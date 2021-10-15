Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
США
Нью-Йорк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1087, упоминаний - 1277
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
|Добкин Аркадий 54 7
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Абызов Михаил 64 6
|Свердлов Денис 163 6
|Дуров Павел 216 5
|Путин Владимир 1820 4
|Якобашвили Давид 14 4
|Абрамович Роман 23 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Волож Аркадий 181 4
|Солонин Сергей 82 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 3
|Каримова Гульнара 89 3
|Белозеров Андрей 35 3
|Фурсин Алексей 100 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Каримов Ислам 85 3
|Мадумаров Рустам 21 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Гирин Алексей 4 2
|Иванов Александр 71 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Ахмедов Бекзод 32 2
|Авакян Гаянэ 50 2
|Ракишев Кенес 30 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Балакин Михаил 2 2
|Омельницкий Борис 7 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
|Безлюдов Артур 3 2
|Marcalek Jan - Ян Марселек 4 2
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
|Дорожкина Екатерина 5 2
|Бостанджиев Атанас 2 2
|Касперский Евгений 218 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Храмцовская Наталья 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755962, в очереди разбора - 659652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755962, в очереди разбора - 659652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru