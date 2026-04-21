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США Нью-Йорк

США - Нью-Йорк

СОБЫТИЯ


21.04.2026 Дата-центр JPMorgan Chase получил налоговые льготы на сумму $77 млн, создав одно новое рабочее место

ия, не говоря уже о том, чтобы заработать на этом проекте. «С чего бы налогоплательщикам Рокленда и Нью-Йорка выделять одной из крупнейших фирм с Уолл-стрит примерно $100 млн на удвоение размер
30.06.2025 Нью-Йорк внедрит систему дронов-перехватчиков с тепловизорами для борьбы с БПЛА

Внедрение новой технологии Полиция Нью-Йорка будет использовать дроны-перехватчики для борьбы с дронами-нарушителями, пишет New

16.06.2025 В США принят закон о предотвращении катастроф, вызванных ИИ

прозрачности для разработчиков ИИ, пишет Tech Crunch. Документ, правда, еще не одобрила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая может подписать его или отправить на доработку,
17.01.2025 Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

вые сети 5G. Новый местный закон требует, чтобы интернет-провайдеры с более чем 20 тыс. абонентов в Нью-Йорке предоставляли возможность малоимущим семьям подключать домашний интернет на скорост
14.02.2024 В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

ов их схема была раскрыта, а обвиняемые были по праву приговорены», — сказал Уильямс. Чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески В аэропорту имени Джона Кеннеди таксистам обычно приходится
21.12.2022 Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Как русские помогли американцам Двое американцев подкупили «русских хакеров», чтобы те взломали диспетчерскую службу такси Нью-Йорка (США), пишет The Register со ссылкой на американский Минюст. Целью кибератаки был заработок на таксистах, предпочитающих искать пассажиров в аэропортах, но не желающих ждать в очереди
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

(ADR) компании. Это произойдет 13 июля 2022 г. В соответствии с депозитарным договором, JPMorgan в ближайшее время объявит о прекращении действия программы ADR МТС. Акции МТС в виде ADR обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), но с 28 февраля 2022 г. торги акциями были приостановлены. Также акции МТС котируются на Московской бирже. Как российские компании уходят из зарубежных бирж

14.04.2021 Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке

капитализации. К моменту закрытия биржи котировки выросли до 4600 руб. Котировки "Яндекса" на Московской бирже На бирже NASDAQ складывается аналогичная ситуация. В 10:45 13 апреля 2021 г. по времени Нью-Йорка стоимость акции составляла $63,27, то к 16:40 того же дня она находилась на уровне $59,85. В чем обвиняют «Яндекс» Еще в конце февраля 2021 г. служба выдала «Яндексу» предупреждение о
28.12.2018 США остались без интернета «от Нью-Йорка до Калифорнии»

Сбой в сетях CenturyLink Пользователи в США массово остались без интернета в результате сбоя в сетях телефонного оператора CenturyLink. На отсутствие интернета жаловались абоненты по всей стране, от Нью-Йорка до Калифорнии, передает информационное агентство Associated Press. Сбой начался рано утром в четверг, и только поздней ночью CenturyLink сообщила в Twitter, что ее инженеры обнаружили
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США

иссия составит 5-8%, что, по данным компании, значительно ниже, чем в других сервисах, работающих в Нью-Йорке. «inDriver продолжает доказывать состоятельность своей бизнес-модели, выходя на все
12.09.2018 Начался прием заявок стартапов в седьмой набор Нью-Йоркского акселератора Starta

Группа Starta Ventures объявила старт программы седьмого набора Starta Accelerator на февраль 2019 г., завершающий программу Демо День стартапов состоится в Нью-Йорке в середине мая. Последний день подачи заявки в акселератор для участия в седьмом батче - 15 ноября 2018 г. В шестой набор было подано более 1000 заявок, отбор прошел 21 стартап. Всего
10.09.2018 Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке

Samsung Electronics объявила об открытии нового центра искусственного интеллекта (ИИ) в Нью-Йорке, США. Новый центр призван расширить возможности компании в сфере ИИ. Центр искусств
24.04.2018 Исследование EY: москвичи пользуются Wi-Fi в транспорте в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка

сновным способом подключения к интернету во время последней поездки на транспорте. Для сравнения, в Нью-Йорке такого мнения придерживаются только 29%, в Лондоне – 28%. По данным «Максимателеком
04.10.2016 Аналитика: интернет-доступ в Москве в 10 раз дешевле чем в Нью-Йорке

дов.Средняя стоимость проводного широкополосного доступа в интернет в Москве в 10 раз меньше, чем в Нью-Йорке, а мобильного – в 8 раз. Ежемесячные расходы жителя столицы России на интернет не п
03.08.2016 Samsung Galaxy Note7: сегодня в Нью-Йорке, скоро - в России

Gear 360 и очками виртуальной реальности Gear VR. Samsung Galaxy Note7 был представлен 2 августа в Нью-Йорке. В России появление фаблета назначено на 26 августа. Его рекомендованная розничная

12.05.2016 Нью-йоркский инвестор спас российский стартап

олжны помочь два выигранных компанией в 2016 г. гранта Microsoft (на $60 тыс. и $120 тыс.) на использование серверных мощностей этой корпорации. Следующей страной присутствия ParkApp могут стать США (Нью-Йорк) летом 2016 г. Другие новости проекта Как рассказывает Либерманн, за последнее время в проекте произошел ряд важных изменений. В серверной части приложения был с нуля переписан весь ко
07.09.2015 Столичный ИТ-департамент сравнил уровень развития электронных сервисов в Москве и Нью-Йорке

ским городам. Так, доля московских домохозяйств, имеющих персональные компьютеры, на 2% выше, чем в Нью-Йорке и составляет 84,7%, а уровень проникновения широкополосного интернета больше на 7,5
09.12.2014 Жители Нью-Йорка получат биометрическую карту резидента

способ защиты гарантирует, что на удостоверении нельзя будет переклеить фото. В настоящий момент в Нью-Йорке проживает около 8 млн. человек. Довольно большая группа населения испытывает затруд
14.11.2014 В аэропорту Нью-Йорка расширена система автоматического прохождения границы

В терминале 5 аэропорта Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке поставили 41 новый киоск для автоматического прохождения границы. В этот терминал п
01.04.2014 Бунт гомосексуалистов против Mozilla: Нью-Йоркский сайт знакомств спрятался от Firefox

Администрация нью-йоркского сайта знакомств OkCupid присоединились к акции гомосексуалистов, требующих отставки нового гендиректора Mozilla Брендена Айка (Brendan Eich). При попытке зайти на сайт в браузере

03.10.2013 Администрация штата Нью-Йорк перейдет на Office 365

е $3 млн ежегодно. Миграция на Office 365 станет первым подобным проектом в государственных органах Нью-Йорка и станет основой для проведения таких внедрений в других организациях штата, отмеча
09.08.2013 GetTaxi получила $12 млн инвестиций и поехала в Нью-Йорк

tTaxi инвестиций составила $42 млн. Одновременно компания объявила о запуске полноценного сервиса в Нью-Йорке, где компания будет работать под брендом G-Cars. Новым инвестором GetTaxi стал фонд
04.04.2013 Нью-Йорк хотят перевести на энергию солнца и ветра

Новое исследование показывает, что американский штат Нью-Йорк можно перевести на альтернативные экологически чистые источники энергии. Более того,
25.03.2013 ИКТ в мегаполисах: Москва впереди Парижа, но отстает от Нью-Йорка

ее 1200 бесплатных точек доступа WiFi). Кроме того, в Сингапуре действуют сразу три оператора LTE: одна сеть была запущена в декабре 2011 г., еще две – в сентябре 2012 г. По раскрытию данных лидирует Нью-Йорк – на сайте города размещено более 1300 датасетов (на 500 больше, чем годом ранее). При том, что в среднем на городских сайтах OpenData представлено, как правило, 100-150 дата-сетов. В

25.02.2013 Мобильный сервис GetTaxi запущен в режиме тестирования в Нью-Йорке

В Нью-Йорке запущен в режиме тестирования международный сервис GetTaxi, который за последние тр
04.02.2013 Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке

«Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпо
04.02.2013 Фото с iPhone покажут в галерее в Нью-Йорке

с 22 по 28 февраля этого года шедевры победителей будут выставлены в Soho Gallery For Digital Art в Нью-Йорке
26.12.2012 Infor открыла штаб-квартиру в Нью-Йорке

Компания Infor, поставщик программных приложений для бизнеса, открыла новую штаб-квартиру в Нью-Йорке. Штаб-квартира, расположенная в самом сердце нью-йоркской «силиконовой аллеи», имее
16.11.2012 ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура

енения в отрасли он посетил «самые прогрессивные» с его точки зрения города: Сингапур, Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон. «Если более конкретно - Сингапур – отличный пример работы с решениями, позв
16.11.2012 Планшеты iPad mini на сумму $1,5 млн похищены в Нью-Йорке

iPad mini из 3,6 тыс. устройств на сумму $1,5 млн была похищена из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. Партия прибыла из Китая и должна была поступить в мест
01.11.2012 Ekleft осваивает североамериканский рынок: новый офис в Нью-Йорке

а новое представительство в США. Четвертый по счету офис продаж Ekleft в мире будет располагаться в Нью-Йорке. Как отмечается, Ekleft уже 4 года успешно работает на рынке аутсорсинга в Европе и
17.10.2012 Российский онлайн-сервис штурмует Нью-Йорк

а октября доступ к нему планируется сделать открытым, говорит Макаров. За перемещениями автобусов в Нью-Йорке присматривает российский сервис «Нью-Йорк сейчас активно развивает подобные сервисы
17.09.2012 Будущие покупатели iPhone 5 начали занимать очередь в Нью-Йорке

Вчера утром, 16 сентября, возле фирменного магазина Apple на Пятой Авеню в Нью-Йорке появились покупатели, которые рассчитывают первыми приобрести iPhone 5. Однако жела
13.08.2012 В Нью-Йорке запускают систему "Большой брат"

орых расположены в районе деловых центров Манхэттена. Сеть постоянно расширяется и на другие районы Нью-Йорка.
08.02.2012 «ЭР-Телеком» запустил тарифный план «Нью-Йорк» во всех городах присутствия

Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») во всех 42 городах своего присутствия запустил тарифный план «Нью-Йорк». Ключевой характеристикой тарифа является высокая скорость доступа в интернет – до 100 Мбит/с на внешние интернет-ресурсы. «ЭР-Телеком» обеспечивает высокие скорости доступа в интерне
03.01.2012 Apple проведет в январе таинственную «важную презентацию»

В конце января 2012 г. Apple созовет в Нью-Йорке «важное, но не крупное» мероприятие, сообщило издание All Things Digital, сославшис
22.12.2011 В Нью-Йорке раскрыта мошенническая сеть из 55 инсайдеров

центра SECURIT Analytics, власти Манхэттена раскрыли огромную сеть из 55 инсайдеров, которых обвиняют в финансовом мошенничестве и краже личных данных. Среди них сотрудники банков и крупных компаний Нью-Йорка, которые, по мнению властей, участвовали в краже более $2 млн у сотен американцев. По словам представителей властей, главную роль в этой мошеннической схеме играли именно сотрудники р
14.10.2011 Zynga проведет IPO на бирже Nasdaq в Нью-Йорке

ля торгов Zynga планирует использовать тикер ZNGA, пишет Fortune, а IPO состоится на бирже Nasdaq в Нью-Йорке. Как уже сообщалось ранее, в ходе первичного публичного размещения акций компания н
04.10.2011 PayPal откроет оффлайн-магазин в Нью-Йорке

ая система PayPal планирует в скором времени запустить свой первый оффлайн-магазин на Манхэттене, в Нью-Йорке. В этом магазине компания намерена продемонстрировать всем желающим свои новые техн
28.09.2011 Intel, IBM и Samsung вложат $4,4 млрд в разработку и производство чипов в США

в двух следующих поколений. С учетом средств, вложенных IBM в развитие полупроводникового сектора в Нью-Йорке за последние 10 лет, суммарный объем инвестиций превысит $10 млрд. Второй проект, в

Публикаций - 3180, упоминаний - 4672

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 318
IBM - International Business Machines Corp 9699 236
Google LLC 12688 210
Apple Inc 13154 185
Intel Corporation 12811 141
Samsung Electronics 11064 112
Yahoo! 3726 98
Meta Platforms - Facebook 4621 88
Sony 6739 86
AT&T Inc 1725 82
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 76
AOL Inc - America Online 1883 72
AMD - Advanced Micro Devices 4641 71
Amazon Inc - Amazon.com 3277 70
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 68
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 68
Cisco Systems 5372 63
HP - Hewlett-Packard 3662 61
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 55
Lenovo Motorola 3566 55
Yandex - Яндекс 9216 54
X Corp - Twitter 2938 53
Oracle Corporation 7074 53
HP Inc. 5883 50
Dell EMC 5180 48
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 47
EA - Electronic Arts 1317 46
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 44
МегаФон 10742 41
Panasonic - Technics 70 38
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 36
Microsoft - Activision Blizzard 511 35
Dell Technologies - Dell Computer 2219 35
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 34
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 33
Ростелеком 10948 33
Nvidia Corp 4002 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 170
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 127
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 61
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 44
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 38
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 37
eBay Inc 1640 37
Альфа-Групп 745 36
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 34
Microsoft - LinkedIn 699 28
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 28
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 28
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 21
Warner 540 21
Merrill Lynch 454 20
Boeing 1031 19
Walt Disney Company 647 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 18
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 18
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 17
Uber 357 17
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 17
Walmart - Wal-Mart Stores 405 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 16
Visa International 1993 16
Россети Ленэнерго 1699 16
Tesla Motors 461 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
Bank of America - Банк Америки 271 14
Alpari - Альпари 67 14
Альфа-Банк 1979 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 12
Starta Ventures - венчурный фонд 17 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 118
Судебная власть - Judicial power 2500 101
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 78
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 71
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 60
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 53
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 52
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 47
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 42
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 39
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 38
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 23
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 22
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 22
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 16
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 16
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 16
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 16
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 12
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 11
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 10
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 9
Демократическая политическая партия США 122 8
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 8
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 8
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 7
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Free TON Community 6 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 261
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 261
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 215
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 211
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 205
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 189
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 184
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 183
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 175
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 158
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 146
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 137
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 120
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 119
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 117
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 112
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 112
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 112
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 110
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 108
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 107
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 106
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 103
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 102
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 94
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 94
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 94
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 93
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 88
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 88
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 86
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 86
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 78
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 77
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 76
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 72
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 70
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
Microsoft Windows 2000 8678 123
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 110
Microsoft Windows 16882 105
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 98
Google Android 15243 93
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 86
Linux OS 11533 63
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 54
Apple iPhone 6 4861 53
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 47
Apple iPad 4011 43
Apple iOS 8583 42
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 35
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 31
Microsoft Windows XP 2431 30
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 28
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 24
Apple - App Store 3109 23
Apple iTunes Store 1118 22
Microsoft Office 4170 21
Samsung Galaxy Note 702 21
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 18
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 18
Apple iPhone 4 800 17
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 17
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 17
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Microsoft Surface - Планшет 450 17
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 16
Apple iPod 1553 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 16
Deep Junior - шахматная программа 22 16
Myspace - социальная сеть 640 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 41
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 24
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 22
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 20
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 16
Estacado Jackie - Эстакадо Джеки 16 16
Hudson Ernie - Хадсон Эрни 18 15
Ramis Harold - Рамис Харольд 18 15
Путин Владимир 3454 15
Icahn Carl - Айкан Карл 68 14
Icahn Carl - Икан Карл 59 14
Aykroyd Dan - Эйкройд Дэн 17 14
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 12
Spitzer Eliot - Спицер Элиот 13 12
Brin Sergey - Сергей Брин 193 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Bush George - Буш Джордж 336 11
Cuomo Andrew - Куомо Эндрю 11 11
Дуров Павел 329 10
Каримова Гульнара 95 10
Каримов Ислам 97 10
Pataki George - Патаки Джордж 10 10
Ruiz Hector - Руиз Гектор 48 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 9
Yang Jerry - Янг Джерри 96 9
Рейман Леонид 1065 9
Волож Аркадий 268 8
Усманов Алишер 311 8
Добкин Аркадий 82 8
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 8
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Свердлов Денис 201 7
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
Авакян Гаянэ 52 7
Ермолаев Артем 379 7
Allen Paul - Аллен Пол 125 7
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1523
Россия - РФ - Российская федерация 166167 842
Европа 24964 341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 329
Великобритания - Лондон 2432 318
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 289
США - Нью-Йорк штат 253 242
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 209
Германия - Федеративная Республика 13221 193
Япония 13807 193
США - Калифорния 4829 171
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 169
США - Колумбия - Вашингтон 1487 154
Земля - планета Солнечной системы 10865 145
Канада 5081 142
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 139
Франция - Французская Республика 8177 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 123
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 112
Япония - Токио 1020 112
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 111
Нидерланды - Амстердам 630 102
Украина 7928 101
Азия - Азиатский регион 5920 95
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 93
Америка - Американский регион 2206 89
Южная Корея - Республика 7052 86
Сингапур - Республика 1953 84
Израиль 2856 84
Индия - Bharat 5869 81
США - Иллинойс - Чикаго 440 77
Нидерланды 3746 64
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 63
США - Техас 1048 60
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 60
Испания - Королевство 3840 59
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США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 59
Бразилия - Федеративная Республика 2520 58
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 445
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 356
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 352
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 271
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 250
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 228
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 224
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 161
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 146
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 145
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 128
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 124
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 114
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 97
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 75
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 43
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 41
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 36
FT - Financial Times 1296 36
The Register - The Register Hardware 1784 36
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CNews RND - R&D.CNews 2274 28
New Scientist 1448 27
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 24
Forbes - Форбс 1002 24
Times 661 23
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 17
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 17
The Verge - Издание 619 16
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 14
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 8
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
ABI Research 236 5
Frost & Sullivan 207 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
eMarketer 206 5
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Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
StartupBlink 5 4
Gartner - Dataquest 353 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
TrendForce 187 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Рустелеком ТК 305 2
Samsung Research 20 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Fortune Global 100 142 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 32
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 24
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 19
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 16
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 14
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 11
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 10
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 10
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
University of Rochester - Рочестерский университет 57 8
University of Oxford - Оксфордский университет 211 7
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 7
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
CSHL - Cold Spring Harbor Laboratory - Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 8 4
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 4
Rockefeller University - Рокфеллеровский университет 10 4
BU - Boston University - Бостонский университет 63 4
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 69
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 37
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 17
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 14
PC Expo 36 12
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 11
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 9
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 9
MacWorld Expo 35 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
CeBIT 614 6
Webby Awards - Премия Вебби 26 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
LinuxWorld 52 4
Фотофорум 48 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 3
Samsung Unpacked 41 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
Связь-Экспокомм 276 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 3
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Silicon Valley Insiders 20 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Infosecurity - выставка 63 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
Greener Gadgets Conference 3 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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