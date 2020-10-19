NEC Display Solutions представила новую модель офисного монитора MultiSync E243F

NEC Display Solutions представила новую модель многофункционального монитора MultiSync E243F.

Любой дисплей, разработанный для выполнения многочисленных задач, должен обладать наилучшими характеристики и передовыми возможностями. Одна из ключевых особенностей монитора, необходимых любому современному специалисту – возможность универсального подключения внешних устройств. Модель MultiSync E243F предлагает пользователю отказаться от использования несколько кабелей для подключения при помощи встроенного интерфейса Type-C. Наличие данного стандарта в большом количестве современных портативных гаджетов позволит легко использовать с монитором не только классический ПК или ноутбук, но и планшет или смартфон.

Дизайн монитора MultiSync E243F спроектирован для получения эргономики и комфорта во время работы с устройством. Пользователям доступно белое и черное цветовое решение корпуса, таким образом, монитор сможет дополнить дизайн интерьера как офисного помещения, так и рабочего пространства дома. Тонкие рамки вокруг дисплея также дополнят эффект погружения, не отвлекая ничем лишним во время работы или досуга. Модель MultiSync E243F совместима с креплением стандарта VESA – это позволит разместить монитор на стене, сохраняя и поддерживая свободное пространство рабочей зоны.

В мониторе MultiSync E243F интегрированы технологии Low Blue Light и Flicker-Free, обеспечивающие постоянную защиту глаз. Данные функции не позволяют излучению вредного синего света достигать глаз пользователя, при этом не искажая точность и качество цветопередачи 24-дюймовой IPS-матрицы.