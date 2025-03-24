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Ермаченков Дмитрий
|24.03.2025
|«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления 1
Ермаченков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 309 1
|Apple Inc 12233 1
|Apple macOS VoiceOver 32 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7151 1
|Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 495 1
|Apple WatchOS 73 1
|Apple iOS 7927 1
|Google Android 14195 1
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