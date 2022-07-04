Индексная книга CNews*
Ростех Росэлектроника Вектор НИИ Научно-исследовательский институт
Публикаций - 597, упоминаний - 651
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2789 11
|Никифоров Николай 1172 10
|Кирюшин Геннадий 90 8
|Медведев Дмитрий 1635 8
|Маевский Игорь 38 8
|Маевский Леонид 57 8
|Гуральников Сергей 164 7
|Осеевский Михаил 280 7
|Шадаев Максут 687 7
|Чаркин Евгений 242 7
|Ермолаев Артем 362 7
|Мацоцкий Сергей 179 6
|Бойко Елена 152 6
|Гаттаров Руслан 143 6
|Филатов Андрей 111 6
|Зайцев Михаил 196 6
|Меньшов Кирилл 85 6
|Спиридонов Александр 39 5
|Евтушенко Олег 140 5
|Елистратов Николай 90 5
|Скорых Сергей 5 5
|Евтушенков Владимир 204 5
|Свирский Павел 16 5
|Бетсис Павел 99 5
|Богачев Игорь 178 5
|Беляков Денис 7 4
|Воробьев Андрей 155 4
|Дягилев Василий 84 4
|Румянцева Ольга 62 4
|Сорокин Андрей 23 4
|Хомич Игорь 30 4
|Галушкин Олег 178 4
|Мельникова Анастасия 264 4
|Никифоров Владимир 11 4
|Шалманов Сергей 201 4
|Сафронов Роман 36 4
|Лысенко Эдуард 279 4
|Сотин Денис 156 3
|Абакумов Евгений 143 3
|Шайхутдинов Роман 112 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233318, в очереди разбора - 862088.
Создано именных указателей - 118309.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1233318, в очереди разбора - 862088.
Создано именных указателей - 118309.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.