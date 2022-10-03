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Sharp NEC Display Solutions Sharp/NEC NEC Display Solutions (NDS) NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems NM Visual
СОБЫТИЯ
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|03.10.2022
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Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall
Компания Sharp NEC Display Solutions заключила партнерское соглашение с Hiperwall, которая специализируется
|12.05.2022
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Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний
Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC D
|19.10.2020
|NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F
|25.07.2018
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NEC Display Solutions представила встраиваемые ПК для рекламных вывесок
логии Intel, включающую все уровни производительности для удовлетворения индивидуальных потребностей и бюджета каждого клиента», - подчеркнул Ульф Грейнер (Ulf Greiner), старший менеджер по продуктам NEC Display Solutions Europe. Наряду с OPS Slot-in PC с процессорами Core компания NEC Display Solutions выпустила два дополнительных продукта: недорогой OPS Slot-in PC с процессором Qua
|26.06.2017
|NEC Display Solutions представила лазерный кинопроектор NC3541L мощностью 35000 люменов
|23.11.2016
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NEC Display Solutions Russia представил решения для досуга и розничной торговли
Российское представительство компании NEC Display Solutions объявило о начале продаж новых рекламно-информационных решений для розн
|09.09.2011
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NEC Display Solutions показала мобильный проектор L50W со светодиодной лампой
Компания NEC Display Solutions Europe анонсировала выпуск модели L50W — первого переносного проектора со светодиодной лампой, ставшего дополнением портфеля продуктов Office Cool. В этой модели используе
|18.02.2011
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NEC Display Solutions продемонстрировала топовый 30-дюймовый монитор
Компания NEC Display Solutions дополняет свою линейку мониторов SpectraView, ориентированных на требовательные к цвету применения, флагманской 30-дюймовой моделью SpectraView Reference 301. Новинка подд
|27.03.2007
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NEC объединит свои подразделения визуальных технологий
ернета, сетей широкополосного доступа, а также бизнес-решений для предприятий, NEC Viewtechnology и NEC Display Solutions договорились об объединении проекторного направления NEC Viewtechnology
|28.02.2005
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NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems станет 100%-й дочерней компанией NEC
Компания NEC-Mitsubishi Electronics Display («NEC-Mitsubishi») объявила, что ее материнская компания-у
|08.02.2005
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NEC-Mitsubishi выпустила 19-дюймовый ЖК-дисплей для игроманов
Корпорация NEC-Mitsubishi Electronics Display представила оптимизированный для игрового, мультимедийного
|01.12.2004
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NEC-Mitsubishi представит монитор с временем отклика 12 мс
ибутор NEC-Mitsubishi Electronics Dispaly, объявила о выходе новой модели 17-дюймового TFT-монитора Mitsubishi DiamondPoint NX77LCD с временем отклика 12 мс. Модель ориентирована на домашний и
|04.10.2004
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Дополнение: Mitsubishi уходит с рынка ЖК-мониторов
водство мониторов под брендом Mitsubishi будет продолжено в рамках деятельности совместной компании NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation. Совместное предприятие NEC-Mitsubishi<
|10.02.2004
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LCD2180UX – новый профессиональный ЖК-монитор от NEC
ни отклика - порядка 20 мс и контрастности 500:1 гарантирует пользователю качественное изображение. NEC-Mitsubishi Electronics Display разработала этот монитор в расчете на требовательных польз
|03.03.2003
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Новинки от NEC: ЖК-дисплей превосходит "плазму"
Российское представительство компании NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH провело в Москве пресс-брифинг, где анонсирова
|02.12.2002
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Сегодня открылось российское представительство NEC
2 декабря компания NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH официально объявила о начале работы своего рос
|02.09.2002
|NEC-Mitsubishi представила новые мониторы для профессионалов
|23.07.2002
|NEC-Mitsubishi Electronics Display выпустила два новых модельных ряда ЭЛТ мониторов SuperBright Professional
|25.08.2000
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Компания NEC выпустила 21,3 дюймовый ЖК-дисплей
Компания NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. сообщила о выпуске жидкокристаллического дисплея стандарта UXGA с диагональю видимой поверхности 21,3 дюйма и реальным разрешением 1600х1200 т
|28.01.2000
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Компании NEC и Mitsubishi основали совместное предприятие по выпуску мониторов
оники, NEC Corp. и Mitsubishi Electric Corp. учредили совместное предприятие по выпуску мониторов - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corp. Уставной капитал новой компании составляет 1 млр
|19.11.1998
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Mitsubishi Electronics выпустила портативный LCD-проектор
На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке Comdex компания Mitsubishi Electronics обнародовала портативный LCD-проектор Х120, предназначенный для специалистов, которые вынуждены организовывать презентации в пути.
|19.11.1998
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Mitsubishi Electronics представила новые мониторы
На проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставке Comdex компания Mitsubishi Electronics представила плоский 22-дюймовый обычный и 18-дюймовый жидкокристаллический (LCD) мониторы. По словам представителей компании, 22-дюймовый монитор с видимой областью экран
Sharp NEC Display Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
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|Electronic News 60 1
|PCPro 53 1
|Hardware Zone 20 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Futuresource Consulting 16 2
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
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