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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Sharp NEC Display Solutions
Sharp/NEC
NEC Display Solutions (NDS)
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems
NM Visual

Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual


19.10.2020 NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F
25.07.2018 NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок
26.06.2017 NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов
23.11.2016 NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли
09.09.2011 NEC Display Solutions показала мобильный проектор L50W со светодиодной лампой
18.02.2011 NEC Display Solutions продемонстрировала топовый 30-дюймовый монитор
27.03.2007 NEC объединит свои подразделения визуальных технологий
28.02.2005 NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems станет 100%-й дочерней компанией NEC
08.02.2005 NEC-Mitsubishi выпустила 19-дюймовый ЖК-дисплей для игроманов
01.12.2004 NEC-Mitsubishi представит монитор с временем отклика 12 мс
04.10.2004 Дополнение: Mitsubishi уходит с рынка ЖК-мониторов
10.02.2004 LCD2180UX – новый профессиональный ЖК-монитор от NEC
03.03.2003 Новинки от NEC: ЖК-дисплей превосходит "плазму"
02.12.2002 Сегодня открылось российское представительство NEC
02.09.2002 NEC-Mitsubishi представила новые мониторы для профессионалов
23.07.2002 NEC-Mitsubishi Electronics Display выпустила два новых модельных ряда ЭЛТ мониторов SuperBright Professional
28.01.2000 Компании NEC и Mitsubishi основали совместное предприятие по выпуску мониторов

Публикаций - 72, упоминаний - 111

Sharp NEC Display Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NEC 1694 49
Sharp NEC Display Solutions Europe 32 20
Терем 49 3
Mitsubishi Electric 251 3
Canon 1280 3
Apacer Technology Inc 59 2
Grafitec - Графитек 96 2
Acer Group 2180 2
Sony 5561 2
Nikon 556 2
Compal Electronics 130 1
Seiko Epson Corporation 810 1
Sennheiser 44 1
TI - Texas Instruments Incorporated 758 1
Crestron 85 1
Logitech 354 1
Pixelworks 13 1
Qisda BenQ 364 1
Iiyama 69 1
MiTAC 60 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 54 1
Viewsonic 287 1
Intel Corporation 10790 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 26 1
Samsung Electronics 8938 1
LG Electronics 3118 1
Philips 1721 1
IBM 8680 1
Schneider Electric 458 1
iCore 45 1
Linksys 99 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 88 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1720 1
Fujitsu 1619 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 1
Siemens AG - Сименс Россия 2222 1
Merlion iRU - Деловой офис 188 1
HP - Hewlett-Packard 3423 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 72 1
Правительство Москвы 815 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4043 11
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9102 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2033 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2975 9
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 125 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1532 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 514 6
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 139 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3545 4
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 4
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 256 4
NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 36 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 276 2
2D - 2-Dimensional 375 2
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 218 2
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 30 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2126 2
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 10 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 173 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 2
PnP - Plug&Play 165 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2855 2
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 48 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 38 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 271 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 180 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 30 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 43 1
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 92 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 427 1
PCAP - Projective Capacity Touch - Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны 5 1
HDBaseT - Стандарт передачи данных 13 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 47 1
USB Type-C - USB-C 999 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4885 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 131 7
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 26 7
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 31 6
Google Android 11651 4
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 11 4
Microsoft Windows 10 10102 4
Apple iOS 6215 3
NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 9 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 109 3
Google Play - Google Store - Android Market 2634 2
Apple - App Store 2353 2
Apple macOS X - Rhapsody 1392 2
Intel Core Quad 10 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 423 1
NEC InfinityBoard 1 1
NEC Mosaic Connect 1 1
Broadcom BCM chip 7 1
Sharp NEC Display Solutions CB - серия интерактивных досок 1 1
Sharp NEC Display Solutions External Micro PC 1 1
Smart Notebook 34 1
NEC Mosaic Canvas 1 1
Smart Board 42 1
Samsung SyncMaster 72 1
Raspberry Pi B 11 1
Raspberry Pi A 9 1
Raspberry Pi Zero 14 1
Raspberry Pi 4 Model 9 1
Microsoft Lync 294 1
Pantone Validated 63 1
Microsoft Office PowerPoint 613 1
Microsoft Skype 1881 1
Raspberry Pi Compute Module 13 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 259 1
Intel Core - Семейство процессоров 1011 1
Intel Core i - Cерия процессоров 374 1
Apple macOS 1224 1
Google Chrome - браузер 1166 1
Никифоров Николай 1131 1
Карпинский Алексей 37 1
Lienau Martin - Лино Мартин 1 1
Walter Thomas - Уолтер Томас 3 1
Elbert Erik - Элберт Эрик 1 1
Braben David - Брэбен Дэвид 6 1
Лебедев Павел 24 1
Бровкин Дмитрий 54 1
Борушевский Денис 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 3
Европа 7256 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 2
Япония - Токио 882 2
Нидерланды - Амстердам 488 2
Великобритания - Кембридж 244 1
Россия - Сибирь 1345 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 1
Европа Восточная 2812 1
Япония 7894 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 1
Северная Америка 2578 1
Африка - Африканский регион 2664 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 1
NE Asia Online 312 1
Electronic News 59 1
PCPro 51 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 3
ISE - Integrated Systems Europe 34 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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