мероприятие, сообщило издание All Things Digital, сославшис

В Нью-Йорке раскрыта мошенническая сеть из 55 инсайдеров центра SECURIT Analytics, власти Манхэттена раскрыли огромную сеть из 55 инсайдеров, которых обвиняют в финансовом мошенничестве и краже личных данных. Среди них сотрудники банков и крупных компаний Нью-Йорка, которые, по мнению властей, участвовали в краже более $2 млн у сотен американцев. По словам представителей властей, главную роль в этой мошеннической схеме играли именно сотрудники р

Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке ля торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fortune, а IPO состоится на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, в ходе первичного публичного размещения акций компания н

PayPal откроет оффлайн-магазин в Нью-Йорке ая система PayPal планирует в скором времени запустить свой первый оффлайн-магазин на Манхэттене, в Нью-Йорке. В этом магазине компания намерена продемонстрировать всем желающим свои новые техн