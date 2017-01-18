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Швейцария Давос

Швейцария - Давос

СОБЫТИЯ


18.01.2017 На форуме в Давосе применяют «пулеметы-глушилки» для защиты от дронов

Дроны не пройдут Швейцарская полиция проводит в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) испытание антидроновых устройств-«глушилок», внешне похожих на ручные пулеметы. Противодроновые пушки предназначены для обеспечения безопасности н
02.02.2009 В Давосе запустили социальную сеть для мировых лидеров

31 января в рамках Всемирного экономического форума 2009, проходящего в Давосе (Швейцария), состоялся официальный запуск бета-версии социальной сети для мировых лидеров – World Economic Leaders Community (WELCOM). Благодаря социальной сети, разрабатываемой при учас
26.02.2001 Арестован хакер, взломавший сайт Экономического Форума в Давосе

Один из хакеров, взломавших в январе сайт Всемирного Экономического Форума в Давосе (WEF), был арестован в конце прошлой недели в Берне (Швейцария), сообщает Yahoo! News. По официальному сообщению властей, хакер проживает в столице Швейцарии. Однако подробностей, равно

05.02.2001 Хакеры "ограбили" участников Форума в Давосе

Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума, проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yahoo! Actualites со ссылкой на организаторов Форума. Злоумышленникам удалось получить доступ к конфиденциальной информации об участниках Форума. Помимо номер
05.02.2001 Хакеры взломали компьютерную систему Экономического Форума в Давосе

Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума (WEF), проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yahoo! Actualites со ссылкой на организаторов Форума. Злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации. Организаторы форума не знают имен хакеров


Публикаций - 74, упоминаний - 74

Швейцария и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Yahoo! 3726 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Intel Corporation 12811 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Google LLC 12690 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Dell EMC 5180 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Quanta Computer 215 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 2
Oracle - Portal Software 57 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Accenture plc 719 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Fortinet 452 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
AT&T Inc 1726 2
Adobe Systems 1597 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Cylance 16 1
OpenAI 542 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
Bertelsmann 195 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Coca-Cola Company 261 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Walt Disney Company 647 2
Barclays 122 1
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
DuPont - Дюпон 101 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Резонанс НПП 407 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Новатэк АЗК - Новатэк Автозаправочные комплексы 6 1
Парус надежды 1 1
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 1
Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС АНО 1 1
Принтбанк КБ 2 1
МЭИБ - Мосэксимбанк - Московский экспортно-импортный банк 1 1
Уральский трастовый банк 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 11 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 1
Фонд Росконгресс 24 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
OLPC - One Laptop per Child 82 3
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НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
SAP Ariba 309 3
Red Hat Linux 205 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Blizzard - World of Warcraft 362 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Переплавка 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Netapp Flexpod AI 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Oracle Applications 90 1
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 73 1
Inrel Celeron M 101 1
Intel Celeron M 118 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Nintendo Wii U 75 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 99 1
Fortinet - FortiVet 1 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Samsung Galaxy 1035 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Middelhoff Thomas - Миддельхофф Томас 11 3
Путин Владимир 3454 3
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 3
Аитов Тимур 197 2
Евтушенков Владимир 217 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Альтовский Евгений 42 2
Hurley Chad - Херли Чад 17 2
Barry Hank - Бэрри Хэнк 14 2
Рейман Леонид 1065 2
Водясов Алексей 222 2
Демидов Сергей 129 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Натрусов Артем 313 2
Андрияшин Алексей 13 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 1
Артамонова Анна 183 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 1
Дроздов Игорь 45 1
Болтрукевич Константин 39 1
Касимов Вячеслав 35 1
Гадарь Дмитрий 29 1
Гузев Иван 14 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Игнатова Людмила 40 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Кочетков Владислав 248 1
Лопухов Александр 10 1
Лопухов Константин 1 1
Коротнев Константин 35 1
Ушаков Михаил 36 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Индия - Bharat 5870 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Израиль 2856 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
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Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Марокко - Королевство 226 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
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