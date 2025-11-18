НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Ученые НГУ создают систему для моделирования поиска и определения свойств новых материалов авлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе Новосибирского государственного университета получили свидетельство о регистрации программы д

Центр искусственного интеллекта НГУ создал фреймворк для управления моделями ИИ Сотрудники центра искусственного интеллекта НГУ представили фреймворк для управления моделями искусственного интеллекта. «Наш фреймворк для управления и испытания датасетов и моделей искусственного интеллекта, которые необходимо проводит

В Новосибирском государственном университете разработали автономный голосовой интерфейс для «умного дома» Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) разработали голосового помощника для с

Интерактивная «Таблица Менделеева» появилась в НГУ лементов Менделеева. Интерактивная «Таблица Менделеева» установлена в научно-образовательном центре НГУ «Эволюция Земли» сотрудниками центра, специалистами компаний «Сибгеоклуб» и «Дата Ист» –

В Центре искусственного интеллекта НГУ разработали и апробировали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов» В Исследовательском центре в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) НГУ разработали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов». В настоящее время уже подана заявка в технический комитет №164 «Искусственны

В НГУ разработан конструктор нелинейных моделей композиционных материалов Ученые Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» (ЦНФМ) на базе НГУ разработали конструктор нелинейных моделей композиционных материалов. В настоящее время готов макет конструктора и прототипы его отдельных модулей, которые проходят тестирование. Об этом CN

Студент НГУ создал интеллектуального робота-манипулятора для автоматического сбора томатов в промышленных теплицах плицах, отличающий спелые плоды от несозревших, создал студент Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Антон Власенко. Его робот способен анализировать

Разработчики Центра искусственного интеллекта НГУ создали прототип системы «Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов» Пирогов» разработали ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) Новосибирского государственного университета. В ее основе заложено гибридное техническое реше

Специалисты НГУ помогут ФГУП УЭВ в цифровизации системы ЖКХ Академгородка нергетики и водоснабжения» заключили договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители НГУ. «Мы заинтересованы в том, чтобы ФГУП УЭВ динамично развивалось, поэтому готовы поддержив

Студентка НГУ создает цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания Студентка Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета Анна Ариничева разрабатывает интеллектуального а

«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО «Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Михаил Федорук, ректор НГУ<

Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, профиль «Интернет вещей», Дмитрий Муравьев разр

«Инферит» и НГУ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта р «СФ Тех» ГК Softline) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и высоких техн

Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии копии (РФЭС), пользоваться которым смогут ученые без навыков программирования, разрабатывают ученые Новосибирского государственного университета и Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.

НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов машинного обучения. Продукт будет создаваться на базе архитектуры, спроектированной разработчиками Новосибирского государственного университета. Комплекс будет основан на открытой системе упра

На факультете информационных технологий НГУ открылась новая учебно-научная лаборатория учная лаборатория систем управления базами данных открылась на Факультете информационных технологий Новосибирского государственного университета (ФИТ НГУ). Создана она совместно с компанией Pos

Ученые НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» разрабатывают автономный ИИ-помощник для слабовидящих людей , мы решили объединить усилия с учеными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета с целью создания такой технологии, которая должн

Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения иМГ СО РАН студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анна Мурашкина. В своем исследовании она использ

S7 Group и НГУ договорились о кадровом партнерстве S7 Group и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Сторон

Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ Программное обеспечение, написанное студентом Новосибирского государственного университета Владиславом Родякиным, стало важной частью систе

В Высшем колледже информатики НГУ открылось новое направление «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета получил лицензию и открывает новую специальность

Студент НГУ разработал программный модуль для анализа данных сейсморазведки в нефтегазовой отрасли геофизического факультета Новосибирского университета Владислав Корчуганов под руководством доцента НГУ Антона Дучкова. В состав модуля входят процедуры сейсмической акустической и синхронной и

Ученые и выпускники НГУ разработали алгоритм управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка» Ученые НГУ, инженеры ООО «Умные дроны» (платформа SmartDrones) и специалисты Сибирской пожарно-спаса

Ученые НГУ и ВолгГТУ создали цифрового помощника разработчика эластомеров и моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» (ЦНФМ) на базе Новосибирского государственного университета, выполняемой при финансовой поддержке фонда НТИ,

Выпускники Факультета информационных технологий НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин Выпускники Факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин — это программно-аппаратный комплекс, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры их работы. Комплек

Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья й с ограничениями здоровья разработал студент четвертого курса Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Михаил Евдокимов. Она позволяет дистанционно отс

Одиннадцатиклассник из СУНЦ НГУ создал нейросеть, распознающую ретинопатию у недоношенных детей сети становятся все более востребованным инструментом в различных областях. Ученик 11-4 класса СУНЦ НГУ Сергей Матвеев вместе с научным руководителем, лаборантом Межкафедральной лаборатории инж

Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов Студенты НГУ и НГТУ Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного перевода устной речи с русского языка на иностранные и обратно. Продукт предназначается как д

Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков, Ян Комаревцев и Илья Трушкин, у

Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к созданию цифрового двойника систем

НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ кта до 2030 г. Грантовая поддержка предоставляется в форме субсидий из федерального бюджета, существенным условием является софинансирование со стороны индустриальных партнеров в объеме не менее 30%. НГУ вошел в список победителей, заняв четвертое место в рейтинге вузов, и стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Грантовая под

Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования» сперты компании. «Яндекс» также разработал специальный курс по интерактивным методам преподавания ИТ-дисциплин и оценке ИТ-проектов для сотрудников университетов. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Образовательные модули разработаны экспертами «Яндекса» и будут встроены в бакалаврские программы для ИТ-специалистов и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами компании. В НГУ

НГУ запустил образовательный курс по продуктовому менеджменту с элементами искусственного интеллекта В феврале 2025 г. на экономическом факультете Новосибирского государственного университета стартовал курс «Управление продуктом». Его слуша

Ученые НГУ разработали новую модель дрона-доставщика Ученые Новосибирского государственного университета разработали новую модель беспилотного летающего

«СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования «СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования В церемонии подписания соглашения о сотрудничес

НГУ запускает ИИ-сервис для диагностики здоровья зубов Стартап-студия Новосибирского государственного университета при поддержке синдиката Coion представила новую

Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене ышением эффективности и удобства общественного транспорта, обладает Центр искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ). «Для нас очень важно, чтобы разработк

В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения ехнологии и наноструктурированные материалы» Физического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) провели эксперименты для изучения опто-электрических свойств нового материала на основе

Ученые НГУ разрабатывают новые материалы для создания элементов памяти будущего едовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» Физического факультета НГУ изучили механизм переноса заряда в структурах «металл-диэлектрик-проводник» на основе гер