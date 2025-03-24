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PiP picture in picture картинка в картинке

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.03.2025 ​​«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления

«​2ГИС» представил обновления для пользователей мобильного приложения. Теперь доступен режим «картинка в картинке» для удобного ведения по маршруту, улучшенный выбор маршрутов для незрячих пользователей, а также режим Live Activity для построения пешеходных маршрутов на умных часах и на
19.02.2025 Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке»

Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера. Кнопка в настройках плеера позволит активировать режим «картинка в

30.06.2010 «Комстар» запустил новые сервисы для зрителей «Стрим ТВ»: «Стрим.Фото» и «Картинка в картинке»

ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о запуске новых дополнительных сервисов для зрителей интерактивного цифрового телевидения «Стрим». С 28 июня они смогут воспользоваться сервисами «Стрим.Фото» и «Картинка в картинке». «Стрим.Фото» – представляет собой услугу, позволяющую просматривать фотографии на экране телевизора. Снимки для просмотра размещаются на фотохостинге «Стрим.Фото», сервисе
19.10.2009 Oracle представила новую версию Application Integration Architecture

рить развертывание корпоративных приложений с использованием платформы на базе архитектуры SOA. Эта версия AIA включает 10 новых кросс-индустриальных интеграционных пакетов Process Integration Packs (PIP), 6 новых отраслевых пакетов PIP и расширенную библиотеку – свыше 1000 корпоративных сервисов и 100 корпоративных объектов. Новая версия Oracle AIA Release 2.5 предлагает расширенные
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению

кость, теплота, цветность, резкость, тип кодировки Детектор движения Функция "Картинка-в-картинке" (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, G
03.11.2006 Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV

-разъем, но и этот сигнал принимается через специальный DVI-HDMI шнур. Телевизор поддерживает режим PIP (картинка в картинке) аппаратными средствами, то есть путем совмещения сигналов с ТВ-тюне
30.10.2006 Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135

воение иконки для каждого канала Детектор движения Функция Timeshift Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, G
14.08.2006 Samsung представил мобильник с функцией "картинка в картинке"

Компания Samsung представила корейской публике новый мобильный телефон с поддержкой DMB-телевидения — модель SCH-B470. Устройство поддерживает функцию «картинка в картинке», позволяющую, к примеру, одновременно смотреть телевизионную передачу и писать СМС. Samsung SCH-B470 В остальном телефон наделен всем самым необходимым, включая MP3-плеер и
24.04.2003 Flexscan L695 — 18,1-дюймовый монитор c функцией PiP

ication Integrated Circuit, ASIC) четвертого поколения, обеспечивающая две новые функции: ActiveRotation — аппаратную поддержку изображения книжного формата (portrait) и ActiveShot — режим «картинка в картинке» для изображений, поступающих из двух ПК. Отличительными особенностями монитора являются также конструкция SlimEdge с узкой рамкой, двухдоменная панель IPS и цифровые/аналог

Публикаций - 330, упоминаний - 391

PiP и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 62
LG Electronics 3735 33
Sony 6739 27
Microsoft Corporation 25775 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Google LLC 12688 18
Apple Inc 13154 17
Philips 2099 17
Acer Group - Acer Inc 2776 15
Nvidia Corp 4002 13
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Intel Corporation 12811 11
Toshiba Corporation 2980 11
ViewSonic 325 11
Adobe Systems 1597 10
Xoro Eectronics 81 8
Hitachi - Хитачи 1501 8
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 8
JVC Kenwood 422 7
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 7
Dell EMC 5180 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Sharp Corporation 1062 7
Digma 251 7
ГЕРЦ 1 6
X Corp - Twitter 2938 6
Lenovo Group 2446 6
HP Inc. 5883 6
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 6
Grafitec - Графитек 98 5
МегаФон 10742 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Huawei 4676 5
Oracle Corporation 7074 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 5
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Эра HD - Эра ХД 54 4
Верный - торговая сеть 326 4
101Hotels.com 456 3
Carl Zeiss AG 307 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Геометрия НПО 165 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Гранит 57 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Swarovski AG 74 1
General Dynamics 60 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Ardo - Ардо 36 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Dell Ventures 30 1
Polar Asset Management 8 1
Jacob Jensen Design 5 1
ЦентрИнвест 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Hyundai Motor Company 436 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 122
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 103
Контрастность 3042 102
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 93
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 89
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 86
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 83
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 67
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 66
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 64
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 56
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 55
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 54
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 51
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 49
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 49
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 43
ТВ-тюнер - TV tuner 520 42
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
Наушники - Headphones 4478 41
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 40
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 38
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 36
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 36
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 36
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 32
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 32
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 31
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 30
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 29
Google Android 15243 47
Apple iOS 8583 21
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 21
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 20
Microsoft Windows 16882 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 14
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Samsung SyncMaster 71 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 10
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 10
Apple iPad 4011 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple - App Store 3109 8
Apple iPhone 6 4861 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 8
Sony Bravia 251 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Xoro HTL 13 7
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 7
Apple macOS 2419 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 7
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 6
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 6
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Nvidia G-Sync 175 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Google Android TV 381 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 5
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 5
Ширшов Павел 76 8
Наумов Максим 100 6
Иванов Кирилл 20 4
Беляева Татьяна 29 3
Речменский Игорь 21 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Сергеев Иван 74 2
Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 2
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Ежов Фёдор 15 2
Матвеев Алексей 8 1
Егоров Алексей 12 1
Ксенин Алекс 311 1
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Бровкин Дмитрий 55 1
Савцов Олег 50 1
Левина Марина 12 1
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Schadler Ted - Шадлер Тед 9 1
Halvorsen Fredrik - Халворшен Фредрик 16 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
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Европа 24964 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5869 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Франция - Французская Республика 8177 3
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Казахстан - Республика 6048 2
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Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Америка - Американский регион 2206 2
Канада 5081 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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Китай - Тайвань 4245 2
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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