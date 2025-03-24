​​«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления «​2ГИС» представил обновления для пользователей мобильного приложения. Теперь доступен режим «картинка в картинке» для удобного ведения по маршруту, улучшенный выбор маршрутов для незрячих пользователей, а также режим Live Activity для построения пешеходных маршрутов на умных часах и на

Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке» Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера. Кнопка в настройках плеера позволит активировать режим «картинка в

«Комстар» запустил новые сервисы для зрителей «Стрим ТВ»: «Стрим.Фото» и «Картинка в картинке» ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о запуске новых дополнительных сервисов для зрителей интерактивного цифрового телевидения «Стрим». С 28 июня они смогут воспользоваться сервисами «Стрим.Фото» и «Картинка в картинке». «Стрим.Фото» – представляет собой услугу, позволяющую просматривать фотографии на экране телевизора. Снимки для просмотра размещаются на фотохостинге «Стрим.Фото», сервисе

Oracle представила новую версию Application Integration Architecture рить развертывание корпоративных приложений с использованием платформы на базе архитектуры SOA. Эта версия AIA включает 10 новых кросс-индустриальных интеграционных пакетов Process Integration Packs (PIP), 6 новых отраслевых пакетов PIP и расширенную библиотеку – свыше 1000 корпоративных сервисов и 100 корпоративных объектов. Новая версия Oracle AIA Release 2.5 предлагает расширенные

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Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV -разъем, но и этот сигнал принимается через специальный DVI-HDMI шнур. Телевизор поддерживает режим PIP (картинка в картинке) аппаратными средствами, то есть путем совмещения сигналов с ТВ-тюне

Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135 воение иконки для каждого канала Детектор движения Функция Timeshift Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, G

Samsung представил мобильник с функцией "картинка в картинке" Компания Samsung представила корейской публике новый мобильный телефон с поддержкой DMB-телевидения — модель SCH-B470. Устройство поддерживает функцию «картинка в картинке», позволяющую, к примеру, одновременно смотреть телевизионную передачу и писать СМС. Samsung SCH-B470 В остальном телефон наделен всем самым необходимым, включая MP3-плеер и