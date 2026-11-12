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Коммунизм Коммунистические партии

 

Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 г. Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 г.
«ПАРТИЯ — УМ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!» Б. Березовский, 1975 год. «ПАРТИЯ — УМ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!» Б. Березовский, 1975 год.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи! (Бабин Н.) 1976 год Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи! (Бабин Н.) 1976 год
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» Художник Щербаков В, 1920 год «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» Художник Щербаков В, 1920 год
«Чтобы управлять, надо иметь армию закалённых революционеров-коммунистов, она есть, она называется партией. Ленин» Советский плакат о единении Ленина, Партии и советского народа. Иванов В., 1968 год. «Чтобы управлять, надо иметь армию закалённых революционеров-коммунистов, она есть, она называется партией. Ленин» Советский плакат о единении Ленина, Партии и советского народа. Иванов В., 1968 год.
«Ленин – вождь международного пролетариата» Советский плакат о всенародной любви к вождю мирового пролетариата. Неизвестный художник, 1968 год. «Ленин – вождь международного пролетариата» Советский плакат о всенародной любви к вождю мирового пролетариата. Неизвестный художник, 1968 год.
Коммунизм — это советская власть плюс электрификация Плакат времён активной стадии плана ГОЭЛРО, который был принял ещё в 1920 году и был рассчитан на 10-15 лет. Фраза Ленина "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация" была очень популярна в годы проведение ГОЭЛРО и использовалась на целом ряде плакатов того времени. СССР, 1929 г. Клуцис Г.Г. Коммунизм — это советская власть плюс электрификация Плакат времён активной стадии плана ГОЭЛРО, который был принял ещё в 1920 году и был рассчитан на 10-15 лет. Фраза Ленина "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация" была очень популярна в годы проведение ГОЭЛРО и использовалась на целом ряде плакатов того времени. СССР, 1929 г. Клуцис Г.Г.
Грамотный - значит коммунист. Советская пропаганда 1920 года. Грамотный - значит коммунист. Советская пропаганда 1920 года.
Александр Косолапов Живописец, график, скульптор, автор объектов и инсталляций Александр Косолапов Живописец, график, скульптор, автор объектов и инсталляций
Гелий Михайлович Коржев «Коммунисты: Поднимающий знамя» Гелий Михайлович Коржев «Коммунисты: Поднимающий знамя»
«Роль передового бойца может выполнить только партия» Сенькин С., 1927 год. «Роль передового бойца может выполнить только партия» Сенькин С., 1927 год.
«Рот фронт!» Советский плакат о скором полном крахе капиталистической банковской системы. Дени В., 1932 год. «Рот фронт!» Советский плакат о скором полном крахе капиталистической банковской системы. Дени В., 1932 год.
«Пролетарии России» Пролетарии России разорвали цепи рабства,- вдохновляющая их идея коммунизма завоёвывает весь мир. Художник Иванов С. 1920 год «Пролетарии России» Пролетарии России разорвали цепи рабства,- вдохновляющая их идея коммунизма завоёвывает весь мир. Художник Иванов С. 1920 год
«К построению бесклассового социалистического общества будь готов!» Советский пионерский плакат. Яковлев Н., 1932 год. «К построению бесклассового социалистического общества будь готов!» Советский пионерский плакат. Яковлев Н., 1932 год.
Вперед, к торжеству коммунизма! (В. Иванов) 1939 Плакат советских времен гласит: "Под знаменем Ленина-Сталина, под руководством коммунистической партии — вперед, к торжеству коммунизма! Да здравствует великий советский народ — строитель коммунизма!" Вперед, к торжеству коммунизма! (В. Иванов) 1939 Плакат советских времен гласит: "Под знаменем Ленина-Сталина, под руководством коммунистической партии — вперед, к торжеству коммунизма! Да здравствует великий советский народ — строитель коммунизма!"
"Поезд идет от станции Социализм до станции Коммунизм. Испытанный машинист революции товарищ Сталин" (Соколов-Скаля П.) 1939 год "Поезд идет от станции Социализм до станции Коммунизм. Испытанный машинист революции товарищ Сталин" (Соколов-Скаля П.) 1939 год
Плакат «Народ и партия — едины!» 1957 Плакат «Народ и партия — едины!» 1957
Владыкой мира будет труд! (Филатов Д., Смехов З.) 1978 год Владыкой мира будет труд! (Филатов Д., Смехов З.) 1978 год
«Человек человеку – друг, товарищ и брат!» Моральный кодекс строителя коммунизма. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. Художник Неизвестен 1950 годы «Человек человеку – друг, товарищ и брат!» Моральный кодекс строителя коммунизма. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. Художник Неизвестен 1950 годы
Коммунизм победит! В этом произведении наглядно отражены ключевые идеалы и цели советского государства того времени, подкрепленные верой многонационального народа, уверенно смотрящего в будущее. Э. Арцрунян, 1961г. Коммунизм победит! В этом произведении наглядно отражены ключевые идеалы и цели советского государства того времени, подкрепленные верой многонационального народа, уверенно смотрящего в будущее. Э. Арцрунян, 1961г.
Моральный кодекс строителя коммунизма Советский агитационный плакат на тему идеалов коммунистической морали. Художник выполнил произведение в манере, свойственной периоду его позднего творчества - монументальные и обобщенные формы, сочетание нескольких главных цветов. В. Брискин, 1979г. Моральный кодекс строителя коммунизма Советский агитационный плакат на тему идеалов коммунистической морали. Художник выполнил произведение в манере, свойственной периоду его позднего творчества - монументальные и обобщенные формы, сочетание нескольких главных цветов. В. Брискин, 1979г.
«НАМ НУЖЕН МИР. МЫ СТРОИМ КОММУНИЗМ!» «НАМ НУЖЕН МИР. МЫ СТРОИМ КОММУНИЗМ!»
К новым успехам, молодые строители коммунизма! Художник: П. Голубь, 1951г. К новым успехам, молодые строители коммунизма! Художник: П. Голубь, 1951г.
Бери с коммунистов пример! (Гетман М.) 1985 год Бери с коммунистов пример! (Гетман М.) 1985 год
Плакат «Вперёд к коммунизму!» 1959 Худ.: П.К. Домбровский Плакат «Вперёд к коммунизму!» 1959 Худ.: П.К. Домбровский
Константин Иванов "Вперед к коммунизму" (1950) Константин Иванов "Вперед к коммунизму" (1950)
Пусть ярче горят маяки коммунизма! (Голованов Л.) 1961 год Пусть ярче горят маяки коммунизма! (Голованов Л.) 1961 год
Великий советский народ строит коммунизм, СССР, 1967 Великий советский народ строит коммунизм, СССР, 1967
Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 г.

СОБЫТИЯ


12.11.2026 Китай устроил массовую ИИ-слежку за своими гражданами по всему миру, чтобы вербовать их в разведку 1
02.09.2024 Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей 1
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 1
30.11.2018 Сергей Шимоторов - Новые угрозы, аутсорсинг и диктат регуляторов: ближайшее будущее рынка ИБ 1
22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store 1
26.09.2017 В Китае заблокировали WhatsApp 2
28.08.2017 В Китае полностью запретили анонимность в интернете 2
20.07.2016 Россияне сами себя лишили Pokemon go 1
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 1
22.01.2016 История отечественного телекома: Как прослушивали телефоны советских граждан 2
21.12.2015 Представитель России вошел в Экспертно-консультационный Совет высокого уровня при Всемирной конференции по управлению интернетом 2
11.12.2015 На портале «Узнай Москву» появилась «машина времени» 1
29.01.2015 Китай потребовал предоставить исходные коды американского ПО 2
23.01.2015 Власти Китая начали блокировать VPN 1
19.01.2015 Китай атаковал Microsoft Outlook 1
25.11.2014 Россия и Вьетнам подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, ИТ и массовых коммуникаций 1
18.07.2014 Стартап, понравившийся Путину, протестируют на москвичах 1
26.06.2014 Интернет в России: прирост абонентов замедлился, цены остались прежними 1
23.05.2014 Банк ВТБ24: ALM-платформа помогла нам договориться с бизнесом о сроках ИТ-разработок 1
27.02.2013 У КПРФ появился собственный онлайн-телеканал 1
08.02.2013 В Китае запретили рекламу предметов роскоши на ТВ и радио 1
25.12.2012 Откровения Мардера: экс-куратор телекома дал жесткую оценку Минкомсвязи 1
05.10.2012 Замглавы Минкомсвязи Мардер раскритиковал инициативы новой команды министерства 1
31.08.2011 Club.CNews: Особенности внедрения процессного подхода в российских условиях 1
22.07.2011 Топ-менеджер крупнейшего в мире сотового оператора приговорен к расстрелу за взятки 1
06.06.2011 Китай пообещал Google «серьезные последствия» за обвинения в хакерских атаках 1
19.05.2011 Американцы подали в суд на Baidu и Китай из-за интернет-цензуры 1
21.12.2010 Китайская компартия запустила свой поисковик 1
17.12.2010 Китай запустил собственный аналог Twitter 1
07.12.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2010 года 1
03.11.2010 Блог Сергея Меднова. Билл Гейтс строит "дивный, новый мир"? 1
13.08.2010 Китай создает государственный поисковик 1
18.12.2009 СПО на службе государства: разбираем примеры 1
29.06.2009 Неогеография: мнение БТИ 1
22.01.2009 Тест первого навигатора с ГЛОНАСС 1
02.10.2008 Skype читает переписку своих пользователей 1
13.09.2007 Коммунисты против Microsoft: атака в Азии 1

Публикаций - 72, упоминаний - 78

Коммунизм и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25940 11
Google LLC 12865 10
Meta Platforms - Facebook 4640 8
X Corp - Twitter 2945 6
Yahoo! 3730 5
Alibaba Group 486 3
Apple Inc 13361 3
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 441 3
Samsung Electronics 11199 2
Ростелеком 11109 2
Huawei 4753 2
IBM - International Business Machines Corp 9724 2
Oracle Corporation 7135 2
Telegram Group 3056 2
Tencent 195 2
Google - Niantic Labs 17 1
Триз-шанс 5 1
TomTom - Tele Atlas 46 1
Kayak 29 1
Red Flag Software 10 1
GreatFire - GreatFire.org 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Alphabet 182 1
МегаФон 11102 1
Cisco Systems 5388 1
Yandex - Яндекс 9479 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 1
Qualcomm Technologies 1994 1
Xiaomi - Сяоми 2319 1
LG Electronics 3753 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5828 1
ZTE Corporation 803 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 958 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3093 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1580 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1602 1
Lenovo Motorola 3577 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 2
Имидж-Контакт КГ - Консалтинговая Группа 1 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Comtel Eastern 19 1
РКСМ(б) - Революционный коммунистический союз молодёжи 2 1
Михайлов и партнеры 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1174 1
Walmart - Wal-Mart Stores 411 1
Связной ГК 1406 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 240 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 1
Альфа-Групп 753 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
Coca-Cola Company 261 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 30 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
SoftBank Group 289 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
Uber 366 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Резонанс НПП 409 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
ISC - Internet Society of China - Интернет-общество Китая 7 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 432 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 7
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 5
Đảng Cộng sản Việt Nam - КПВ - Коммунистическая партия Вьетнама 6 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2933 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1438 3
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 561 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 347 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1090 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 126 2
Администрация городского округа Саранска 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5946 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1456 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 446 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 506 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2164 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1314 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 627 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1069 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 32 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 49 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 40 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1074 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 475 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 543 1
Демократическая политическая партия США 123 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18495 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26769 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 6
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30040 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2554 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18589 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 5
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 4
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17170 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13911 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6951 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10844 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4029 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 3
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5350 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9899 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12030 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 3
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