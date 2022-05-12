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Sharp/NEC представила систему Dual-Collaboration Room System для творческих интерактивных совещаний

Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System, которая состоит из экрана с сенсорным вводом и идентичного по дизайну стандартного дисплея. Такое решение подходит для встреч и совместной работы офисных сотрудников и гибридных команд.

Система Sharp/NEC Dual-Collaboration Room System (Du-Co Room System) — это решение, которое объединяет сенсорный и стандартный дисплеи, идентичные в плане дизайна и механик управления. Теперь пользователи, работающие с этой системой, не должны искать компромисс между дизайном и функциональностью. Система оснащена сенсорным экраном InGlass для записи от руки. Новое решение для визуального представления информации оптимизировано для видеоконференций и способствует творческой работе гибридных команд в таких приложениях как Microsoft Teams или Zoom.

«Мы внимательно проанализировали отзывы пользователей, чтобы создать систему, которая идеально подходит для совместной работы и интерактивных совещаний офисных сотрудников, удаленных работников или гибридных команд. Новое решение объединяет потрясающее качество отображения с интуитивными возможностями записи от руки и стильным дизайном для современного офиса», — сказала Даниэла Дексхаймер (Daniela Dexheimer), специалист по технологиям для совместной работы Sharp NEC Display Solutions Europe.

«Наша система Du-Co Room System — первое решение, объединяющее в равных пропорциях форму и функциональность. Внешний вид системы дополняет стиль комнаты для совещаний, а функциональность обеспечивает простоту в использовании, чтобы команды могли сразу приступить к работе», — отметил Гуннар Кивик (Gunnar Kyvik), руководитель направления «Решения для встреч и конференций» Sharp NEC Display Solutions Europe.

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Sharp NEC Display Solutions представила интуитивно понятную комплексную систему для совещаний NEC Dual-Collaboration Room System

Система для конференций NEC Dual-Collaboration Room System будет доступна с парными дисплеями диагональю 55 или 65 дюймов.

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