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Ростех Росэлектроника Вектор НИИ Научно-исследовательский институт



04.07.2022 Платформа «Вектор плюс» занесена в реестр российского ПО
25.03.2020 «Ростех» использует виртуальную платформу «Вектор» для дистанционной работы
26.02.2020 В УК «Вектор капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ»
31.03.2015 Depo Computers и «СОКБ «Вектор» завершили оснащение внутренних войск МВД РФ федеральной системой мониторинга транспортных средств
12.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»
12.07.2013 Depo Computers и СОКБ «Вектор» создали федеральную сеть мониторинга транспортных средств для внутренних войск МВД РФ
11.08.2011 Москва прекратила «омакбучивание» школ и закупила Lenovo
08.10.2009 Петербургский НИИ «Вектор» внедряет систему «Архивное Дело»
31.08.2009 НИИ «Вектор» автоматизирует работу с архивными документами на базе ПО ЭОС
29.10.2008 «Вектор» подключил «Л-Бурение» к мультисервисной спутниковой сети
29.10.2008 «Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР
04.05.2008 В работе Государственного центра вирусологии "Вектор" выявлены нарушения
06.09.2006 Научному центру "Вектор" нужно ПО
01.06.2006 "Вектор" автоматизировал оптово-розничную сеть "Инфраком"
05.08.2004 "Вектор" предложил новые ADSL-маршрутизаторы

Публикаций - 597, упоминаний - 651

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10239 57
Microsoft Corporation 23705 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2860 53
IBM - International Business Machines Corp 9240 39
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 971 32
7168 31
Google LLC 11094 30
1С-ИжТиСи 6477 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9779 28
Intel Corporation 11731 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4282 25
Cisco Systems 4915 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7147 20
Apple Inc 11345 20
SAP SE 4961 20
Oracle Corporation 6374 19
Aros SEQ - SEC Consult Services 1702 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8158 16
Meta Platforms - Facebook 4351 14
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1151 14
Huawei 3568 14
Samsung Electronics 9813 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1873 14
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1042 14
АФК Система ПАО 1743 14
Крок - Croc 1727 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6382 14
Yandex - Яндекс 5905 14
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 613 13
HP Inc. 5580 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2845 12
Dell EMC 4946 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 217 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1546 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1369 11
РТИ Микрон - Micron 1271 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2565 10
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 551 10
Цифра ГК 2178 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 745 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6029 32
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6692 16
Альфа-Банк 1618 15
РЖД - Российские железные дороги 1660 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2467 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 13
Россети Ленэнерго 2382 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6288 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1890 10
ГПБ - Газпромбанк 959 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 921 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 41 8
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 689 7
Лента - Сеть розничной торговли 1770 7
ВТБ - ВТБ24 661 7
Связной ГК 1350 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 587 6
ПСБ - Промсвязьбанк 747 6
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 6
Почта России ПАО 2029 6
Societe Generale - Росбанк АКБ 525 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1782 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 5
Серния Инжиниринг 6 5
X5 Group 852 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 412 5
Visa International 1884 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1234 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 168 4
Газпром ПАО 1179 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 428 4
101Hotels.com 714 4
РВК - Российская венчурная компания 539 4
HeadHunter Group - HH Group 294 4
Adidas - Адидас 152 4
Открытие ФК - Бинбанк 193 4
Резонанс НПП 348 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 373 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18394 93
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9473 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10575 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3836 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4651 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1940 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2508 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3098 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3013 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1218 16
Президент Российской Федерации 3800 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1453 16
Правительство Москвы 2082 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2764 15
Федеральное казначейство России 1591 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2892 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2496 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1696 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3043 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1263 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1600 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2048 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1066 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 711 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1341 5
Судебная власть - Judicial power 2133 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 246 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 564 4
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 681 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 92 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 571 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 459 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1803 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
8K Association - Ассоциация 8K 165 2
OWASP - Open Web Application Security Project 73 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 2
АФТ - Ассоциация Финтех 63 2
4CIO 731 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2600 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
OpenChain 1 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 19 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 5 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
Электрокабель 8 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54836 273
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40366 167
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80247 166
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20682 138
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26590 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12901 119
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17791 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26364 97
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13546 86
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11496 68
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8586 68
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13727 67
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10419 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11130 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22420 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5270 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9715 54
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11137 54
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9397 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8287 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25727 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18153 50
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10272 48
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17615 47
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5150 46
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6100 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9152 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15229 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8511 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22577 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21793 41
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8516 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5990 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8204 41
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19433 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9394 40
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5474 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9150 39
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7042 39
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7939 39
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3379 38
Google Android 12808 37
Linux OS 8471 32
Microsoft Windows 14636 29
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6708 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4241 27
Microsoft Windows 2000 12793 22
Apple iOS 6967 21
Microsoft Office 3492 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2530 16
ВГТРК Смотрим 536 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4384 12
Age of Kings 3458 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4824 11
Microsoft Skype 1987 11
Apple iPhone 6 6271 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1094 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 474 10
WhatsApp Messenger 904 8
Oracle Java - язык программирования 2797 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1793 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 911 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 795 8
Intel x86 - архитектура процессора 1637 8
Microsoft SQL Server 1491 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1997 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 832 7
Apple macOS 1772 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6713 7
Apple iPad 3760 7
Microsoft Azure 1332 6
Microsoft Office 365 871 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3959 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2956 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2885 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 6
Microsoft Exchange 1346 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 901 5
Docker - Платформа распределённых приложений 222 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 5
Путин Владимир 2789 11
Никифоров Николай 1172 10
Кирюшин Геннадий 90 8
Медведев Дмитрий 1635 8
Маевский Игорь 38 8
Маевский Леонид 57 8
Гуральников Сергей 164 7
Осеевский Михаил 280 7
Шадаев Максут 687 7
Чаркин Евгений 242 7
Ермолаев Артем 362 7
Мацоцкий Сергей 179 6
Бойко Елена 152 6
Гаттаров Руслан 143 6
Филатов Андрей 111 6
Зайцев Михаил 196 6
Меньшов Кирилл 85 6
Спиридонов Александр 39 5
Евтушенко Олег 140 5
Елистратов Николай 90 5
Скорых Сергей 5 5
Евтушенков Владимир 204 5
Свирский Павел 16 5
Бетсис Павел 99 5
Богачев Игорь 178 5
Беляков Денис 7 4
Воробьев Андрей 155 4
Дягилев Василий 84 4
Румянцева Ольга 62 4
Сорокин Андрей 23 4
Хомич Игорь 30 4
Галушкин Олег 178 4
Мельникова Анастасия 264 4
Никифоров Владимир 11 4
Шалманов Сергей 201 4
Сафронов Роман 36 4
Лысенко Эдуард 279 4
Сотин Денис 156 3
Абакумов Евгений 143 3
Шайхутдинов Роман 112 3
Россия - РФ - Российская федерация 125667 388
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40007 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50553 104
Европа 21478 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15353 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13335 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17228 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15450 42
Земля - планета Солнечной системы 9846 28
Германия - Федеративная Республика 12170 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6508 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13055 22
Россия - СФО - Новосибирск 3785 22
Азия - Азиатский регион 5146 21
Украина 7362 20
Франция - Французская Республика 7612 19
Япония 13022 18
Беларусь - Белоруссия 4470 17
Европа Восточная 3009 16
Казахстан - Республика 5040 16
Южная Корея - Республика 6329 16
Индия - Республика 5130 12
Испания - Королевство 3619 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4937 11
Финляндия - Финляндская Республика 3488 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3443 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1417 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2422 10
Нидерланды 3333 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2369 9
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Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1751 8
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42764 184
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42935 174
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24776 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21140 84
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5039 38
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4520 38
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Bloomberg 1135 3
TAdviser - Центр выбора технологий 315 3
New Scientist 1447 3
CNews - ZOOM.CNews 1761 3
CNET Networks - CNET News 1642 2
ZDnet 596 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1326 2
Госрасходы - портал 61 2
The Verge - Издание 508 2
СК Пресс 19 2
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CNews TV 747 2
Планета Интернет 4 1
Лаборатория Артимовича 8 1
CRN 46 1
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Harvard Business Review 12 1
ComNews - Медиа-бизнес 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
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SecurityAffairs.co 5 1
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Internet Stock Report 994 2
Forrester Research 814 2
Markets&Markets Research 105 2
Fortune Global 500 283 2
Juniper Research 508 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 1
Dimensional Research 12 1
РАЭК Экономика Рунета 17 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Vanson Bourne 48 1
Strategy Analytics 283 1
IBM Research 107 1
Gartner IT Spending and Staffing 1 1
Samsung Research 17 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 1
РАН - Российская академия наук 1814 12
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 138 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 685 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1309 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 922 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 494 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 172 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 733 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 206 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 235 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 383 3
Ростеха - Академия - программа Вектор 3 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 3
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 15 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 171 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 305 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 130 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 92 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 35 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 137 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 265 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 26 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 154 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 42 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 149 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 182 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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