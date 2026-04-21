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США Нью-Йорк
СОБЫТИЯ
|21.04.2026
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Дата-центр JPMorgan Chase получил налоговые льготы на сумму $77 млн, создав одно новое рабочее место
ия, не говоря уже о том, чтобы заработать на этом проекте. «С чего бы налогоплательщикам Рокленда и Нью-Йорка выделять одной из крупнейших фирм с Уолл-стрит примерно $100 млн на удвоение размер
|30.06.2025
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Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА
Внедрение новой технологии Полиция Нью-Йорка будет использовать дроны-перехватчики для борьбы с дронами-нарушителями, пишет New
|16.06.2025
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В США принят закон о предотвращении катастроф, вызванных ИИ
прозрачности для разработчиков ИИ, пишет Tech Crunch. Документ, правда, еще не одобрила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая может подписать его или отправить на доработку,
|17.01.2025
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Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет
вые сети 5G. Новый местный закон требует, чтобы интернет-провайдеры с более чем 20 тыс. абонентов в Нью-Йорке предоставляли возможность малоимущим семьям подключать домашний интернет на скорост
|14.02.2024
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В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески
ов их схема была раскрыта, а обвиняемые были по праву приговорены», — сказал Уильямс. Чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески В аэропорту имени Джона Кеннеди таксистам обычно приходится
|21.12.2022
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Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески
Как русские помогли американцам Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Register со ссылкой на американский Минюст. Целью кибератаки был заработок на таксистах, предпочитающих искать пассажиров в аэропортах, но не желающих ждать в очереди
|10.06.2022
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МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи
(ADR) компании. Это произойдет 13 июля 2022 г. В соответствии с депозитарным договором, JPMorgan в ближайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены. Также акции МТС котируются на Московской бирже. Как российские компании уходят из зарубежных бирж
|14.04.2021
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Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке
капитализации. К моменту закрытия биржи котировки выросли до 4600 руб. Котировки "Яндекса" на Московской бирже На бирже NASDAQ складывается аналогичная ситуация. В 10:45 13 апреля 2021 г. по времени Нью-Йорка стоимость акции составляла $63,27, то к 16:40 того же дня она находилась на уровне $59,85. В чем обвиняют «Яндекс» Еще в конце февраля 2021 г. служба выдала «Яндексу» предупреждение о
|28.12.2018
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США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии»
Сбой в сетях CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, передает информационное агентство Associated Press. Сбой начался рано утром в четверг, и только поздней ночью CenturyLink сообщила в Twitter, что ее инженеры обнаружили
|04.12.2018
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Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США
иссия составит 5-8%, что, по данным компании, значительно ниже, чем в других сервисах, работающих в Нью-Йорке. «inDriver продолжает доказывать состоятельность своей бизнес-модели, выходя на все
|12.09.2018
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Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta
Группа Starta Ventures объявила старт программы седьмого набора Starta Accelerator на февраль 2019 г., завершающий программу Демо День стартапов состоится в Нью-Йорке в середине мая. Последний день подачи заявки в акселератор для участия в седьмом батче - 15 ноября 2018 г. В шестой набор было подано более 1000 заявок, отбор прошел 21 стартап. Всего
|10.09.2018
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Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке
Samsung Electronics объявила об открытии нового центра искусственного интеллекта (ИИ) в Нью-Йорке, США. Новый центр призван расширить возможности компании в сфере ИИ. Центр искусств
|24.04.2018
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Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка
сновным способом подключения к интернету во время последней поездки на транспорте. Для сравнения, в Нью-Йорке такого мнения придерживаются только 29%, в Лондоне – 28%. По данным «Максимателеком
|04.10.2016
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Аналитика: интернет-доступ в Москве в 10 раз дешевле чем в Нью-Йорке
дов.Средняя стоимость проводного широкополосного доступа в интернет в Москве в 10 раз меньше, чем в Нью-Йорке, а мобильного – в 8 раз. Ежемесячные расходы жителя столицы России на интернет не п
|03.08.2016
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Samsung Galaxy Note7: сегодня в Нью-Йорке, скоро - в России
Gear 360 и очками виртуальной реальности Gear VR. Samsung Galaxy Note7 был представлен 2 августа в Нью-Йорке. В России появление фаблета назначено на 26 августа. Его рекомендованная розничная
|12.05.2016
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Нью-йоркский инвестор спас российский стартап
олжны помочь два выигранных компанией в 2016 г. гранта Microsoft (на $60 тыс. и $120 тыс.) на использование серверных мощностей этой корпорации. Следующей страной присутствия ParkApp могут стать США (Нью-Йорк) летом 2016 г. Другие новости проекта Как рассказывает Либерманн, за последнее время в проекте произошел ряд важных изменений. В серверной части приложения был с нуля переписан весь ко
|07.09.2015
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Столичный ИТ-департамент сравнил уровень развития электронных сервисов в Москве и Нью-Йорке
ским городам. Так, доля московских домохозяйств, имеющих персональные компьютеры, на 2% выше, чем в Нью-Йорке и составляет 84,7%, а уровень проникновения широкополосного интернета больше на 7,5
|09.12.2014
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Жители Нью-Йорка получат биометрическую карту резидента
способ защиты гарантирует, что на удостоверении нельзя будет переклеить фото. В настоящий момент в Нью-Йорке проживает около 8 млн. человек. Довольно большая группа населения испытывает затруд
|14.11.2014
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В аэропорту Нью-Йорка расширена система автоматического прохождения границы
В терминале 5 аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке поставили 41 новый киоск для автоматического прохождения границы. В этот терминал п
|01.04.2014
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Бунт гомосексуалистов против Mozilla: Нью-Йоркский сайт знакомств спрятался от Firefox
Администрация нью-йоркского сайта знакомств OkCupid присоединились к акции гомосексуалистов, требующих отставки нового гендиректора Mozilla Брендена Айка (Brendan Eich). При попытке зайти на сайт в браузере
|03.10.2013
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Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365
е $3 млн ежегодно. Миграция на Office 365 станет первым подобным проектом в государственных органах Нью-Йорка и станет основой для проведения таких внедрений в других организациях штата, отмеча
|09.08.2013
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GetTaxi получила $12 млн инвестиций и поехала в Нью-Йорк
tTaxi инвестиций составила $42 млн. Одновременно компания объявила о запуске полноценного сервиса в Нью-Йорке, где компания будет работать под брендом G-Cars. Новым инвестором GetTaxi стал фонд
|04.04.2013
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Нью-Йорк хотят перевести на энергию солнца и ветра
Новое исследование показывает, что американский штат Нью-Йорк можно перевести на альтернативные экологически чистые источники энергии. Более того,
|25.03.2013
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ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка
ее 1200 бесплатных точек доступа WiFi). Кроме того, в Сингапуре действуют сразу три оператора LTE: одна сеть была запущена в декабре 2011 г., еще две – в сентябре 2012 г. По раскрытию данных лидирует Нью-Йорк – на сайте города размещено более 1300 датасетов (на 500 больше, чем годом ранее). При том, что в среднем на городских сайтах OpenData представлено, как правило, 100-150 дата-сетов. В
|25.02.2013
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Мобильный сервис GetTaxi запущен в режиме тестирования в Нью-Йорке
В Нью-Йорке запущен в режиме тестирования международный сервис GetTaxi, который за последние тр
|04.02.2013
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Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке
«Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпо
|04.02.2013
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Фото с iPhone покажут в галерее в Нью-Йорке
с 22 по 28 февраля этого года шедевры победителей будут выставлены в Soho Gallery For Digital Art в Нью-Йорке.
|26.12.2012
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Infor открыла штаб-квартиру в Нью-Йорке
Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, открыла новую штаб-квартиру в Нью-Йорке. Штаб-квартира, расположенная в самом сердце нью-йоркской «силиконовой аллеи», имее
|16.11.2012
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ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура
енения в отрасли он посетил «самые прогрессивные» с его точки зрения города: Сингапур, Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон. «Если более конкретно - Сингапур – отличный пример работы с решениями, позв
|16.11.2012
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Планшеты iPad mini на сумму $1,5 млн похищены в Нью-Йорке
iPad mini из 3,6 тыс. устройств на сумму $1,5 млн была похищена из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. Партия прибыла из Китая и должна была поступить в мест
|01.11.2012
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Ekleft осваивает североамериканский рынок: новый офис в Нью-Йорке
а новое представительство в США. Четвертый по счету офис продаж Ekleft в мире будет располагаться в Нью-Йорке. Как отмечается, Ekleft уже 4 года успешно работает на рынке аутсорсинга в Европе и
|17.10.2012
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Российский онлайн-сервис штурмует Нью-Йорк
а октября доступ к нему планируется сделать открытым, говорит Макаров. За перемещениями автобусов в Нью-Йорке присматривает российский сервис «Нью-Йорк сейчас активно развивает подобные сервисы
|17.09.2012
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Будущие покупатели iPhone 5 начали занимать очередь в Нью-Йорке
Вчера утром, 16 сентября, возле фирменного магазина Apple на Пятой Авеню в Нью-Йорке появились покупатели, которые рассчитывают первыми приобрести iPhone 5. Однако жела
|13.08.2012
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В Нью-Йорке запускают систему "Большой брат"
орых расположены в районе деловых центров Манхэттена. Сеть постоянно расширяется и на другие районы Нью-Йорка.
|08.02.2012
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«ЭР-Телеком» запустил тарифный план «Нью-Йорк» во всех городах присутствия
Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») во всех 42 городах своего присутствия запустил тарифный план «Нью-Йорк». Ключевой характеристикой тарифа является высокая скорость доступа в интернет – до 100 Мбит/с на внешние интернет-ресурсы. «ЭР-Телеком» обеспечивает высокие скорости доступа в интерне
|03.01.2012
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Apple проведет в январе таинственную «важную презентацию»
В конце января 2012 г. Apple созовет в Нью-Йорке «важное, но не крупное» мероприятие, сообщило издание All Things Digital, сославшис
|22.12.2011
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В Нью-Йорке раскрыта мошенническая сеть из 55 инсайдеров
центра SECURIT Analytics, власти Манхэттена раскрыли огромную сеть из 55 инсайдеров, которых обвиняют в финансовом мошенничестве и краже личных данных. Среди них сотрудники банков и крупных компаний Нью-Йорка, которые, по мнению властей, участвовали в краже более $2 млн у сотен американцев. По словам представителей властей, главную роль в этой мошеннической схеме играли именно сотрудники р
|14.10.2011
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Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке
ля торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fortune, а IPO состоится на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, в ходе первичного публичного размещения акций компания н
|04.10.2011
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PayPal откроет оффлайн-магазин в Нью-Йорке
ая система PayPal планирует в скором времени запустить свой первый оффлайн-магазин на Манхэттене, в Нью-Йорке. В этом магазине компания намерена продемонстрировать всем желающим свои новые техн
|28.09.2011
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Intel, IBM и Samsung вложат $4,4 млрд в разработку и производство чипов в США
в двух следующих поколений. С учетом средств, вложенных IBM в развитие полупроводникового сектора в Нью-Йорке за последние 10 лет, суммарный объем инвестиций превысит $10 млрд. Второй проект, в
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