Пользователям веб-версии «VK Видео» стал доступен режим «Картинка в картинке»

Сервис «VK Видео» запустил новую функцию в веб-версии платформы — режим «картинка в картинке». Теперь пользователи могут просматривать видео, не отвлекаясь от других задач, с помощью мини-плеера.

Кнопка в настройках плеера позволит активировать режим «картинка в картинке», который переместит видео в отдельное окно. Мини-плеер может отображаться как поверх браузера, так и поверх остальных окон на рабочем столе, что обеспечивает максимальное удобство при многозадачности.

В мини-плеере доступны основные функции управления роликом: постановка на паузу, возобновление просмотра или возврат на вкладку кликом на видео. Кроме того, можно легко изменять размер окна, растягивая его за уголок мышкой, и перемещать окно по экрану.