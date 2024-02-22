Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, при участии крупных отраслевых экспертов рынка представила первую в России комплексную программу поддержки предпринимателей в области информационной безопасности и смежных направлений Cyber Stage. При том, что на мировом рынке наблюдается рост количества венчурных сделок с ИБ-стартапами, в России только 13% крупных компаний готовы к взаимодействию с ними. Цель новой программы — стимулировать формирование благоприятной среды для появления и эффективного развития новых проектов на рынке ИБ. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

По итогам Всемирного экономического форума в Давосе в начале 2024 г. информационная безопасность вошла в топ-10 глобальных рисков ближайших 10 лет. Осознавая угрозы, компании все более активно инвестируют в собственную защиту. С 2016 г. мировые расходы на ИБ показывают устойчивый рост на 10% ежегодно. Инвесторы сохраняют интерес к ИБ-стартапам даже в условиях геополитической турбулентности. В 2023 г. количество венчурных сделок в мире увеличилось на 14%.

Российский рынок ИБ, который занимает 1% мирового, растет с опережением мировых темпов. Год к году (2022-2023 гг.) он увеличился на 15% и составил около 145 млрд руб. По данным ГК «Солар», в России ежегодно появляется 20-30 новых проектов в сфере информационной безопасности как в форме стартапов, так и продуктовых команд внутри крупных корпораций, вендоров, ИТ-групп.

По результатам опроса ГК «Солар» 84 компаний сегментов B2E, B2B, B2G, сейчас со стартапами работает только 13%. Одной из главных проблем, препятствующих более активному взаимодействию бизнеса со стартапами, является расхождение ожиданий и реальности. В восприятии бизнеса стартап — это компания не старше трех лет, которая имеет продукт на стадии MVP или рабочий прототип, не менее пяти клиентов и предлагает концептуально новый продукт или аналог со значимыми доработками. В реальности среднему стартапу три-четыре года. Треть их них только разрабатывает продукт, который является аналогом или модулем к существующим продуктам (62%). И только половина стартапов (48%) имеет больше двух клиентов.

В России на начало 2024 г. зарегистрировано 230 ИБ-бизнесов. Это менее 2,3% от всего количества ИБ-проектов в мире (9874). Так, например, в Израиле, который является одним из бенчмарков в области работы с ИБ-стартапами, количество ИБ-компаний достигает 469 при уровне ВВП ниже российского в четыре раза. Этому способствует существенная доля госзаказа в общем объеме рынка ИБ, высокий экспортный потенциал ИБ-решений и благоприятная для развития стартапов среда.

Решить задачу улучшения среды и условий развития ИБ-стартапов в России эксперты рынка намерены в рамках программы Cyber Stage.

«На каждом из этапов развития молодым технологическим компаниям требуются различные инструменты поддержки со стороны экспертов и крупных компаний. Но бизнес готов начинать работу со стартапом, как правило, на продвинутой или финальной стадии разработки, в то время как без внешней помощи начинающий проект не способен до нее «добежать». В сегодняшних условиях потребуется несколько десятков лет, чтобы прийти к тому количеству ИБ-компаний, которое характерно для стран-лидеров в этой отрасли. Запуская программу Cyber Stage, мы рассчитываем серьезно сократить этот срок, и уже в ближайшие два года показать видимые результаты», — отметил Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар».

До конца 2025 г создатели Cyber Stage рассчитывают привлечь не менее 1,5 млрд руб. финансирования для ИБ-проектов и вывести на рынок до 10 новых продуктов.

Отличительной особенностью программы станет Advisory Board — комьюнити ИТ-лидеров, нацеленное на развитие бизнеса, технологий и помощь в привлечении финансирования ИБ-стартапов. Сейчас в числе членов Advisory Board — Дмитрий Гадарь, CISO «Тинькофф», Антон Карпов, CISO VK, Вячеслав Касимов, CISO МКБ, Сергей Демидов, CISO «Московской Биржи», Давид Мартиросов, CEO Basis.

«Увеличение киберугроз, потребность в импортозамещающих решениях, усиление внимания к защите информации и ряд других факторов однозначно будут способствовать росту спроса на новые решения. Я рад возможности присоединиться к Advisory board и поделиться экспертизой с молодыми компаниями, тем самым снижая уровень их барьеров в развитии продукта и выводе его на рынок. Особенно ценным на мой взгляд, является концентрация экспертов из разных отраслей. Это дает возможность предоставить разностороннюю оценку и рекомендации по доработке технологии, — сказалСергей Демидов, CISO «Московская Биржа».

Присутствие в пуле эдвайзеров экспертов по ИТ и ИБ из числа крупнейших компаний страны даст молодым проектам возможность начать работу с B2E, B2B и B2G сегментами. В планах на 2024 г. проведение ежемесячных питч-сессий и подготовка не менее пяти проектов к привлечению финансирования.

Программа Cyber Stage охватывает широкий спектр задач от создания удобной платформы взаимодействия участников рынка ИБ и смежных направлений до стимулирования запуска принципиально новых проектов в пустующих или недостаточно обеспеченных продуктами и сервисами нишах ИБ и повышения уровня привлекательности ИБ для ИТ-предпринимателей.

Помимо Advisory Board, Cyber Stage включает традиционные форматы акселерации: менторство, работа с технологиями и ресурсное сопровождение (обучение, помощь в упаковке продукта, содействие в привлечении венчурных инвестиций).

«Customer Development и проблемные интервью — это одна из наиболее важных вещей для исследования целевого рынка стартапов. Достучаться до "топов" в Enterprise сегменте часто бывает непросто. Cyber Stage дает возможность пообщаться с CISO крупнейших компаний России в неформальной обстановке, узнать об их проблемах, задачах и получить фидбек на ваш продукт», — сказал Давид Ордян, СEO Metascan.

Эксперты программы говорят о минимальных требованиях к участникам. Компания должна иметь основную команду, продукт, направленный на решение задач или на улучшение комплексных сервисов и продуктов в сфере информационной безопасности, и находиться на стадии прототипа и выше. По итогам оценки, стартап получает рекомендации и предложения по тому или иному направлению сотрудничества.

Программа Cyber Stage поможет развивать российские разработки, сформировать конкурентную среду на рынке кибербезопасности России и насытить рынок решениями и возможностями для выстраивания комплексных решений кибербезопасности для защиты российских организаций.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка ПО», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.