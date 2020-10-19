Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Sharp NEC Display Solutions
Sharp/NEC
NEC Display Solutions (NDS)
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems
NM Visual
Публикаций - 72, упоминаний - 111
Sharp NEC Display Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NEC 1694 49
|Sharp NEC Display Solutions Europe 32 20
|Терем 49 3
|Mitsubishi Electric 251 3
|Canon 1280 3
|Apacer Technology Inc 59 2
|Grafitec - Графитек 96 2
|Acer Group 2180 2
|Sony 5561 2
|Nikon 556 2
|Compal Electronics 130 1
|Seiko Epson Corporation 810 1
|Sennheiser 44 1
|TI - Texas Instruments Incorporated 758 1
|Crestron 85 1
|Logitech 354 1
|Pixelworks 13 1
|Qisda BenQ 364 1
|Iiyama 69 1
|MiTAC 60 1
|Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
|СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 54 1
|Viewsonic 287 1
|Intel Corporation 10790 1
|Raspberry Pi Foundation - RPF 26 1
|Samsung Electronics 8938 1
|LG Electronics 3118 1
|Philips 1721 1
|IBM 8680 1
|Schneider Electric 458 1
|iCore 45 1
|Linksys 99 1
|Smart Technologies - Смарт текнолоджис 88 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 1
|Fujitsu 1619 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 1
|Siemens AG - Сименс Россия 2222 1
|Merlion iRU - Деловой офис 188 1
|HP - Hewlett-Packard 3423 1
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 3
|RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
|Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 72 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Lienau Martin - Лино Мартин 1 1
|Walter Thomas - Уолтер Томас 3 1
|Elbert Erik - Элберт Эрик 1 1
|Braben David - Брэбен Дэвид 6 1
|Лебедев Павел 24 1
|Бровкин Дмитрий 54 1
|Борушевский Денис 35 1
|TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 1
|NE Asia Online 312 1
|Electronic News 59 1
|PCPro 51 1
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Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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