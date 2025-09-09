Apple Watch Digital Crown

Разделы

09.09.2025 2ГИС обновил приложение для Apple Watch 1
17.01.2020 ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы 1
13.09.2018 Осенняя презентация Apple: инновации не там, где ждали 1
07.09.2016 Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине 1
06.09.2016 Какими будут умные часы Apple Watch 2? Исследование ZOOM 1
22.09.2015 Новая watchOS 2 откроет для Apple Watch новые горизонты использования 1
28.08.2015 Всё об осенних планах Apple. Прогноз ZOOM 1
18.08.2015 Обзор Apple Watch: никаких проблем с автономностью 1
03.08.2015 ЛО ЦНИТИ представила приложение для мониторинга работы станков с ЧПУ на Apple Watch 1
12.05.2015 Самые ожидаемые смарт-часы 2015 года 1
12.02.2015 Самые ожидаемые умные часы: всё, что нужно знать об Apple Watch 1
19.11.2014 Разработчики начинают создавать приложения для Apple Watch 1
17.09.2014 У американской прокуратуры возникли неудобные вопросы к Apple Watch 1
09.09.2014 Apple выпустила «умные часы» Watch. ФОТО 1

Apple Inc 12418 14
Samsung Electronics 10489 3
Pebble Technology 60 3
X Corp - Twitter 2898 2
Huawei 4111 2
Meta Platforms - Facebook 4501 2
Sony 6592 2
Lenovo Motorola 3511 2
Microsoft Corporation 25039 1
Lenovo Group 2323 1
LG Electronics 3656 1
BBK OPPO Electronics 399 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 1
HTC Corporation 1501 1
Garmin - Гармин 206 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 1
Google LLC 12081 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
ЛО ЦНИТИ НПК - Ленинградское отделение Центрального научно-исследовательского технологического института 3 1
Withings 17 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 343 1
American Airlines 87 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 121 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1239 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7989 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12759 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25140 7
Часы - Watch 978 6
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 170 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21476 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10029 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5027 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9690 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12541 4
Оповещение и уведомление - Notification 5168 4
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 68 4
Умные платформы 1811 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12693 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25223 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6198 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17602 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4651 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1884 3
Accelerometer - Акселерометр 378 3
Аналоговые технологии 2816 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2187 3
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 595 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3640 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1319 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1517 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3221 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14198 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7296 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2303 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1118 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11067 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2299 2
Аксессуары 4046 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 514 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7236 9
Apple iOS 8109 7
Google Android 14469 6
Apple iPad 3898 5
Apple Siri - Голосовой помощник 408 4
Google Android Wear OS 98 4
Apple iPhone 6 4863 4
Apple Taptic Engine 14 4
Apple Force Touch 53 4
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 4
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 4
Apple Pay 500 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 333 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 3
Samsung Galaxy Gear 153 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 2
Apple - App Store 2973 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 311 2
Apple iPhone 5 774 2
Apple iPhone 4 788 2
Apple iPad mini 422 2
Apple WatchOS 77 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4074 2
Apple iPod Touch 746 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 2
Apple iCloud 281 2
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 33 2
Samsung Galaxy Note 696 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 1
Apple macOS 2176 1
Samsung Galaxy 983 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 1
Apple AirPods - Наушники 143 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 257 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2296 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 386 5
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 35 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Ловыгин Андрей 1 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 74 1
Howard Todd - Говард Тодд 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52970 6
США - Калифорния - Купертино 272 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 2
Япония 13432 2
Южная Корея - Республика 6791 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
Испания - Королевство 3746 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
США - Коннектикут 170 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Сатурн - Титан (спутник) 494 1
Китай - Тайвань 4086 1
Азия - Азиатский регион 5682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18212 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 942 1
Европа 24503 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5184 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10434 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9373 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6214 3
Металлы - Золото - Gold 1181 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 393 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5146 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6687 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11278 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6173 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4655 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2797 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 1
Пропаганда и агитация 194 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2542 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6782 1
Цинк - Zincum - химический элемент 46 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2877 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5769 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 193 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 316 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 482 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3618 1
Спорт - Ходьба 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 4
DigiTimes - Издание 1319 1
PhoneArena 74 1
Yahoo! Tech 4 1
CCS Insight 22 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
