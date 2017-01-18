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Швейцария Давос
СОБЫТИЯ
|18.01.2017
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На форуме в Давосе применяют «пулеметы-глушилки» для защиты от дронов
Дроны не пройдут Швейцарская полиция проводит в Давосе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) испытание антидроновых устройств-«глушилок», внешне похожих на ручные пулеметы. Противодроновые пушки предназначены для обеспечения безопасности н
|02.02.2009
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В Давосе запустили социальную сеть для мировых лидеров
31 января в рамках Всемирного экономического форума 2009, проходящего в Давосе (Швейцария), состоялся официальный запуск бета-версии социальной сети для мировых лидеров – World Economic Leaders Community (WELCOM). Благодаря социальной сети, разрабатываемой при учас
|26.02.2001
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Арестован хакер, взломавший сайт Экономического Форума в Давосе
Один из хакеров, взломавших в январе сайт Всемирного Экономического Форума в Давосе (WEF), был арестован в конце прошлой недели в Берне (Швейцария), сообщает Yahoo! News. По официальному сообщению властей, хакер проживает в столице Швейцарии. Однако подробностей, равно
|05.02.2001
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Хакеры "ограбили" участников Форума в Давосе
Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума, проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yahoo! Actualites со ссылкой на организаторов Форума. Злоумышленникам удалось получить доступ к конфиденциальной информации об участниках Форума. Помимо номер
|05.02.2001
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Хакеры взломали компьютерную систему Экономического Форума в Давосе
Хакерам удалось внедриться в компьютерную систему Всемирного Экономического Форума (WEF), проходившего в Давосе на прошлой неделе, сообщает Yahoo! Actualites со ссылкой на организаторов Форума. Злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации. Организаторы форума не знают имен хакеров
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