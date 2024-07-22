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Новый игровой монитор Digma Overdrive 34A711Q

Бренд Digma, производитель электроники, расширил серию игровых мониторов Overdrive. Новая модель 34A711Q предлагает пользователю высокое разрешение VA-матрицы, а также время отклика 1 мс. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Диагональ экрана составляет 34 дюйма, а разрешение VA-матрицы – 3440x1440 (UWQHD). Отличительная черта модели – это изогнутый корпус монитора. Такая форма экрана позволяет глазам охватить картинку на экране без напряжения. Пользователь естественно воспринимает изображение, не напрягая глаза и не поворачивая головы, что способствует повышенному комфорту для глаз и шеи. Яркость экрана новых мониторов составляет 300кд/м². Поверхность покрыта антибликовым покрытием, что позволяет видеть изображение на экране даже при ярком дневном свете. Фильтр Low Blue Light снижает воздействие синего цвета на глаза, а это способствует общему снижению утомляемости.

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Digma
Digma Overdrive 34A711Q

Малое время отклика в 1 мс, а также высокая частота обновления 165 Гц поддерживают плавность картинки, что влияет на ощущения от просмотра экшн-фильмов, а также будет преимуществом во время игры в современных шутерах.

Мониторы поддерживают FreeSync / G-Sync, которые решают проблему разрыва изображения и других визуальных искажений на экране, поддерживают плавную работу игр без «подтормаживания».

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Цифровизация

Подъемно-поворотный механизм монитора поможет подобрать нужное положение экрана, что дает возможность настроить монитор в портретный режим, что будет удобно при работе с современными сайтами или при написании программного кода.

В комплекте с монитором идет кабель Display Port.

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