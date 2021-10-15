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США
Нью-Йорк


15.10.2021 Будущее наступило. На рынке появились робособаки-«невидимки» с винтовками для стрельбы на 1,2 км 1
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
02.09.2021 Работница банка отомстила за увольнение, уничтожив 21 ГБ данных о кредитах 1
01.09.2021 Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы 1
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
11.06.2021 Ответственность за рост случаев кибервымогательства возложили на страховую систему США 1
03.06.2021 Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов 1
20.05.2021 Парализовавшие американский нефтепровод хакеры заработали на вымогательстве $90 млн за 9 месяцев. Но почти все деньги от них ушли 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 2
06.05.2021 Создан первый в мире процессор с топологией 2 нм 1
30.04.2021 Директор некрупного ИТ-подрядчика силовиков получил зарплату в миллиард долларов 1
22.04.2021 Schneider Electric представила решение для безопасного распределения электроэнергии 1
14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке 1
07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО 2
18.02.2021 Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят 1
17.02.2021 Американские военные закупили массу древних, но зато отечественных чипов 2
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию 1
19.01.2021 ИБ-компания заманивает хакеров на работу, рассылая им зашифрованные жесткие диски с биткоинами и котиками 1
08.01.2021 Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
18.12.2020 Америка испугалась остаться без микросхем для армии и ищет, чем помочь производителям 2
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 1
26.11.2020 Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса 1
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью 1

Публикаций - 1087, упоминаний - 1277

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 99
Samsung Electronics 5633 56
Google LLC 7128 46
EA - Electronic Arts 906 38
Apple Inc - Эппл Рус 7680 37
Rockstar Games 201 34
IBM 3527 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 21
Yandex - Яндекс 4099 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 13
VK - Mail.ru Group 2482 13
SAP SE 3207 11
SEC Consult Services 929 9
Ростелеком Связьинвест 692 9
4A Games 50 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 8
Telegram Group 702 7
Facebook 3765 7
1С-СофтКлаб 1019 7
Корус Консалтинг ГК 804 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Ростех - Ростехнологии 2230 6
IT Vison 10 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
IT Vision 14 6
МКД 16 6
Cisco Systems 2037 6
Yota - Скартел 623 6
Xiaomi 904 6
Accenture - Аксенчер 531 5
Twitter 2204 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Lenovo Motorola 996 5
McKinsey & Company 121 5
EA DICE 147 5
2K Games 173 4
Navigine 14 4
Intel Corporation 4152 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 4
Uber Technologies 258 10
Uber 257 10
Starta Ventures - венчурный фонд 11 7
Метиз завод 10 6
Arrival Group - Charge R&D 13 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
Hyundai Motor 144 6
KIA Motors 72 6
Qiwi 783 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
Hyndai 12 5
UPS 36 5
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 5
Starta Accelerator 9 5
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 4
Tesla Motors 241 4
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Colonial Pipeline 15 3
HoverSurf 3 3
X5 Group 599 2
Swisdorn 11 2
Net Element - NETE 49 2
Sequoia Capital 81 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Insight Partners 6 2
Юнифарм - Unipharm 8 2
Альфа-Банк 1123 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Gett 60 2
LinkedIn 520 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Колорит-Дизайн РА 2 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 8
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Президент США 105 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
FCC USA - BDAC - Консультативный комитет по развертыванию широкополосного доступа 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
Free TON Community 5 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
Демократическая политическая партия США 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 10
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
Flash 472 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
QWERTY-клавиатура 187 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 477 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Google Android 10750 75
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 67
Apple iOS 5741 31
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 24
Samsung Galaxy Note 558 18
Microsoft Windows Phone OS 1472 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 14
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 14
Microsoft Windows 10 6612 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Microsoft Windows 8 1228 10
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 8
Nvidia GeForce GTX 2054 8
Apple iPhone 3 383 8
Linux OS 4243 7
Java - Язык программирования 1167 7
Microsoft Surface - Планшет 305 7
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 6
Apple - App Store 2198 6
Telegram Gram - Криптовалюта 32 6
Microsoft Azure 1171 6
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 35 6
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 6
Apple iPad 3263 6
IBM Watson 105 6
HTC One - серия смартфонов 137 5
Apple iPhone 6 547 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 5
Microsoft DirectX 325 5
Samsung Galaxy Gear 102 4
Samsung Galaxy 345 4
WhatsApp Messenger 654 4
Apple iPhone 5 710 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
Добкин Аркадий 54 7
Медведев Дмитрий 1433 7
Абызов Михаил 64 6
Свердлов Денис 163 6
Дуров Павел 216 5
Путин Владимир 1820 4
Якобашвили Давид 14 4
Абрамович Роман 23 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Волож Аркадий 181 4
Солонин Сергей 82 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Steve Jobs - Стив Джобс 700 3
Каримова Гульнара 89 3
Белозеров Андрей 35 3
Фурсин Алексей 100 3
Чукарин Алексей 56 3
Каримов Ислам 85 3
Мадумаров Рустам 21 2
Гуцериев Михаил 107 2
Гирин Алексей 4 2
Иванов Александр 71 2
Худавердян Тигран 66 2
Ахмедов Бекзод 32 2
Авакян Гаянэ 50 2
Ракишев Кенес 30 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Балакин Михаил 2 2
Омельницкий Борис 7 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Безлюдов Артур 3 2
Marcalek Jan - Ян Марселек 4 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Дорожкина Екатерина 5 2
Бостанджиев Атанас 2 2
Касперский Евгений 218 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Храмцовская Наталья 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 366
Россия - Российская федерация - РФ 57180 322
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 149
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 86
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 55
Европа 3730 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 52
Германия - Федеративная Республика 3614 46
Индия - Республика 2161 36
Восточная Европа 1669 27
Украина 3347 25
Япония 2760 25
Франция - Французская Республика 2112 23
Великобритания - Лондон 816 23
Беларусь - Белоруссия 2081 17
Казахстан - Республика 2621 15
Сингапур - Республика 808 14
Россия - СФО - Новосибирск 1956 13
Израиль 716 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 12
Специальный административный район Гонконг 546 11
США - Сан-Франциско 689 11
Россия - ПФО - Самара 1287 10
США - Лос-Анджелес 289 10
США - Кремниевая долина 398 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 8
Бразилия - Федеративная Республика 1121 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Южная Корея - Сеул 129 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Франция - Париж 365 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 6
Китай - Шанхай 244 6
Северная Америка 1405 6
Европа Западная 610 6
США - Калифорния 969 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 4
Русский язык 970 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 2
SPAC - Special Purpose Acquisition Company 7 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Вторая мировая война 255 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Дед Мороз 58 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
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