Low Blue Light Blue Light Filter технология сокращения вредного излучения в синей части спектра

08.12.2025 Digma расширяет линейку Overdrive двумя новыми игровыми мониторами 1
27.11.2025 Digma представила новые мониторы Progress серии 302 1
20.11.2025 Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED 1
21.10.2025 Монитор Digma Progress 27P502Q: универсальное решение для работы и учебы 1
14.09.2025 Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж 2
06.08.2025 Skyworth запускает в России продажи новой бюджетной модели телевизоров с интеллектуальными функциями и защитой зрения 1
30.07.2025 Игровые мониторы Digma Overdrive получили новые расцветки 1
29.05.2025 Флагманская модель Skyworth Frame+ TV вышла на российский рынок 1
28.04.2025 В России начались продажи монитора AOpen 27SH2UE 1
18.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic 1
28.03.2025 Монитор RDW 2706C с изогнутым экраном: теперь в наличии на складе Merlion 1
27.03.2025 Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM 1
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
14.03.2025 Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже 1
12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
10.02.2025 Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
23.01.2025 Мониторы Digma Pro Action с технологией mini-LED 1
15.01.2025 Монитор RDW Computers диагональю 31,5 дюйма и разрешением 4К стал первым в государственном каталоге промышленной продукции 1
04.12.2024 Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED 1
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision 1
27.11.2024 RDW Computers: ЖК мониторы 7 серии дебютируют в реестре Минпромторга 1
22.11.2024 Обзор Digma Pro 27"ART L: игровой монитор 165 Гц с минималистичным дизайном 1
11.11.2024 В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов 1
04.10.2024 В России выпущен моноблок на отечественной материнской плате со встроенной поддержкой искусственного интеллекта 1
24.09.2024 Игровые мониторы Digma c частотой обновления 200 Гц 1
22.07.2024 Новый игровой монитор Digma Overdrive 34A711Q 1
05.07.2024 Новые игровые мониторы Digma Overdrive с частотой обновления 180 Гц 1
04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи 1
18.06.2024 RDW Computers: 54 модели мониторов получили статус реестровых 1
04.06.2024 На российский рынок поступили новые мониторы Xiaomi 1
24.04.2024 Обновление серии мониторов DIGMA Progress 1
17.04.2024 HIPER расширяет линейку мониторов: в продажу поступили две модели с диагональю 32 дюйма 1
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 1
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
09.04.2024 Digma Pro выходит на рынок мониторов: в продажу поступила серия стильных мониторов с разрешением до 5K 1
24.01.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
01.11.2023 «Аквариус» начал серийное производство российских мониторов. Отгрузки уже начались 1
27.09.2023 Новые мониторы Digma Overdrive 1
12.09.2023 Расширение линейки мониторов Progress от Digma: новые модели с частотой обновления 100 Гц 1
15.08.2023 Планшет Xiaomi Pad 6 поступил в продажу в России 1

Digma 237 26
Philips 2076 18
TPV MMD 43 16
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 34 14
Nvidia Corp 3731 12
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 12
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 11
AOC 106 10
Acer Group - Acer Inc 2657 10
AMD - Advanced Micro Devices 4468 9
Huawei 4221 8
ViewSonic 322 6
Samsung Electronics 10625 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 6
Xiaomi 1971 5
HP Inc. 5761 5
Bang&Olufsen - B&O 140 4
TÜV 66 4
Google LLC 12255 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 4
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 110 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 4
LG Electronics 3675 4
Skyworth Group - Skyworth Digital 31 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
Apple Inc 12628 3
Intel Corporation 12541 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 3
Haier Group 206 2
Ланит - diHouse - Дихаус 238 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 2
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 75 2
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 2
Nokia MobileShop 21 2
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 13 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
HMD Global - Nokia 136 2
Adobe Systems 1571 2
TÜV Rheinland Group 163 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 110 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Hyundai Motor Company 419 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 28
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4031 69
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 287 61
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2986 56
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 778 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 50
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 50
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1236 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 39
Контрастность 2951 38
USB Type-C - USB-C - USB 3 2169 31
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1138 31
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 30
Наушники - Headphones 4299 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 27
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1165 26
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 556 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 20
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1104 20
DCI-P3 - Охват цветового пространства 297 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 19
USB Type-A - USB-A 620 18
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1038 18
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 422 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 18
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2013 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 17
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1069 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 15
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 15
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 15
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 257 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 14
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 348 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 14
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 13
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 378 13
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 38
Nvidia G-Sync 161 21
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 22 13
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 78 12
Google Android 14679 11
Digma Pro 67 10
Microsoft Windows 16327 10
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 9
Philips EasyRead 11 8
Philips SmartContrast 13 8
Philips B - Серия мониторов 9 7
Acer Predator 217 7
MMD SmartErgoBase 9 6
Google Android TV 350 6
Acer ComfyView 93 5
Philips SmartImage 9 5
Acer VisionCare 78 5
Philips E - Серия мониторов 9 5
Huawei Share Onehop - Мультискрин 38 5
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 144 5
Philips PowerSensor 9 4
Honor SuperCharge 157 4
Huawei MateView - серия мониторов 8 4
RDW Computers - RDW - серия мониторов 7 4
Apple iPhone 6 4862 4
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 4
Google Chromecast 86 4
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 3
Huawei DC Dimming 36 3
Philips C - Серия мониторов 4 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
Huawei APP Multiplier 9 3
Acer Low Dimming 74 3
MMD CrystalClear 5 3
Philips Ultra Wide-Color 8 3
Haier Thunderobot 42 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 3
Huawei MatePad - серия планшетов 80 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 3
Фролов Александр 39 3
Хоменко Артем 7 3
Коваленко Павел 58 3
Мазуренко Илья 13 2
Шевелев Сергей 9 2
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 2
Резников Олег 20 1
Башлыков Александр 11 1
Ткачев Станислав 10 1
Шернек Ольга 10 1
Гендрих Сергей 17 1
Acosta Cesar - Акоста Сезар 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 10
Европа 24634 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Япония 13547 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Финляндия - Эспоо 13 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Нидерланды 3631 1
Нидерланды - Амстердам 618 1
Индия - Bharat 5697 1
Швеция - Королевство 3715 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Китай - Тайвань 4136 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 676 24
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 11
Ergonomics - Эргономика 1688 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 7
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 81 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 4
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 59 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Fashion industry - Индустрия моды 320 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Английский язык 6876 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 759 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
День молодёжи - 27 июня 998 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Red Dot Design Award 57 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
iF Design Awards 26 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
