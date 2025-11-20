Разделы

Российский рынок кибербезопасности Российский ИБ-рынок Российский рынок информационной безопасности


СОБЫТИЯ


24.02.2027 Информационная безопасность 2026 1
20.11.2025 «Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак 1
28.10.2025 Рост российского рынка ИБ замедлился: заказчики взяли паузу после проведения аврального импортозамещения 1
Импортозамещение 2023 1
Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро 1
Информационная безопасность 2023 1
Андрей Голов, «Код безопасности»: В многополярном мире мы могли бы создать киберальянсы 1
Информационная безопасность 2022 1
Средства защиты информации и бизнеса 2021 1
25.08.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность в цифровом мире» состоится 23 сентября 1
18.08.2025 «Солар» приобрел 90% компании Hexway для выхода в новые сегменты рынка решений для безопасной разработки ПО 1
11.04.2025 Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов 1
13.03.2025 Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты 1
20.02.2025 В Sitronics Group рассказали, как защитить данные в дата-центрах от киберугроз 1
20.02.2025 Информационная безопасность 2025 1
15.01.2025 Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности 1
27.12.2024 ГК «Солар»: как рынок ИБ пережил 2024 год, и чего ждать от 2025 1
17.07.2024 Холдинг «Т1»: 62% отечественных ИБ-стартапов в 2023 году показали чистую прибыль 1
02.03.2024 Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности 1
28.02.2024 Информационная безопасность 2024 1
26.02.2024 Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
22.09.2023 Что выгоднее — внедрить одну интеллектуальную систему или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
21.04.2022 InfoWatch ARMA обновила линейку продуктов для кибербезопасности АСУ ТП 1
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1
31.05.2021 Сергей Шерстобитов -

Отечественная ИБ-разработка находится в шаге от серьезного прорыва

 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
20.03.2018 Информационная безопасность бизнеса и госструктур 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1

Публикаций - 72, упоминаний - 75

Российский рынок кибербезопасности и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 793 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1214 10
Check Point Software Technologies 800 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1497 8
Код Безопасности 701 7
Cisco Systems 5221 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 252 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1136 7
Информзащита 847 6
Softline - Софтлайн 3248 5
Fortinet 404 5
InfoWatch - Инфовотч 1087 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 4
AMT Group - АМТ-Груп 350 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 4
Ростелеком 10291 3
Microsoft Corporation 25223 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 178 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 501 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 393 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 460 3
EY - Ernst & Young Global 381 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 3
R-Vision - Р-Вижн 212 3
Yandex - Яндекс 8399 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
ИКС 390 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 188 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 470 2
Крок - Croc 1814 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 151 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 2
Trend Micro 629 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 9
Газпром нефть 669 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 9
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 9
Интерпрогрессбанк 21 9
Эстет 14 9
Нэклис-Банк 16 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
НСПК - Национальная система платежных карт 896 7
Экономикс-Банк 8 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 989 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 3
ГПБ - Газпромбанк 1168 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1403 2
Стройпроект - Инженерная группа 5 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
Северсталь ПАО - Severstal 557 2
Группа Самолет 93 2
Альфа-Банк 1862 1
РЖД - Российские железные дороги 1997 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2686 1
МКБ - Московский кредитный банк 615 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 74 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Русагро Группа Компаний 338 1
Лента - Сеть розничной торговли 2261 1
Альфа-Групп 731 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1134 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4780 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 235 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3407 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5225 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 364 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 523 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3107 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1846 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 289 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 343 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Федеральное казначейство России 1877 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1026 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 208 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31573 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72884 60
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23021 54
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 29
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  732 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6138 27
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2684 26
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17929 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7590 21
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7736 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13597 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3496 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 13
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 990 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13306 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 12
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2325 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 11
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2297 11
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 126 11
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 296 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9746 10
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7004 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4757 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1751 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3146 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2601 8
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 600 8
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2453 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1430 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 17
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 4
Google Android 14653 3
Apple iOS 8231 3
Microsoft Windows 16300 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 151 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 97 3
Linux OS 10864 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 258 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 296 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 429 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 122 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 252 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 172 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
IBM FileNet 129 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 121 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 24 2
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 2
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 36 2
OpenAI - ChatGPT 508 2
NGR Softlab - Dataplan 41 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 224 2
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 34 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 2
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 21 2
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1514 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 467 1
Демидов Сергей 127 13
Палей Лев 57 11
Соколов Алексей 135 10
Гадарь Дмитрий 28 10
Бокова Людмила 82 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Сычев Артем 78 9
Контемиров Юрий 32 9
Кузнецов Станислав 155 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Данилов Сергей 15 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Лебедь Сергей 27 9
Юфаркин Александр 10 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лютиков Виталий 24 9
Свириденко Алексей 18 9
Громов Александр 17 9
Ковалев Денис 20 9
Скородумов Анатолий 65 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Петрова Елена 20 7
Окулесский Василий 26 7
Янкин Андрей 45 5
Дворянский Александр 21 5
Борисов Илья 27 3
Жуков Алексей 9 3
Костров Дмитрий 34 3
Шерстобитов Сергей 57 3
Савченко Сергей 17 3
Беляев Дмитрий 31 3
Волков Олег 6 3
Федулаев Алексей 7 3
Евсеев Артем 39 3
Ландырев Сергей 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 156380 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18511 11
Израиль 2784 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1858 9
Россия - УФО - Челябинская область 1381 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 883 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 7
Европа 24618 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1178 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 2
Германия - Федеративная Республика 12928 2
Америка Латинская 1880 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1531 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18159 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1066 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2408 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3044 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8090 1
Сингапур - Республика 1906 1
Индия - Bharat 5681 1
Америка - Американский регион 2188 1
Венгрия 849 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2902 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1448 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 1
Бразилия - Федеративная Республика 2446 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2936 1
Чехия - Чешская Республика 1330 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1061 1
Россия - УФО - Тюменская область 1251 1
Нидерланды 3627 1
Эстония - Эстонская Республика 757 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 583 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1234 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 995 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54884 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 37
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2948 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1696 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7334 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6915 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 11
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1064 10
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2767 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5941 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1129 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3697 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3764 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5844 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2539 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4399 5
Киберучения 116 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 891 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3367 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4933 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11416 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4916 4
Аудит - аудиторский услуги 3085 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2172 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 943 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 10
Госрасходы - портал 70 1
CNews Журнал 166 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 28
Gartner - Гартнер 3604 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 5
IDC - International Data Corporation 4942 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 142 2
Juniper Research 550 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Zecurion Analytics 25 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
Markets&Markets Research 113 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 5
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 610 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 435 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 2
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1256 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews AWARDS - награда 547 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
CNews APPWards 36 1
