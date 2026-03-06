Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Richemont CFR Compagnie Financière Richemont Cartier Omega Blancpain Breguet Van Cleef & Arpels Piaget Vacheron Constantin Jaeger-LeCoultr

Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 Louis Vuitton, Dior и Tiffany оштрафовали на $25 миллионов за утечки пользовательских данных 1
26.11.2025 Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
25.07.2023 Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
13.03.2019 Россияне выпустили «первый в мире» iPhone с турбийоном. Видео 1
13.09.2017 Презентация Apple: сразу три iPhone 1
30.05.2017 Швейцарцы выпустили «анти-умные часы», чтобы потроллить Apple 4
25.07.2016 Они надоели. Продажи «умных часов» рухнули на треть 1
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 1
04.03.2015 Новый домен .JEWELRY достался Donuts 5
29.01.2014 Планетарий на запястье 1
29.01.2014 Таможня вернула россиянам экспресс-доступ в иностранные интернет-магазины 1
08.02.2013 В Китае запретили рекламу предметов роскоши на ТВ и радио 1
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 1
21.03.2012 Исследуем Android-часы-телефон: первый взгляд на I’m Watch 1
10.09.2009 Oggi, Zara и Sela – самые популярные бренды одежды в Рунете 1
20.05.2005 Samsung "зарядил" новую «раскладушку» 1
09.07.2003 Samsung: «прикольная» раскладушка, пудреница и радость геймера 1
18.03.2003 Онлайновые аукционы завоевывают популярность в Китае 1
16.04.2002 Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..." 1
26.01.2001 Поддельным Gucci и Cartier нет места в интернете 1
26.01.2001 Подделкам нет места в интернете 1
10.11.2000 Cartier требует от киберсквоттера $24 тыс. 2
08.11.2000 Крупные производители парфюмерии пытаются закрыть Parfumsnet.fr 1
08.09.2000 Правительство Новой Зеландии приравняло онлайновую рекламу к обычной 1

Публикаций - 26, упоминаний - 34

Richemont CFR и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12802 6
Samsung Electronics 10751 5
Lenovo Group 2377 3
Meta Platforms - Facebook 4562 3
Google LLC 12372 3
BBK Realme Design 2 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 520 2
Sony 6649 2
Lenovo Motorola 3532 2
Garmin - Гармин 226 2
MONT - МОНТ 169 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 2
Taito 5 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
Ростех - Автоматика Концерн 1759 1
Cisco Systems 5242 1
Amazon Inc - Amazon.com 3175 1
X Corp - Twitter 2916 1
Microsoft Corporation 25372 1
Huawei 4310 1
Qualcomm Technologies 1924 1
LG Electronics 3687 1
ИКС 421 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
HP Inc. 5782 1
BBK OPPO Electronics 440 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1617 1
VK - Mail.ru Group 3541 1
Telegram Group 2687 1
Philips 2079 1
HTC Corporation 1506 1
McKinsey & Company Int 282 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 487 1
PayPal 664 1
Salesforce 461 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Sharp Corporation 1052 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1396 1
F-Secure 211 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 55 5
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
eBay Inc 1632 1
Почта России ПАО 2272 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2763 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 134 1
Tesla Motors 439 1
UPS 212 1
McDonald’s - Макдоналдс 218 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 417 1
Swatch Group 31 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 38 1
Block - Square 200 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
UMA - United Music Agency 40 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 1
DuPont - Дюпон 101 1
Miele - Миле 137 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 146 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Sony BMG 185 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 91 1
Swarovski AG 74 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
MEXX 10 1
LVMH Louis Vuitton 30 1
Bugatti 17 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 950 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1071 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 102 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12948 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25831 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9931 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10299 7
Часы - Watch 1000 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21890 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13111 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8258 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27279 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1399 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6568 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1306 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1969 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 837 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9533 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7739 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4851 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26271 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8437 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1674 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1111 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17898 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14424 3
Часы наручные - Wrist watches 111 3
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 178 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1001 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2385 3
Часы - Безель - внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов 42 2
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 226 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13100 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3757 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2706 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9516 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6192 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32325 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 551 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7436 3
Google Android 14867 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1637 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 3
Microsoft LTW 2 2
Microsoft Windows 16480 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1184 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 2
Oracle Java - язык программирования 3362 2
Google Android Wear OS 105 2
Apple iPhone 7 287 2
Apple WatchOS 83 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 411 2
BBK Realme UI 61 2
Microsoft Phone Link - Microsoft Your Phone Companion 17 2
BBK Realme - серия смартфонов 62 2
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 342 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 2
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Google Android 14 91 2
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 1
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
HTC Petra 2 1
Sony SmartWatch 42 1
3D VC Cooling System - 3Дэ ВиСи Кулинг Систем 1 1
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 1
Siemens Flexinduction 7 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Apple iOS 8350 1
Apple - App Store 3025 1
Samsung Galaxy 1006 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 1
Apple AirPods - Наушники 164 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
Apple Siri - Голосовой помощник 422 1
Apple Pay 508 1
Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 5 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Li Sky - Ли Скай 4 1
Miranda Claudio - Миранда Клаудио 2 1
Cobos Nathalie - Кобос Натали 1 1
Pride Charley - Прайд Чарли 2 1
Путин Владимир 3398 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 1
Иванов Александр 105 1
Евраев Михаил 264 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 62 1
Кузнецов Дмитрий 74 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 20 1
Ершова Элеонора 67 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 637 1
DiPadova Mark - ДиПадов Марк 1 1
Бельянинов Андрей 18 1
Каушанский Александр 56 1
Китов Сергей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2546 8
Франция - Французская Республика 8019 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 7
Европа 24718 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 4
Южная Корея - Республика 6898 3
Азия - Азиатский регион 5789 2
Япония 13585 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Китай - Тайвань 4156 2
Китай - Пекин - Beijing 1060 2
Швейцария - Базель 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13603 1
Земля - планета Солнечной системы 10714 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Индия - Bharat 5745 1
Америка - Американский регион 2193 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3066 1
Солнечная система - Solar system 2550 1
Испания - Королевство 3778 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1424 1
США - Калифорния 4786 1
Испания - Каталония - Барселона 750 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Германия - Берлин 730 1
Новая Зеландия 733 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Китай - Шанхай 815 1
Италия - Милан 165 1
США - Южная Каролина 96 1
Сатурн - Титан (спутник) 508 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5306 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 674 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26174 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5943 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2534 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11480 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3779 2
Английский язык 6908 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Веганство - веганизм - veganism - Вегетарианство - Vegetarianism 18 2
Металлы - Золото - Gold 1207 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4357 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3057 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5836 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5367 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9777 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 783 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1446 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2837 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 1
Ergonomics - Эргономика 1696 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7046 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1130 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1840 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 228 1
France.Internet.com 35 1
Silicon Strategies 45 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6041 1
BleepingComputer - Издание 429 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Newsbytes News Network 379 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
IDC - International Data Corporation 4952 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8443 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 985 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 1
Southwest University China - Юго-западный университет Цзяотун 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240