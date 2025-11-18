Получите все материалы CNews по ключевому слову
НГУ Новосибирский Государственный Университет Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) — один из ведущих университетов России, расположенный в Академгородке. Университет готовит специалистов мирового уровня в области физики, математики, биологии, информационных технологий и гуманитарных наук, участвует в международных и российских проектах и сотрудничает с крупнейшими научными центрами и высокотехнологичными компаниями.
СОБЫТИЯ
|18.11.2025
|
Ученые НГУ создают систему для моделирования поиска и определения свойств новых материалов
авлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе Новосибирского государственного университета получили свидетельство о регистрации программы д
|14.11.2025
|
Центр искусственного интеллекта НГУ создал фреймворк для управления моделями ИИ
Сотрудники центра искусственного интеллекта НГУ представили фреймворк для управления моделями искусственного интеллекта. «Наш фреймворк для управления и испытания датасетов и моделей искусственного интеллекта, которые необходимо проводит
|05.11.2025
|
В Новосибирском государственном университете разработали автономный голосовой интерфейс для «умного дома»
Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ) разработали голосового помощника для с
|20.10.2025
|
Интерактивная «Таблица Менделеева» появилась в НГУ
лементов Менделеева. Интерактивная «Таблица Менделеева» установлена в научно-образовательном центре НГУ «Эволюция Земли» сотрудниками центра, специалистами компаний «Сибгеоклуб» и «Дата Ист» –
|20.10.2025
|
В Центре искусственного интеллекта НГУ разработали и апробировали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов»
В Исследовательском центре в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) НГУ разработали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов». В настоящее время уже подана заявка в технический комитет №164 «Искусственны
|14.10.2025
|
В НГУ разработан конструктор нелинейных моделей композиционных материалов
Ученые Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» (ЦНФМ) на базе НГУ разработали конструктор нелинейных моделей композиционных материалов. В настоящее время готов макет конструктора и прототипы его отдельных модулей, которые проходят тестирование. Об этом CN
|08.10.2025
|
Студент НГУ создал интеллектуального робота-манипулятора для автоматического сбора томатов в промышленных теплицах
плицах, отличающий спелые плоды от несозревших, создал студент Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Антон Власенко. Его робот способен анализировать
|06.10.2025
|
Разработчики Центра искусственного интеллекта НГУ создали прототип системы «Цифровой помощник врача «Доктор Пирогов»
Пирогов» разработали ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) Новосибирского государственного университета. В ее основе заложено гибридное техническое реше
|01.10.2025
|
Специалисты НГУ помогут ФГУП УЭВ в цифровизации системы ЖКХ Академгородка
нергетики и водоснабжения» заключили договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители НГУ. «Мы заинтересованы в том, чтобы ФГУП УЭВ динамично развивалось, поэтому готовы поддержив
|18.09.2025
|
Студентка НГУ создает цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания
Студентка Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета Анна Ариничева разрабатывает интеллектуального а
|02.09.2025
|
«Базальт СПО» и НГУ будут вместе готовить специалистов в области ИИ и российского ПО
«Базальт СПО» и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Михаил Федорук, ректор НГУ<
|02.09.2025
|
Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов
Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, профиль «Интернет вещей», Дмитрий Муравьев разр
|01.09.2025
|
«Инферит» и НГУ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта
р «СФ Тех» ГК Softline) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и высоких техн
|12.08.2025
|
Ученые Академгородка разрабатывают приложение для поточной обработки данных рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
копии (РФЭС), пользоваться которым смогут ученые без навыков программирования, разрабатывают ученые Новосибирского государственного университета и Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.
|11.08.2025
|
НГУ и «БурСервис» создадут программный комплекс для интерпретации геоинформации и построения моделей в сфере геологоразведки и разработки месторождений углеводородов
машинного обучения. Продукт будет создаваться на базе архитектуры, спроектированной разработчиками Новосибирского государственного университета. Комплекс будет основан на открытой системе упра
|30.07.2025
|
На факультете информационных технологий НГУ открылась новая учебно-научная лаборатория
учная лаборатория систем управления базами данных открылась на Факультете информационных технологий Новосибирского государственного университета (ФИТ НГУ). Создана она совместно с компанией Pos
|22.07.2025
|
Ученые НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» разрабатывают автономный ИИ-помощник для слабовидящих людей
, мы решили объединить усилия с учеными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета с целью создания такой технологии, которая должн
|17.07.2025
|
Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения
иМГ СО РАН студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анна Мурашкина. В своем исследовании она использ
|15.07.2025
|
S7 Group и НГУ договорились о кадровом партнерстве
S7 Group и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Сторон
|10.07.2025
|
Студент НГУ разработал программное обеспечение для настройки ускорителя СКИФ
Программное обеспечение, написанное студентом Новосибирского государственного университета Владиславом Родякиным, стало важной частью систе
|09.07.2025
|
В Высшем колледже информатики НГУ открылось новое направление «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»
Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета получил лицензию и открывает новую специальность
|03.07.2025
|
Студент НГУ разработал программный модуль для анализа данных сейсморазведки в нефтегазовой отрасли
геофизического факультета Новосибирского университета Владислав Корчуганов под руководством доцента НГУ Антона Дучкова. В состав модуля входят процедуры сейсмической акустической и синхронной и
|24.06.2025
|
Ученые и выпускники НГУ разработали алгоритм управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка»
Ученые НГУ, инженеры ООО «Умные дроны» (платформа SmartDrones) и специалисты Сибирской пожарно-спаса
|16.06.2025
|
Ученые НГУ и ВолгГТУ создали цифрового помощника разработчика эластомеров
и моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» (ЦНФМ) на базе Новосибирского государственного университета, выполняемой при финансовой поддержке фонда НТИ,
|09.06.2025
|
Выпускники Факультета информационных технологий НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин
Выпускники Факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ разработали систему мониторинга состояния водозаборных скважин — это программно-аппаратный комплекс, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры их работы. Комплек
|28.05.2025
|
Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья
й с ограничениями здоровья разработал студент четвертого курса Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Михаил Евдокимов. Она позволяет дистанционно отс
|26.05.2025
|
Одиннадцатиклассник из СУНЦ НГУ создал нейросеть, распознающую ретинопатию у недоношенных детей
сети становятся все более востребованным инструментом в различных областях. Ученик 11-4 класса СУНЦ НГУ Сергей Матвеев вместе с научным руководителем, лаборантом Межкафедральной лаборатории инж
|22.05.2025
|
Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов
Студенты НГУ и НГТУ Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного перевода устной речи с русского языка на иностранные и обратно. Продукт предназначается как д
|13.05.2025
|
Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете
Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков, Ян Комаревцев и Илья Трушкин, у
|05.05.2025
|
Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ
Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к созданию цифрового двойника систем
|30.04.2025
|
НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку правительства на обучение специалистов в сфере ИИ
кта до 2030 г. Грантовая поддержка предоставляется в форме субсидий из федерального бюджета, существенным условием является софинансирование со стороны индустриальных партнеров в объеме не менее 30%. НГУ вошел в список победителей, заняв четвертое место в рейтинге вузов, и стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Грантовая под
|25.04.2025
|
Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования»
сперты компании. «Яндекс» также разработал специальный курс по интерактивным методам преподавания ИТ-дисциплин и оценке ИТ-проектов для сотрудников университетов. Об этом CNews сообщили представители НГУ. Образовательные модули разработаны экспертами «Яндекса» и будут встроены в бакалаврские программы для ИТ-специалистов и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами компании. В НГУ
|23.04.2025
|
НГУ запустил образовательный курс по продуктовому менеджменту с элементами искусственного интеллекта
В феврале 2025 г. на экономическом факультете Новосибирского государственного университета стартовал курс «Управление продуктом». Его слуша
|22.04.2025
|
Ученые НГУ разработали новую модель дрона-доставщика
Ученые Новосибирского государственного университета разработали новую модель беспилотного летающего
|18.04.2025
|
«СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования
«СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования В церемонии подписания соглашения о сотрудничес
|15.04.2025
|
НГУ запускает ИИ-сервис для диагностики здоровья зубов
Стартап-студия Новосибирского государственного университета при поддержке синдиката Coion представила новую
|20.03.2025
|
Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене
ышением эффективности и удобства общественного транспорта, обладает Центр искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ). «Для нас очень важно, чтобы разработк
|18.03.2025
|
В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения
ехнологии и наноструктурированные материалы» Физического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) провели эксперименты для изучения опто-электрических свойств нового материала на основе
|18.03.2025
|
Ученые НГУ разрабатывают новые материалы для создания элементов памяти будущего
едовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» Физического факультета НГУ изучили механизм переноса заряда в структурах «металл-диэлектрик-проводник» на основе гер
|10.03.2025
|
Высший колледж информатики НГУ развернул большую языковую модель для обучения программистов
Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета развернул большую языковую модель, которую офици
