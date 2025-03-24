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PiP picture in picture картинка в картинке
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.03.2025
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«Картинка в картинке», Live Activity для часов и общественного транспорта и выбор маршрутов для незрячих: «2ГИС» представил весенние обновления
«2ГИС» представил обновления для пользователей мобильного приложения. Теперь доступен режим «картинка в картинке» для удобного ведения по маршруту, улучшенный выбор маршрутов для незрячих пользователей, а также режим Live Activity для построения пешеходных маршрутов на умных часах и на
|19.02.2025
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Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке»
Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера. Кнопка в настройках плеера позволит активировать режим «картинка в
|30.06.2010
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«Комстар» запустил новые сервисы для зрителей «Стрим ТВ»: «Стрим.Фото» и «Картинка в картинке»
ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о запуске новых дополнительных сервисов для зрителей интерактивного цифрового телевидения «Стрим». С 28 июня они смогут воспользоваться сервисами «Стрим.Фото» и «Картинка в картинке». «Стрим.Фото» – представляет собой услугу, позволяющую просматривать фотографии на экране телевизора. Снимки для просмотра размещаются на фотохостинге «Стрим.Фото», сервисе
|19.10.2009
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Oracle представила новую версию Application Integration Architecture
рить развертывание корпоративных приложений с использованием платформы на базе архитектуры SOA. Эта версия AIA включает 10 новых кросс-индустриальных интеграционных пакетов Process Integration Packs (PIP), 6 новых отраслевых пакетов PIP и расширенную библиотеку – свыше 1000 корпоративных сервисов и 100 корпоративных объектов. Новая версия Oracle AIA Release 2.5 предлагает расширенные
|03.11.2006
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Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
кость, теплота, цветность, резкость, тип кодировки Детектор движения Функция "Картинка-в-картинке" (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, G
|03.11.2006
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Телевизор Samsung PS-50P7HR: ставка на HDTV
-разъем, но и этот сигнал принимается через специальный DVI-HDMI шнур. Телевизор поддерживает режим PIP (картинка в картинке) аппаратными средствами, то есть путем совмещения сигналов с ТВ-тюне
|30.10.2006
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Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135
воение иконки для каждого канала Детектор движения Функция Timeshift Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, G
|14.08.2006
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Samsung представил мобильник с функцией "картинка в картинке"
Компания Samsung представила корейской публике новый мобильный телефон с поддержкой DMB-телевидения — модель SCH-B470. Устройство поддерживает функцию «картинка в картинке», позволяющую, к примеру, одновременно смотреть телевизионную передачу и писать СМС. Samsung SCH-B470 В остальном телефон наделен всем самым необходимым, включая MP3-плеер и
|24.04.2003
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Flexscan L695 — 18,1-дюймовый монитор c функцией PiP
ication Integrated Circuit, ASIC) четвертого поколения, обеспечивающая две новые функции: ActiveRotation — аппаратную поддержку изображения книжного формата (portrait) и ActiveShot — режим «картинка в картинке» для изображений, поступающих из двух ПК. Отличительными особенностями монитора являются также конструкция SlimEdge с узкой рамкой, двухдоменная панель IPS и цифровые/аналог
PiP и организации, системы, технологии, персоны:
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
|University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
|University of Notre Dame du Lac - Университет Нотр-Дам 22 1
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