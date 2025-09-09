Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

2ГИС обновил приложение для Apple Watch

2ГИС на Apple Watch теперь помогает ориентироваться в маршрутах общественного транспорта. Приложение на часах подскажет, где находится пользователь, когда выходить и сколько остановок осталось. Достаточно лишь изредка поглядывать на экран часов, чтобы быть в курсе маршрута. Новая функция уже доступна пользователям iPhone и Apple Watch. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Год назад 2ГИС обновил приложение для 2ГИС на Apple Watch: начал показывать на часах местоположение близких в рамках функции «Друзья на карте» и поддерживать ведение по пешему маршруту. Теперь часы умеют вести и по маршрутам общественного транспорта — с указанием номера маршрута и полезными подсказками в пути. Чтобы узнать подробности, достаточно тапнуть виджет Live Activities и прокрутить Digital Crown: на экране отобразятся направление движения, текущее местоположение и следующий отрезок маршрута.

Для того чтобы видеть основные этапы маршрута, нужно построить маршрут на общественном транспорте в приложении на смартфоне и нажать «В путь», а на часах открыть 2ГИС — приложение покажет ключевую информацию с помощью Live Activities: иконки транспорта с цветом ветки метро, номер выхода, время в пути и пересадки, если они предусмотрены.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

«2ГИС знает все про общественный транспорт: показывает выходы, стороны платформ, подсказывает, в какой вагон лучше сесть и как быстрее добраться до нужного места. А теперь стало еще удобнее — маршрут в прямом смысле всегда под рукой — прямо на Apple Watch. Не нужно доставать телефон, чтобы понять, где ты, сколько остановок осталось и когда выходить — все видно на часах. Это особенно полезно, когда руки заняты или вокруг суета. Просто смотри на часы — и двигайся по маршруту», — сказал Дмитрий Ермаченков, менеджер направления «Новые интерфейсы» в 2ГИС.

Поддержка доступна на Apple Watch с watchOS 11 и iPhone под управлением iOS 18. Для корректной работы требуется приложение 2ГИС версии 7.11 или новее. Устанавливать отдельное приложение на часы не нужно — все необходимое автоматически загружается с iPhone.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

CNews — 25 лет лидерства

Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: