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Sharp NEC Display Solutions Sharp/NEC NEC Display Solutions (NDS) NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems NM Visual

Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual

СОБЫТИЯ

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03.10.2022 Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall

Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется

12.05.2022 Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний

Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC D
19.10.2020 NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F
25.07.2018 NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок

логии Intel, включающую все уровни производительности для удовлетворения индивидуальных потребностей и бюджета каждого клиента», - подчеркнул Ульф Грейнер (Ulf Greiner), старший менеджер по продуктам NEC Display Solutions Europe. Наряду с OPS Slot-in PC с процессорами Core компания NEC Display Solutions выпустила два дополнительных продукта: недорогой OPS Slot-in PC с процессором Qua
26.06.2017 NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов
23.11.2016 NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли

Российское представительство компании NEC Display Solutions объявило о начале продаж новых рекламно-информационных решений для розн
09.09.2011 NEC Display Solutions показала мобильный проектор L50W со светодиодной лампой

Компания NEC Display Solutions Europe анонсировала выпуск модели L50W — первого переносного проектора со светодиодной лампой, ставшего дополнением портфеля продуктов Office Cool. В этой модели используе
18.02.2011 NEC Display Solutions продемонстрировала топовый 30-дюймовый монитор

Компания NEC Display Solutions дополняет свою линейку мониторов SpectraView, ориентированных на требовательные к цвету применения, флагманской 30-дюймовой моделью SpectraView Reference 301. Новинка подд
27.03.2007 NEC объединит свои подразделения визуальных технологий

ернета, сетей широкополосного доступа, а также бизнес-решений для предприятий, NEC Viewtechnology и NEC Display Solutions договорились об объединении проекторного направления NEC Viewtechnology
28.02.2005 NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems станет 100%-й дочерней компанией NEC

Компания NEC-Mitsubishi Electronics Display («NEC-Mitsubishi») объявила, что ее материнская компания-у
08.02.2005 NEC-Mitsubishi выпустила 19-дюймовый ЖК-дисплей для игроманов

Корпорация NEC-Mitsubishi Electronics Display представила оптимизированный для игрового, мультимедийного
01.12.2004 NEC-Mitsubishi представит монитор с временем отклика 12 мс

ибутор NEC-Mitsubishi Electronics Dispaly, объявила о выходе новой модели 17-дюймового TFT-монитора Mitsubishi DiamondPoint NX77LCD с временем отклика 12 мс. Модель ориентирована на домашний и

04.10.2004 Дополнение: Mitsubishi уходит с рынка ЖК-мониторов

водство мониторов под брендом Mitsubishi будет продолжено в рамках деятельности совместной компании NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation. Совместное предприятие NEC-Mitsubishi<
10.02.2004 LCD2180UX – новый профессиональный ЖК-монитор от NEC

ни отклика - порядка 20 мс и контрастности 500:1 гарантирует пользователю качественное изображение. NEC-Mitsubishi Electronics Display разработала этот монитор в расчете на требовательных польз
03.03.2003 Новинки от NEC: ЖК-дисплей превосходит "плазму"

Российское представительство компании NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH провело в Москве пресс-брифинг, где анонсирова
02.12.2002 Сегодня открылось российское представительство NEC

2 декабря компания NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH официально объявила о начале работы своего рос
02.09.2002 NEC-Mitsubishi представила новые мониторы для профессионалов
23.07.2002 NEC-Mitsubishi Electronics Display выпустила два новых модельных ряда ЭЛТ мониторов SuperBright Professional
25.08.2000 Компания NEC выпустила 21,3 дюймовый ЖК-дисплей

Компания NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. сообщила о выпуске жидкокристаллического дисплея стандарта UXGA с диагональю видимой поверхности 21,3 дюйма и реальным разрешением 1600х1200 т
28.01.2000 Компании NEC и Mitsubishi основали совместное предприятие по выпуску мониторов

оники, NEC Corp. и Mitsubishi Electric Corp. учредили совместное предприятие по выпуску мониторов - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corp. Уставной капитал новой компании составляет 1 млр
19.11.1998 Mitsubishi Electronics выпустила портативный LCD-проектор

На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке Comdex компания Mitsubishi Electronics обнародовала портативный LCD-проектор Х120, предназначенный для специалистов, которые вынуждены организовывать презентации в пути.
19.11.1998 Mitsubishi Electronics представила новые мониторы

На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке Comdex компания Mitsubishi Electronics представила плоский 22-дюймовый обычный и 18-дюймовый жидкокристаллический (LCD) мониторы. По словам представителей компании, 22-дюймовый монитор с видимой областью экран

Публикаций - 91, упоминаний - 115

Sharp NEC Display Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 72
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 33
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 6
Intel Corporation 12811 5
Терем 67 3
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 3
LG Electronics 3735 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Canon 1439 3
Sony 6739 3
Sharp Corporation 1062 3
Nikon 646 2
Grafitec - Графитек 98 2
Microtek 52 2
Hiperwall 3 2
Samsung Electronics 11065 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 2
Philips 2099 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Adobe Systems 1597 2
ViewSonic 325 2
Apacer Technology Inc 71 2
Seiko Epson Corporation 908 1
AOC 113 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Crestron 102 1
TÜV 77 1
Google LLC 12690 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Compal Electronics 137 1
Pixelworks 14 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 1
MiTAC 84 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Guillemot - Thrustmaster 31 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 11
Россети Ленэнерго 1699 4
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Гута Клиник 1 1
101Hotels.com 456 1
Русский Стиль 45 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 40
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 27
Контрастность 3042 24
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 20
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 13
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 13
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 13
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 10
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 10
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 10
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 9
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 7
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
PiP - picture in picture - картинка в картинке 330 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 5
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 25
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 11
NEC NaViSet Administrator 22 10
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 8
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 7
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 4
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 4
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 34 3
Sumitomo - NEC ErgoDesign 3 3
NEC - NTAA - Non-Touch-Auto-Adjustment - функция бесконтактной автоматической настройки 5 3
Microsoft Windows 16882 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Sharp NEC Display Solutions - SuperBright Diamondtron - Diamondtron Natural Flat (NF) 9 2
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 1
Raspberry Pi Zero 31 1
Raspberry Pi A Model 10 1
Raspberry Pi B Model 29 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Intel Core Quad 123 1
Sumitomo - NEC InfinityBoard 1 1
Sumitomo - NEC Mosaic Connect 1 1
Broadcom BCM chip 65 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Dexheimer Daniela - Дексхаймер Даниэла 4 4
Kaiser Gerd - Кайзер Герд 4 4
Walter Thomas - Уолтер Томас 4 3
Elbert Erik - Элберт Эрик 2 2
Златин Алексей 2 2
Карпинский Алексей 42 1
Lienau Martin - Лино Мартин 1 1
Braben David - Брэбен Дэвид 8 1
Лебедев Павел 36 1
Сергеев Иван 74 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Борушевский Денис 37 1
Сорокина Инна 6 1
Подмарков Алексей 1 1
Sommerer Birgit - Зоммерер Биргит 1 1
Шутова Лариса 1 1
Round Alistair - Раунд Элистер 1 1
Авалос Хосе - Avalos Jose 2 1
Salewsky Dietmar - Салевски Дитмар 1 1
Андрющенко Максим 1 1
Kyvik Gunnar - Кивик Гуннар 1 1
Полисадов Олег 3 1
Yanke Keith - Янки Кейт 1 1
Elbert Erik - Эльберт Эрик 1 1
Cogghe Filip - Когх Филип 1 1
Никифоров Николай 1138 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Европа 24964 12
Япония 13807 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Япония - Токио 1020 2
Великобритания - Кембридж 263 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Африка - Африканский регион 3641 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Аренда 2687 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Дневной свет - Дневное освещение 146 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
NE Asia Online 313 1
Electronic News 60 1
PCPro 53 1
Hardware Zone 20 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Futuresource Consulting 16 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Digital Signage Expo 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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