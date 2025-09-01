«Инферит» и НГУ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и высоких технологий. Цель партнерства — объединить научный и технологический потенциал сторон для разработки инновационных решений и подготовки высококвалифицированных специалистов, что соответствует стратегии развития ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКТР), а также применение анализа больших данных для решения практических задач. Кроме этого, сотрудничество охватывает организацию производственных практик, стажировок и образовательных программ для студентов, чтобы заложить в будущих специалистах востребованные компетенции.

Отдельный вектор партнерства связан с проведением совместных конференций, семинаров, круглых столов и пилотных проектов, на которых эксперты «Инферит» и НГУ будут обмениваться опытом, научными материалами и практическими результатами. Такой формат позволит быстрее адаптировать исследования к реальным запросам ИТ-индустрии и других секторов экономики.

Экосистема вендора объединяет семь направлений: от производства компьютерной и серверной техники, инструментов ИБ и облака до разработки операционной системы, платформ для FinOps и биллинга, и системы инвентаризации ИТ-инфраструктуры.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет сотрудничает с Сибирским отделением РАН, более 80% его преподавателей участвуют в исследованиях. НГУ входит в международные рейтинги QS и Times Higher Education и готовит специалистов в области ИТ, математики, физики, естественных наук.

«Для нас сотрудничество с НГУ — реальный инструмент по запуску совместных инициатив и развитию высоких технологий. Мы уверены, что синергия научной школы НГУ и инженерной экспертизы “Инферит” позволит создавать решения, востребованные в самых разных отраслях — от образования и здравоохранения до промышленности и телекоммуникаций», — отметил Олег Епишин, директор «Инферит Техника» («Инферит», кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Сотрудничество с такими высокотехнологичными компаниями, как “Инферит”, позволяет нашему университету проводить актуальные исследования и создавать уникальные возможности для профессионального роста студентов. Для нас важно, чтобы результаты научной деятельности находили практическое применение в экономике и приносили реальную пользу государству и обществу», — сказал Михаил Федорук, ректор Новосибирского национального исследовательского государственного университета.