Индексная книга (каталог) CNews*
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Коммунизм Коммунистические партии
- Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года
- Социализм
- Коминтерн - Коммунистический интернационал
Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 г.
«ПАРТИЯ — УМ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ!» Б. Березовский, 1975 год.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи! (Бабин Н.) 1976 год
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» Художник Щербаков В, 1920 год
«Чтобы управлять, надо иметь армию закалённых революционеров-коммунистов, она есть, она называется партией. Ленин» Советский плакат о единении Ленина, Партии и советского народа. Иванов В., 1968 год.
«Ленин – вождь международного пролетариата» Советский плакат о всенародной любви к вождю мирового пролетариата. Неизвестный художник, 1968 год.
Коммунизм — это советская власть плюс электрификация Плакат времён активной стадии плана ГОЭЛРО, который был принял ещё в 1920 году и был рассчитан на 10-15 лет. Фраза Ленина "Коммунизм — это советская власть плюс электрификация" была очень популярна в годы проведение ГОЭЛРО и использовалась на целом ряде плакатов того времени. СССР, 1929 г. Клуцис Г.Г.
Грамотный - значит коммунист. Советская пропаганда 1920 года.
Александр Косолапов Живописец, график, скульптор, автор объектов и инсталляций
Гелий Михайлович Коржев «Коммунисты: Поднимающий знамя»
«Роль передового бойца может выполнить только партия» Сенькин С., 1927 год.
«Рот фронт!» Советский плакат о скором полном крахе капиталистической банковской системы. Дени В., 1932 год.
«Пролетарии России» Пролетарии России разорвали цепи рабства,- вдохновляющая их идея коммунизма завоёвывает весь мир. Художник Иванов С. 1920 год
«К построению бесклассового социалистического общества будь готов!» Советский пионерский плакат. Яковлев Н., 1932 год.
Вперед, к торжеству коммунизма! (В. Иванов) 1939 Плакат советских времен гласит: "Под знаменем Ленина-Сталина, под руководством коммунистической партии — вперед, к торжеству коммунизма! Да здравствует великий советский народ — строитель коммунизма!"
"Поезд идет от станции Социализм до станции Коммунизм. Испытанный машинист революции товарищ Сталин" (Соколов-Скаля П.) 1939 год
Плакат «Народ и партия — едины!» 1957
Владыкой мира будет труд! (Филатов Д., Смехов З.) 1978 год
«Человек человеку – друг, товарищ и брат!» Моральный кодекс строителя коммунизма. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми. Художник Неизвестен 1950 годы
Коммунизм победит! В этом произведении наглядно отражены ключевые идеалы и цели советского государства того времени, подкрепленные верой многонационального народа, уверенно смотрящего в будущее. Э. Арцрунян, 1961г.
Моральный кодекс строителя коммунизма Советский агитационный плакат на тему идеалов коммунистической морали. Художник выполнил произведение в манере, свойственной периоду его позднего творчества - монументальные и обобщенные формы, сочетание нескольких главных цветов. В. Брискин, 1979г.
«НАМ НУЖЕН МИР. МЫ СТРОИМ КОММУНИЗМ!»
К новым успехам, молодые строители коммунизма! Художник: П. Голубь, 1951г.
Бери с коммунистов пример! (Гетман М.) 1985 год
Плакат «Вперёд к коммунизму!» 1959 Худ.: П.К. Домбровский
Константин Иванов "Вперед к коммунизму" (1950)
Пусть ярче горят маяки коммунизма! (Голованов Л.) 1961 год
Великий советский народ строит коммунизм, СССР, 1967
Плакат «К маяку Коммунистического Интернационала». 1919 г.
СОБЫТИЯ
Публикаций - 72, упоминаний - 78
Коммунизм и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.